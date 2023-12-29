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«Аль-Иттифак» не планирует увольнять Джеррарда, несмотря на серию из 9 матчей без побед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Иттифак» пока не собирается увольнять главного тренера команды Стивена Джеррарда, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, клуб намерен проявить терпение в отношении 43-летнего англичанина и уже планирует будущие сделки на зимнее и летнее трансферные окна.

В четверг, 28 декабря «Аль-Иттифак» Джерарда на своем поле сыграл вничью с «Аль-Хазмом» (1:1) в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии, спасшись от поражения в концовке.

Команда не побеждает в 9 матчах подряд — «Аль-Иттифак» проиграл «Аль-Насру» (0:1) в Кубке Короля, потерпел 3 поражения в чемпионате и 5 раз сыграл вничью.

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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