«Играли на уровне призеров чемпионата мира!» Последний матч сборная СССР провела против Кипра

И вышла на Евро-92.

Сборная Кипра, с которой завтра играть команде Валерия Карпина, — знаковый соперник для нашего футбола. Именно с киприотами 30 лет назад, 13 ноября 1991 года, провела свой последний матч сборная СССР.

Отбор к Евро-1992: пять побед и ни одного поражения

Кипр и СССР встретились в квалификации чемпионата Европы 1992 года. В первом матче команда под руководством Анатолия Бышовца одержала убедительную победу — 4:0. Голы забивали Александр Мостовой, Алексей Михайличенко, Игорь Колыванов и Сергей Алейников.

Благодаря той победе сборная СССР закрепилась на первом месте в отборочной группе, где были, между прочим, итальянцы — бронзовые призеры ЧМ-1990. С ними советские футболисты в первой очной встрече сыграли вничью (0:0).

После этого сборная СССР выиграла у Норвегии (1:0) и дважды сыграла вничью — с Венгрией (2:2) и той же Италией (0:0). Итальянцы, в свою очередь, потеряли еще больше очков и остались на втором месте в группе. Для того чтобы выйти на Евро-1992, сборной СССР нужно было не проиграть в последнем матче Кипру.

— У нас тогда была сильная сборная, — вспоминает Игорь Колыванов. — На равных с итальянцами бились, хотя у них тогда играли Баджо, Манчини, Мальдини, Барези... Играли на уровне призеров чемпионата мира, получается! Поэтому летели на Кипр в хорошем настроении, за победой.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Тот самый матч в Ларнаке, ставший последним для сборной СССР

Кипр никогда не был футбольной державой и уж тем более в 1990-х. К матчу против сборной СССР киприоты подходили с ужасной статистикой: последняя их победа в официальных матчах случилась аж в 1968 году, а в отборе к Евро-1992 они забили всего два мяча, пропустив больше всех в группе (22).

Несмотря на то что соперник был далеко не самым серьезным, сборная СССР, естественно, привезла в Ларнаку боевой состав. Место в воротах занял Дмитрий Харин, в обороне располагались Ахрик Цвейба, Андрей Чернышов и Дмитрий Галямин. В центре поля вышли Олег Кузнецов и Василий Кульков, по флангам — Игорь Шалимов и Андрей Канчельскис. Впереди действовали Олег Протасов и Игорь Колыванов, под ними расположился Алексей Михайличенко.

Киприоты старались, но советские футболисты были на две головы выше. Выделялся прежде всего Колыванов. На 27-й минуте он сделал все для того, чтобы Протасов смог открыть счет: отнял мяч у соперника на чужой половине и отдал хорошую передачу на ход. Удар у Протасова получился не слишком удачным, но все-таки результативным.

Незадолго до перерыва активный Колыванов получил травму. Его заменил Сергей Юран, который в итоге и удвоил преимущество. В концовке встречи еще один мяч забил Канчельскис. Итоговый счет — 3:0 в пользу сборной СССР.

«Главное для нас сейчас — не обольщаться и не останавливаться на достигнутом, — сказал после выхода на Евро-1992 главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец. — Мы должны постоянно заботиться о совершенствовании игры. Меня беспокоит то, что у нас очень мало времени для подготовки к турниру: на протяжении полугода игроки будут встречаться лишь на кратковременных сборах, и только перед самим чемпионатом Европы мы соберемся вместе — всего на две недели!»

Распад страны и поездка сборной СНГ на чемпионат Европы

Спустя чуть больше месяца страна под названием СССР прекратила свое существование. К тому времени советский футбол уже понес потери: Грузия и прибалтийские республики вышли из состава Федерации футбола СССР, а их клубы снялись с чемпионата.

Первенство СССР по футболу 1991 года стало последним в истории. По окончании того сезона о желании проводить собственные чемпионаты также заявили Украина и Армения. Сборная, недавно вышедшая на Евро-1992, рисковала пролететь мимо турнира. По регламенту УЕФА получить путевку на чемпионат Европы должны были итальянцы, занявшие второе место в отборочной группе.

Но, к счастью, выход из непростой ситуации нашел Вячеслав Колосков. Он создал Ассоциацию футбольных федераций СНГ, которая сменила Федерацию футбола СССР. В УЕФА пошли навстречу и разрешили поехать сборной на Евро-1992 — но уже не СССР, а СНГ.

Сборная СНГ. 1992 год. pic.twitter.com/4PrkzAU8JZ — Футбол в стиле Ретро (@RarityFootball) August 5, 2016

Там сборная СНГ дважды сыграла вничью (с Германией и Нидерландами), после чего неожиданно уступила шотландцам и не вышла из группы.