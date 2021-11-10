Разбираемся, кто из форвардов сейчас в лучшей форме.

После самоотвода Артема Дзюбы у Валерия Карпина осталось не так много игроков, способных выйти в центре атаки. При этом тренер отказался от лучшего бомбардира РПЛ Агаларова, у которого 11 голов в сезоне, от раззабивавшегося в октябре Тюкавина, а также от Соболева, неплохо смотревшегося в дерби с «Локомотивом».

На ноябрьские матчи вызваны всего трое — Федор Смолов, Антон Заболотный и Иван Сергеев. Но кто из них находится в лучшей форме и должен стать главной ударной силой в играх против Кипра и Хорватии?

По первым турам чемпионата России складывалось впечатление, что Смолов является лучшим нападающим страны. В шести матчах за «Локо» он забил шесть мячей и заслуженно вернулся в сборную, где его не было два с лишним года.

Возвращение получилось удачным: в сентябре Смолов отдал две голевые передачи в игре против Кипра (2:0) и забил Мальте (2:0). Однако затем в игре Федора случился спад — на его счету всего два результативных действия за последние два месяца. В этот период уместились десять матчей «Локомотива» и две встречи сборной России. К голевой передаче в игре со словенцами Смолов добавил мяч, забитый в ворота «Рубина» (2:2).

После этого Федор получил небольшую травму и сдал сомнительный тест на коронавирус. А в недавнем дерби со «Спартаком» он показал просто ужасные цифры: 59% точных передач, лишь один удар в створ, 21% выигранных единоборств и ни одной успешной обводки. В какой форме сейчас Смолов, думаю, объяснять лишний раз не стоит.

Еще хуже ситуация у Заболотного. Форвард ЦСКА забил в этом сезоне всего четыре мяча — худший показатель среди всех нападающих, которых Валерий Карпин вызывал в сборную. Даже 19-летний Константин Тюкавин забил больше (шесть голов).

За те пять встреч, что были у ЦСКА в октябре и начале ноября, Заболотный смог отличиться лишь раз. Случилось это в концовке матча против «Крыльев Советов» (3:1), где Антону позволили спокойно принять мяч в чужой штрафной и пробить по воротам Ивана Ломаева.

Как ни странно, но лучшим по статистическим показателям и визуальным впечатлениям нападающим из тех, что есть сейчас в распоряжении Валерия Карпина, является Сергеев. Форвард «Крыльев Советов» находится в хорошей форме и заслужил свой первый вызов в сборную. В последних пяти матчах он забил два мяча и отдал две результативные передачи. Всего на счету Сергеева в текущем сезоне РПЛ девять баллов по системе «гол + пас» — больше из российских игроков только у Агаларова (12), Дзюбы (11) и Жемалетдинова (10).

Сравнительная статистика нападающих сборной России (в последних пяти матчах за клуб)

Голы Реализация Голевые передачи Ключевые передачи Передачи (точность) Единоборств (выигранных) Обводок (успешных) Сергеев 2 25% 2 0,6 20,8 (80%) 19,8 (27%) 3,8 (47%) Смолов 1 11% 0 2,2 28,6 (63%) 10,2 (27%) 2,8 (43%) Заболотный 1 17% 0 1,2 26,2 (73%) 23,6 (40%) 1,4 (71%)

11.11.2021 | Россия — Кипр

Впервые за долгое время в сборной России три разноплановых форварда. Вопрос в том, какой именно нападающий будет нужен Карпину в той или иной ситуации. Конечно, Сергеев находится в лучшей форме, чем его конкуренты за место в основе. Он превосходит Смолова и Заболотного практически по всем показателям: в частности, лучше реализует свои моменты, реже ошибается в передачах и успешнее идет в обводку.

Единственный минус Сергеева в том, что у него нет опыта выступлений в матчах на международной арене. Поэтому, скорее всего, тренерский штаб сборной все-таки сделает выбор в пользу Смолова или Заболотного. Однако Сергеев вполне может принести пользу, как минимум выйдя на замену.