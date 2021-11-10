Ответы на самые интересные и частые вопросы о предстоящей игре команды Карпина в Санкт-Петербурге.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Когда играет сборная России с Кипром?

11 ноября 2021 года, в четверг, сборная России проведет матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Кипра. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«СЭ» на своем сайте проведет прямую онлайн-трансляцию встречи Россия — Кипр.

Матч Россия — Кипр в прямом эфире покажет канал «Россия 1». Видеотрансляция начнется в 19.50 по московскому времени.

Во сколько начнется матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр

Матч Россия — Кипр начнется в 20.00 по московскому времени 11 ноября 2021 года.

В 22.45 также сыграют соперники россиян по группе H: Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.

Где играет сборная России с Кипром: место, погодные условия и билеты

В Санкт-Петербурге в четверг сборная России по футболу проведет матч отбора ЧМ-2022 против Кипра.

Стадион «Газпром Арена», где пройдет игра Россия — Кипр, будет заполнен на 30 процентов от общей вместимости. Матч смогут посетить примерно 20 400 зрителей. Для входа на стадион необходимо при себе иметь QR-код с сертификатом о вакцинации от коронавируса либо документ о перенесенном заболевании. Самый дешевый билет на матч Россия — Кипр можно купить за 1400 рублей.

11 ноября в Санкт-Петербурге ожидается от +5 до +7 градусов Цельсия. Возможен дождь.

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром

Российская национальная команда готовится к игре с Кипром в составе 28 игроков.

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром:

Вратари

· Маринато Гильерме («Локомотив»)

· Матвей Сафонов («Краснодар»)

· Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия)

· Илья Лантратов («Химки»)

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА)

· Георгий Джикия («Спартак»)

· Максим Осипенко («Ростов»)

· Вячеслав Караваев («Зенит»)

· Алексей Сутормин («Зенит»)

· Дмитрий Чистяков («Зенит»)

· Данил Круговой («Зенит»)

· Сергей Терехов («Сочи»)

· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»)

· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

· Ильзат Ахметов (ЦСКА)

· Александр Головин («Монако» Франция)

· Александр Ерохин («Зенит»)

· Андрей Мостовой («Зенит»)

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

· Даниил Фомин («Динамо»)

· Алексей Ионов («Краснодар»)

· Зелимхан Бакаев («Спартак»)

· Роман Зобнин («Спартак»)

· Данил Глебов («Ростов»)

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»)

· Антон Заболотный (ЦСКА)

· Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 175,05 миллиона евро.

В рейтинге ФИФА по состоянию на 21 октября Россия занимает 33-е место.

?? Захарян и Самошников не помогут сборной в ноябрьских матчах, Круговой вызван для подготовки к Кипру и Хорватии. https://t.co/7rffUOsgla pic.twitter.com/YdDqBUvChz — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2021

Состав сборной Кипра на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией

Состав сборной Кипра на матч отбора ЧМ-2022 с Россией:

Вратари

· Иоаким Тумпас (АЕК Ларнака)

· Михаэл Неофитос (АПОЭЛ)

· Димитрис Димитриу («Анортосис»)

Защитники

· Константинос Сотириу (АЕЛ)

· Мариос Антониадес («Анортосис»)

· Парис Псалтис («Омония»)

· Мариос Деметриу (ПАЕЕК)

· Николас Иоанну (АПОЭЛ)

· Костас Лаифис («Стандард»)

· Стелиос Андреу («Олимпиакос» Никосия)

Полузащитники

· Рафаил Мамас (АЕК Ларнака)

· Костакис Артиматас («Анортосис»)

· Хараламбос Кирьяку («Аполлон»)

· Фанос Кателарис («Омония»)

· Матиа Спольярич («Арис» Лимасол)

· Григорис Кастанос («Салернитана»)

Нападающие

· Пиерос Сотириу («Лудогорец»)

· Андреас Авраам («Анортосис»)

· Андреас Катсантонис (АПОЭЛ)

· Иоаннис Питтас («Аполлон» Л)

· Андроникос Какулис («Омония»)

· Лоизос Лоизу («Омония»)

· Маринос Циони («Омония»)

· Фотис Папулис («Омония»)

· Пьерос Сотириу («Лудогорец»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Кипра в 14,80 миллиона евро.

В рейтинге ФИФА по состоянию на 21 октября киприоты располагаются на 103-й строчке.

Кто капитан сборной России?

В сборной России по футболу несколько капитанов. Об этом ранее сообщил главный тренер команды Валерий Карпин. Специалист хочет, чтобы таким образом каждый чувствовал ответственность в обновленной сборной.

1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой был хавбек Далер Кузяев. 11 октября против Словении (2:1) — Алексей Сутормин.

В текущем сезоне 27-летний Джикия провел 18 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми действует до конца мая 2024-го с возможностью продления на еще один сезон. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Баринов принял участие в 16 играх за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2023 года. Стоимость хавбека по версии Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 31-летний Смолов сыграл 16 матчей за «Локо» и забил 7 голов. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

На счету 28-летнего Кузяева в сезоне-2021/22 14 игр в составе «Зенита», 2 гола и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро. Его соглашение с сине-бело-голубыми истекает в конце июня 2023-го.

У 27-летнего Сутормина в нынешнем сезоне — 17 матчей, 4 гола и одна результативная передача. По сведениям Transfermarkt, его стоимость — 2,5 миллиона евро. Контракт с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2022-го.

Кто капитан сборной Кипра?

Полузащитник Костакис Артиматас является капитаном сборной Кипра. 28-летний хавбек выступает за свою национальную команду с 2012 года. На его счету 53 матча за сборную и один забитый мяч.

Артиматас играет на позиции опорного полузащитника в «Анортосисе» с 2019-го. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

Ранее Артиматас выступал за АПОЭЛ, «Керкиру», «Эносис» и «Ноттингем Форест».

Кто главный тренер сборной России?

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 23 июля 2021 года.

Вместе со сборной России он провел 5 матчей в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, в которых его команда выиграла в четырех встречах и один раз сыграла вничью.

Ранее в течение 4 лет Карпин тренировал «Ростов». До дончан россиянин работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Карпин дважды становился вице-чемпионом России (2009, 2011/12).

За плечами Карпина богатая карьера футболиста. Он начинал свою карьеру в родной Эстонии, а в 1988-м переехал в Москву. После непродолжительного периода в ЦСКА и воронежском «Факеле» полузащитник перешел в «Спартак». С 1994-го по 2005-й вингер выступал за ряд испанских команд — «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

На счету Карпина 72 матча за сборную России и 17 забитых мячей.

За свою футбольную карьеру Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), выигрывал Кубок страны-1993/94. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-2000.

Кто главный тренер сборной Кипра?

Главным тренером сборной Кипра по футболу является Никос Костеноглу. 51-летний греческий специалист возглавляет национальную команду с 2021 года.

Костеноглу ранее работал ассистентом главного тренера сборной Греции (2015-2016). В роли главного тренера он трудился в ряде греческих клубов: АЕК, «Докса», «Арис», «Аполлон Смирнис», «Лариса», «Астерас» и другие.

Костеноглу 13 лет играл за АЕК, будучи футболистом. Он четыре раза выигрывал Кубок Греции.

Кто фаворит матча Россия — Кипр: прогноз

Фаворитом матча отборочного турнира ЧМ-2022 является сборная России. Букмекеры отдают значительное преимущество россиянам в поединке с Кипром.

Коэффициент на победу России составляет 1,22 (это примерно 82% вероятности победы). На успех Кипра — 14,5 (7% вероятности победы). Ничейный результат матча котируется на линии за 6,10.

Между собой Россия и Кипр в своей истории сыграли 6 матчей, из них 5 побед одержали россияне, а одна встреча завершилась вничью.

Кто будет судить матч Россия — Кипр?

11 ноября 2021 года матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр будет судить польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански.

Ассистентами станут его соотечественники Давид Голис и Михал Обукович, резервный судья — Дамиан Силвестжак, ВАР — Павел Рачковски, AВАР — Кжиштоф Мырмус.

Когда будет следующий матч сборной России?

Следующий матч сборной России пройдет в гостях в Сплите 14 ноября 2021 года. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

С кем играет сборная России в следующем матче?

Сборная России сыграет против Хорватии в следующем матче отбора ЧМ-2022. Хорваты с 17 очками располагаются на второй строчке в группе H.

В рейтинге ФИФА от 21 октября Хорватия занимает 18-е место.

Турнирная таблица группы H

Группа H И О М 1. Россия 8 19 13 — 5 2. Хорватия 8 17 13 — 3 3. Словакия 8 10 9 — 8 4. Словения 8 10 9 — 9 5. Мальта 8 5 8 — 17 6. Кипр 8 5 3 — 13

Подробный гид о европейском отборе ЧМ-2022 читайте здесь.

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