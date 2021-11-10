Карпин поставил точку с Дзюбой. От Артема тошнит? Нет, это самый популярный футболист России

Его рейтинги зашкаливают.

Читаешь комментарии — всех тошнит от Дзюбы. «Прекращайте, сколько можно. И Карпина хватит спрашивать — Артем сам отказался от сборной. Нет его. Баста!»

А потом изучаешь кривую посещаемости новостей и понимаешь — все это ерунда. Никому Дзюба не надоел. Вот идет график ровненько-ровненько, но потом прозвучала фамилия Дзюбы — и понеслась. Можно не сомневаться, что заметка станет набирать кликов в пять раз больше, чем любая другая, а та самая кривая резко подскочит вверх.

Скажем, после пресс-конференции Валерия Карпина накануне матча с Кипром, судя по статистике, болельщиков по-настоящему взволновала только одна тема — Дзюба. Ну и как, скажите, не спрашивать Карпина об Артеме, если именно это больше всего интересует людей? И сейчас, перед игрой с аутсайдером и перед решающей встречей с Хорватией, картина вряд ли изменится. Готов биться об заклад: через три дня ответ главного тренера о Дзюбе снова с огромным отрывом станет самым популярным. Если вопрос зададут, конечно. Но учитывая столь высокий спрос, он наверняка прозвучит. Журналисты ведь обязаны считаться с интересами болельщиков.

Здесь случай напоминает выражение про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Или цитату из фильма «Обыкновенное чудо»: «Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны».

От Дзюбы якобы всех тошнит, но новости и статьи о нем все равно обязательно пользуются спросом у народа. Потому что лучший бомбардир чемпионатов России и сборной страны (в этом случае на пару с Кержаковым) никого не оставляет равнодушным. Есть или почитание (все меньше), или хейт (все больше).

И кажется, что Артем купается в этой популярности, нарочно подогревая интерес, когда тот начинает хоть немного угасать. То болельщиков «Спартака» сектантами назовет, то в костюм Дэдпула нарядится во время празднования чемпионства, то еще что-то выкинет.

Дзюбе необходимо внимание людей. А людям нужны новости о Дзюбе. Это взаимно.