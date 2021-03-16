Рассказываем о самом ярком новичке национальной команды.

Защитник «Рубин» Илья Самошников впервые получил вызов в сборную России. 23-летний игрок накануне забил свой второй гол в сезоне в третьем подряд победном матче команды Леонида Слуцкого.

«СЭ» рассказывает о Самошникове, который дебютировал в РПЛ только прошлым летом, а еще четыре года назад играл в любительской команде.

Илья Самошников (с мячом). Фото ФК «Рубин»

В «Рубине» у Самошникова было четыре конкурента

Сегодня Самошников — железный игрок основного состава «Рубина», который играет без замен и качественно взаимодействует с Хвичей Кварацхелией на левом фланге, но еще прошлой зимой Илья был очень далек даже от выходов на замену.

?? Дюпин и Самошников вызваны в @TeamRussia!



Ранее Юрий Дюпин и Илья Самошников в главную сборную страны не вызывались.



В марте сборной России предстоит сыграть с Мальтой, Словенией и Словакией. Матчи пройдут 24, 27 и 30 марта ?



Поздравляем с долгожданным приглашением! ? pic.twitter.com/6IWDW4e7eN — «Рубин» Казань (@fcrk) March 15, 2021

Леонид Слуцкий вообще не видел Самошникова, только пришедшего из «Торпедо», в составе. Слева у тренера было аж четыре варианта, и основным стал номинальный хавбек Александр Зуев. Самошников не выдерживал также конкуренцию с Николаем Поярковым и Михаилом Степановым, которые потом ушли из «Рубина». А прошлым летом «Рубин» подписал Михаила Меркулова — его Слуцкий видел основным левым защитником, по-прежнему не особенно высоко оценивая Самошникова.

Илья периодически выходил справа, но и там тренер предпочитал Олега Данченко или Филипа Уремовича. Илья признавался, что начальный период в «Рубине» для него был очень тяжелым, он долго осваивался.

«Это был худший отрезок. Потому что я долго приходил в себя, набирал кондиции и осваивался в коллективе. Это вытекало в плохой тренировочный процесс. Я не играл на тот момент», — рассказывал он в интервью «СЭ».

Только в июне Илья начал выходить на поле регулярно: Слуцкий разочаровался в идее с Зуевым на левом фланге, Меркулов часто ошибался и удалялся, и свой шанс наконец-то получил Самошников. А в этом сезоне с осени защитник окончательно стал основным и никому больше не отдавал левый край обороны.

Чем защитник «Рубина» привлек Черчесова?

Самошников в этом сезоне — лучший левый российский защитник чемпионата. По некоторым показателям он уступает только Дугласу Сантосу и Рамиресу, но ни одному россиянину.

У Ильи два гола в этом сезоне — больше, чем у других российских левых фулбеков. По многим оборонительным показателям он лучший в лиге: 3,1 отбора за матч, 9 из 14 (62%) выигранных единоборств, 6 перехватов — это цифры по лиге выше среднего. В атаке чуть похуже: у того же Жиркова показатели по ключевым передачам, передачам в штрафную и ударам выше. Илья играет под Хвичей Кварацхелией, который зачастую индивидуально решает эпизоды без поддержки Самошникова и не доставляет ему мяч.

При этом даже под таким индивидуалистом, как Кварацхелия, Илья не выпадает и неплохо выглядит в атаке. Его скоростные подключения в штрафную соперника помогают стянуть внимание защитников и освободить пространство для Хвичи и других игроков нападения.

Ни один российский защитник не забил больше, чем Самошников, а среди легионеров больше только у Сантоса и Самуэля Жиго. По скоростным метрикам Илья — самый быстрый игрок в «Рубине» и один из самых скоростных футболистов РПЛ. Его максимальная скорость в этом сезоне — 9,6 м/с. Впрочем, важнее даже другое качество. В лиге немало игроков, которые на рывках набирают больше 9 м/с, но в чем отличие Самошникова — он долго держит высокую скорость, даже когда бежит с мячом.

Хотя Черчесов вряд ли учитывает статистику, а вызов Самошникова скорее связан с впечатлением от просмотров матчей «Рубина» на сборах и ярким отрезком команды из трех последних матчей (победы над «Спартаком», «Зенитом» и «Уфой»). Тренерский штаб сборной регулярно приезжал в Белек на матчи команды Слуцкого, Черчесов общался с штабом «Рубина», менеджерами клуба. Он видел много игр Самошникова, который ещё в контрольных встречах выглядел очень солидно. А последние туры только убедили, что футболист казанцев достоин вызова.

В 19 лет потерял отца, ради которого стремился попасть в РПЛ

Самошников вчера забил второй гол в РПЛ и снова посвятил его отцу, который умер 4 года назад из-за оторвавшегося тромба в сердце. Потеря родителя сильно повлияла на игрока: Илья тогда играл в ЛФЛ за «Русич» и решил, что должен пробиться наверх в память об отце и ради семьи.

«Я старший сын и сразу понял, что теперь семья на мне. Маме тяжело тянуть двух сыновей, тем более после такой потери. В голове у меня щелкнуло: «Валять дурака больше не получится». Мне было 19 лет. Тогда я понял, что надо развиваться и двигаться вперед. Был переломный момент, когда я поставил цель, что в память об отце должен играть на высоком уровне. Папа этого хотел, и я должен был сделать это. Должен был доказать, что могу помогать семье, могу стать мужчиной в доме, кормильцем», — рассказывал Илья в интервью «СЭ».

Илья Самошников. Фото ФК «Рубин»

После «Русича» Самошников играл за «Велес», потом за тот самый «Арарат» с Павлюченко, Измайловым и тренером Григоряном. А когда клуб решил переехать в Армению, Илья отправился в ФНЛ. Сначала в «Шинник», а потом в «Торпедо» к Сергею Игнашевичу, где стал одним из открытий лиги и привлек внимание Слуцкого.

«Проснулся и увидел сообщение от Слуцкого: «Это Леонид Викторович, перезвони мне, когда будет время». Было ощущение, что это сон. Очень неожиданно. Я, наверное, не осознавал, что это происходит по-настоящему: «Мне пишет Слуцкий, просит позвонить. Да не может быть такого! Может, обманывают?» — рассказывал игрок в интервью «СЭ».

На зимних сборах Илья читал мотивирующую биографию форварда «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди, который с самого дна английского футбола поднялся наверх. Что-то похожее в российских реалиях теперь происходит и с самим Самошниковым: еще четыре года назад он играл с любителями, получал тяжелые травмы от мужиков в ЛФЛ, чуть не уехал в Армению с «Араратом», из-за конфликта с Марко Трабукки потерял полгода после перехода в «Оренбург» — клуб долго не признавал, что заключил с игроком контракт. Даже в «Рубине», где Слуцкий создал отличную атмосферу, где быстро приживаются молодые игроки, ему сначала было трудно.

Самошников справился со всеми сложностями и теперь стал игроком сборной России. В этом сезоне РПЛ по многим показателям Илья лучше конкурентов в национальной команде. Осталось доказать это Черчесову на тренировках и в матчах.