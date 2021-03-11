Сергей Юран: «Альтернативы Дзюбе в сборной нет. За что его критиковать?».

Бывший нападающий сборной России — о решении Станислава Черчесова вызвать Артема Дзюбу на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией.

Сборная без Дзюбы смотрится печально

— Вчера Станислав Черчесов сказал, что вызовет Артема Дзюбу в сборную на игры с Мальтой, Словенией и Словакией и вернет ему капитанскую повязку. Понимаете нашего главного тренера?

— Да. Правильное решение. Сейчас у Артема далеко не все получается в «Зените», он пока еще не в оптимальной форме. Но клуб и сборная — разные вещи. Мы недавно могли убедиться, как национальная команда играет без Дзюбы. Наверное, многие со мной согласятся, что когда Артема нет в составе, сборная выглядит печально... Когда он на поле — гораздо больше эмоций. Дзюба — лидер, капитан, способен заряжать партнеров. Настоящий «дядька»! Таких нам сейчас явно не хватает.

— Но с чем вы связываете его неважную игру за «Зенит»?

— Насколько я знаю, Артем переболел коронавирусом. Так просто эти вещи не проходят. Уверен, в ближайшее время он уже начнет набирать кондиции. В сборной замены ему не видно. Годами наигранные связи, выход из обороны в атаку — все это отработано с учетом качеств Артема, его умения цепляться за мячи. Он способен продавливать, связывать двух центральных защитников. Когда Дзюба в форме, то он действительно помощник.

— Неужели ему до сих пор нет альтернативы в сборной?

— Я не вижу.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Соболев? Нужна стабильность

— Соболев провел шикарный матч против «Краснодара».

— Это отдельная игра. Нападающему нужна стабильность. Мы же не знаем, как он будет смотреться в дерби с «Динамо». Несомненно, Александр — одаренный парень и со временем может заменить Дзюбу в сборной. Артем все-таки не вечен, не молодеет. Но пока именно его я вижу основным форвардом национальной команды. Не уверен, что Соболев готов уже мощно выступать на международном уровне, как в игре с «Краснодаром», и не опускаться ниже своего оптимального уровня. На сегодняшний день его рановато сравнивать с Дзюбой. Опыт и стабильность — вот в чем нападающий «Зенита» сейчас превосходит всех остальных.

— Заболотный прилично смотрится в «Сочи».

— Он для меня форвард бойцовского плана. Играет с самоотдачей, выкладывается. Но в сборную его, наверное, можно вызывать, когда есть очевидные кадровые проблемы. Не могу сказать, что Антон поможет национальной команде. Нужны более квалифицированные нападающие.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Дзюбу критикуют дилетанты

— Дзюбу нередко критикуют. Но в этом сезоне больше него в РПЛ забил только Азмун.

— А кто критикует-то? И самое главное — за что? Человек держит планку, идет в лидерах списка бомбардиров вместе с Азмуном. Дзюба всем отвечает забитыми голами. К сожалению, его ругают за какие-то другие моменты... Но давайте мы не будем мешать котлеты с мухами. Есть спортивная составляющая, давайте ее и оценивать! Зачем лезть в личную жизнь? Дзюба — профессионал, здесь не должно быть каких-либо сомнений. А критиковать его за околофутбольные вещи — удел дилетантов.

— Вас не тревожит, что в числе первых десяти бомбардиров РПЛ этого сезона всего два россиянина — Дзюба (11 голов) и Соболев (7 мячей)?

— Это печально... Если говорить о сборной, то, к сожалению, намечаются очевидные проблемы в каждой линии.

— В каждой?

— Ну, возможно, только за исключением полузащиты. Там все-таки Миранчук, Головин. А центр защиты вызывает вопросы. Есть только Джикия, и все. Слева в обороне до сих пор играет Жирков. А где смена? Справа бразилец с российским паспортом Мариу Фернандес. Думаю, в ближайшие два года придется эти проблемы решать. Но вот как? Дзюба не молодеет... Где ближайший резерв? Мы все надеемся на какие-то чудеса, что вот-вот кто-то появится.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Черчесов был прав, говоря про «золотой резерв»

— Смолов не играл четыре месяца. Вышел и забил шикарный гол в Туле. Вернется на прежний уровень?

— Сложно сказать. Дай бог, чтобы у Феди получилось. Раньше он действительно играл потрясающе. Против Тулы сыграл здорово. Но это опять же всего один матч. Возраст, травмы... Посмотрим. Опять же ему нужна стабильность в «Локомотиве». Его статистика воображение не поражает.

— С приходом в ЦСКА Рондона Чалов сел на скамейку запасных...

— Я не знаю, какой у Чалова характер. Готов ли он к конкуренции с легионером? Но факт остается фактом. ЦСКА не просто так пригласил Рондона. Значит, есть проблемы в нападении, и тот же Чалов полностью не устраивает Гончаренко и руководство. Пожалуй, Черчесов был прав.

— Когда говорил про «золотой резерв»?

— Да. Он прямым, доступным языком все объяснил. Может быть, где-то немного резковато, но, по сути, попал в точку. Мол, ребята, вы сначала станьте хотя бы позолоченными... И что мы видим? Чалов сейчас потерял место в составе ЦСКА.

Может, Кокорину пора закончить с футболом?

— Кокорин уехал в Италию, хотел перезапустить карьеру, но, похоже, опять ошибся.

— Ему пора уже разобраться в самом себе. Александру надо понять, хочет ли он вообще играть в футбол или пришло время заканчивать. Все кроется в психологии, в голове. В Сочи он немного стал оживать после неприятной истории. А потом все сошло на нет. Подписал контракт со «Спартаком». От него там все ждали прорыва, но что мы увидели? Ничего! В Италии ему будет очень сложно. В Европе нужно буквально на каждой тренировке выкладываться на 100 процентов. Я не уверен, что Кокорин готов пахать. Боюсь, у него нет шансов в «Фиорентине» вернуться на свой оптимальный уровень.

— Ему нужно было оставаться в «Сочи»?