Макаров опять забил шедевральный гол. Но сегодня он нужнее в молодежке, чем в первой сборной

У лидера «Рубина» гол и ассист в матче с «Уфой».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур

«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 0:3 (0:2)

Голы: Макаров, 30 (0:1). Кварацхелия, 42 (0:2). Самошников, 74 (0:3).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Бауэр (Морозов, 46), Табидзе, Милетич, Кротов (Урунов, 83), Камилов (Иванов, 46), Голубев, Жамалетдинов (Сысуев, 75), Андрич.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов, Костюков (Мусаев, 86), Макаров, Самошников, Кварацхелия (Игнатьев, 84), Абильдгор, Деспотович (Бакаев, 82).

Предупреждения: Камилов, 20. Абильдгор, 29. Голубев, 33. Иванов, 80.

Судьи: Панин (Дмитров). Веретешкин (Санкт-Петербург), Богданов (Верея).

ВАР: Васильев (Ижевск). Кобзев (Москва).

14 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Рубин» добился третьей победы подряд в чемпионате: после шести очков в матче со «Спартаком» и «Зенитом» казанцы уверенно разобрались на выезде с «Уфой» — 3:0.

Команда Леонида Слуцкого в целом смотрелась очень качественно: Хвича Кварацхелия, Илья Самошников, Михаил Костюков провели сильный матч. А лучшим игроком встречи стал Денис Макаров, у которого, помимо результативной передачи, — очередной гол-шедевр. Атакующий хавбек из-за пределов штрафной закрутил мяч с левой ноги в дальнюю «девятку» — заявка на гол тура.

В прошлом туре был крутой мяч в ворота «Зенита» на 92-й минуте матча, который стал победным на ужасном поле в Казани, а теперь Макаров забил красивый гол на искусственном поле в Уфе.

Хавбек «Рубина» — пожалуй, один из лучших игроков после рестарта чемпионата России. У него лучший период в карьере и всеобщее признание. О Денисе давно говорили как о таланте и перспективном игроке, а теперь он начал по-настоящему решать исходы матчей. За «Рубин» у него уже шесть победных мячей.

Макаров теперь наверняка получит вызов в молодежную сборную России, которая в конце марта сыграет на чемпионате Европы в Венгрии. Интересно, что сам Денис всерьез сомневался, попадет ли в итоговый список, но очень хотел поехать и проявить себя там.

«Поставил задачу проявить себя там. В марте уже начнется групповой этап турнира. Конкуренция в сборной очень высокая. У меня есть три стартовые игры в весенней части РПЛ, чтобы проявить себя», — говорил Макаров в интервью «СЭ» перед возобновлением чемпионата.

Проявить себя удалось так, что теперь пошли разговоры об основной сборной России. Станислав Черчесов видел Макарова еще на зимних сборах: тренер сборной часто приезжал на товарищеские матчи «Рубина» в турецком Белеке. Сейчас Черчесов мог только удостовериться, что и в официальных матчах Денис оказывает большое влияние на игру «Рубина», точно как и Хвича.

Но нужен ли сейчас Макаров в первой сборной, где пока явно не будет основным игроком? Да, травмированы Денис Черышев и Антон Миранчук, а Андрей Мостовой и Алексей Ионов выглядят точно не лучше нынешнего Макарова. Но если Черчесов вдруг и захочет включить Дениса в свой список, тренер молодежки Михаил Галактионов попробует его отговорить. Сегодня Макаров гораздо нужнее на Евро в молодежной сборной, чем на скамейке основной команды.

Макаров поступательно шел к премьер-лиге через любительские команды, КФК, ПФЛ и ФНЛ. Путь в сборную тоже должен быть последовательным — после хорошего выступления за молодежку, в которой он дебютировал только в октябре. К тому же после Евро он уже не будет проходить в молодежную сборную по возрасту, поэтому этот турнир будет для него последним в команде Галактионова. Проявив себя там, можно будет говорить о целесообразности вызова в первую сборную.

Но в целом, конечно, Макаров — это будущий игрок национальной команды, который должен туда попасть в ближайший год. В контексте «Рубина» много говорят о Хвиче, но россиянин — такая же звезда и не менее важный футболист в системе игры Леонида Слуцкого.

Помимо красивых голов Макаров импонирует всем и как человек. Денис — скромный парень, который ездит на старом клубном китайском внедорожнике, копит деньги на квартиру родителям в Тольятти и счастлив в браке с супругой, которую знает с 15 лет. Каждую неделю он посвящает ей свои шедевры. Вот таких парней хочется видеть в футболке сборной России.