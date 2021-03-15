«Смолов дважды забил в двух матчах. Но у нас есть Ионов, Головин...» Черчесов о составе сборной, реакции Миранчука на «золотой актив» и возвращении Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед первым сбором национальной команды в 2021 году

Состав сборной на матчи отбора ЧМ-2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Вратари: Антон Шунин («Динамо» Москва), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин» Казань).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Жиров («Зандхаузен» Германия), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер («Динамо» Москва), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов (ФК «Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК «Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

О дебютантах сборной Дюпине и Самошникове

— Мы смотрели и в 2020 году, кто себя проявляет, кто показывает свой потенциал. Были сборы в Турции у команд РПЛ, смотрели все игры. Дюпин и Самошников себя проявляли. Сейчас они борются за еврокубки с «Рубином». Планка у них повысилась, играют на другом уровне. Задачи у них поменялись, мотивационный момент другой. Вчера Самошников забил после того, как узнали о вызове.

О выборе в атаке

— Рады, что Смолов забил два гола в последних двух матчах. Но у нас есть Ионов, Жемалетдинов, Головин, которые смогут сыграть второго нападающего. Впереди у нас три игры. А Смолов и тот же Баринов смогут провести нормальный сбор с «Локомотивом», чтобы поддержать свою форму на высоком уровне и потом дать нам еще пищу для размышлений. Но мы рады, что Федор здоров и забивает.

О молодежной сборной

— Никто никому не приносил жертв из нас с Галактионовым. Да, мы общаемся каждую неделю. Возможно, возник бы вопрос по Сафонову, но ситуация сама разрешилась. С листа почти никто не играет в сборной. Выдергивает из молодежки тех, кто попал на чемпионат Европы... Если бы у нас была 100% уверенность, что какой-то игрок приедет и сыграет за основу, то этот игрок был бы у нас. Есть обойма из них, на кого мы обращаем внимание. Уверен, в будущем они будут за нас играть.

О повреждении Мариу Фернадеса

— Понятно, когда столкновение и сразу замена, то у тебя мысль, что что-то серьёзное. У меня были сразу все фотографии. Смотрелось не очень приятно, но это просто ушиб, перелома нет. Врачи с ним на контакте.

О Жирове

— Смотрим не на место команды в таблице («Зандхаузен» занимает предпоследние место во второй бундеслиге. — Прим. «СЭ»), а на игрока и пищу, которую он оставил после сбора в октябре прошлого года. Плюс на других игроков на этой позиции. Мы ему что-то подсказали, делаем для себя выводы, он — тоже. В плане готовности и мобильности, индивидуального уровня — вторая бундеслига заставляет игрока быть на высоте. Кутепов? Одну игру сыграл, а до этого полгода не играл. Не знаем, что в следующие полгода будет. А Нойштедтер все игры на сборах сыграл, мы его знаем. Плюс есть Дивеев и Евгеньев. Дай Бог, чтобы они прошли в финальную часть чемпионата Европы.

О Гильерме

— Доверие к нему не упало. Дело не только в 0:5 от Сербии. Объективно, он не был на определенном уровне, который был нам нужен. Но мы вызывали его в сборную. У нас будет возможность поговорить с ним в Сочи, так как «Локо» будет рядом (железнодорожники проведут сборы в Сочи. — Прим. «СЭ»). Всё в рабочем режиме.

Об игровом времени Головина

— Он много пропустил из-за травмы. Но нас радует, что с каждым туром он вырывает свои минуты. На Сашу это похоже. Он парень с характером, который просто так ничего никому не отдаст. Я знаю Ковача (тренера «Монако». — Прим. «СЭ»). Он объективно подходит к ситуации.

О Жиркове

— Провел хороший сбор в Дубае. Мы с ним на связи. МРТ подтвердила, что у него нет ничего серьезного. Приедет на сбор, ситуативно решим. Игрок такого уровня нам может помочь. Мы знаем, что физиология бывает разная. Кому-то нужно больше времени, чтобы вернуться, а кто-то готов практически сразу.

О Миранчуке

— Леша — игрок нашей обоймы. Информации у нас достаточно. Понятно, что играет он не так много. Но мы видели по его минутам трансформацию его игровых качеств. Прилетит в сборную, переговорим. Мы с ним общались после того интервью. Сложностей не будет. Ему надо проявлять себя, забивать, решать. Он в сборной. Доказывай свою состоятельность. Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там — в клубе.

О Соболеве и критике со стороны Романцева

— Кто знает, что было бы, если бы он тогда не получил травму у нас и его не прооперировали бы. Так получилось, что мы подтолкнули его к операции. Та ситуация нас удивила, хотя все знали, о чем идет речь. Мы стараемся никому не навредить. Для этого они и играют, чтобы конкурировать. Критика Романцева про то, что он часто падает? Иногда это маленькие футбольные хитрости. Если бы он был маленьким игроком, это было бы не так заметно, а тут игрок больший, всем бросается в глаза. Мы это видим, мы ему уже про это подсказывали. Еще переговорим.

Состав сборной России. Фото «СЭ»

О возвращении Дзюбы

— Объявил раньше? Я сказал — он забил. Меня спросили, я тогда ответил. Конкретно ответил на вопрос, Артем забил. Значит, все было сделано правильно.

Об отборочной группе

— У нас крепкая группа. Мальту уже смотрели, подготовили нарезки по игрокам. Это отборочная игра ЧМ. Надо готовиться максимально. В Словении и Словакии знаем больше игроков. Знаем, чего от них ждать. Но тут ты не знаешь, что у тебя покажет ПЦР, как и у соперника. Несколько раз так было, когда вроде здоровый, а играть нельзя.

О вакцинации

—Я не настаивал. Я для себя сделал. Мне всегда спокойнее, если футболист уверен в том, что он делает. Другое дело, что, имея эту вакцину, у тебя есть защита. Мне сделали, мои антитела зер гуд, кровь проверили. На своем опыте могу ответить, это было мое решение.

Об игре с Мальтой

— Ситуация рабочая. Правительство решило объявить локдаун. Они думают, где проводить игру, а регламент говорит, что возможно на нейтральном поле. Мы предложили поменяться кругами, им идея понравилась, но потом правительство дало разрешение на проведение матча на Мальте. Вопрос отпал.

О защитниках

— На Кудряшова рассчитываем, как на левого защитника. Но и центрального защитника у нас он играл. Семенов отыграл все игры в основном составе, достаточно надежно и уверенно. С Джикией они друг друга дополняют. Не было его в Сербии, Джикия один не справился.

О вызове Ионова

— Абсолютно уверен в его вызове. Со «Спартаком» вынужденно сыграл не на своей позиции. Последний матч сыграл в полузащите, имел свои моменты. Мы знаем, что он умеет.