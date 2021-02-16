Большое интервью защитника «Рубина»

Илья Самошников — одно из открытий этого сезона чемпионата России. Пять лет назад футболист играл в любительской лиге, а в прошлом году дебютировал в премьер-лиге и забил первый гол.

В интервью «СЭ» Самошников рассказал, как его изменила смерть отца, после потери которого он поставил цель играть на профессиональном уровне

«Долго приходил в себя и осваивался в «Рубине»

— Илья, ты уже год в «Рубине». Пока это лучший отрезок в карьере?

— Изначально это был худший отрезок. Потому что я долго приходил в себя, долго набирал кондиции и осваивался в коллективе. И это вытекало в плохой тренировочный процесс. Я не играл на тот момент.

— Как все изменилось?

— Сумел перебороть себя, начал упорнее работать на тренировках. Этот сезон — да, это лучший отрезок в моей карьере. Но прошлый — это был непростой период.

— Было тяжело адаптироваться?

— Да, у меня в новом коллективе всегда проблемы с адаптацией: мне тяжело сразу найти общий язык с кем-то, влиться в команду. Поэтому я долго осваивался в «Рубине».

— Кто помог?

— Потихоньку со всеми начал общаться. Мы вместе собирались, обсуждали что-то. Со временем получилось адаптироваться.

Еще у Леонида Викторовича на сборах есть командные мероприятия, которые помогают влиться в коллектив. На первом квизе я начал общаться с ребятами из своей команды, потом уже играл с другой группой. Так потихоньку налаживал контакт с каждым игроком или сотрудником. Эти мероприятия реально помогают новичкам.

У нас все ребята очень дружны. Все вместе друг за друга. В «Рубине» нет тех, кто выпадает из коллектива. На поле и вне его мы едины.

«Когда Слуцкий позвал в «Рубин», подумал, что это сон»

— Твоя игра тоже преобразилась. За счет чего?

— Слуцкий много объяснял по тактике. При этом вначале у меня не особо получалось, я не понимал всех его требований. Позже начал вникать, чего он хочет. Получилось перестроиться, и стало легче. У нас с Леонидом Викторовичем было много разговоров по поводу моей игры.

— Что он говорил?

— Нужно прибавить в атакующих действиях. У меня есть плюс — скорость. За счет этого я могу быть полезен в атаке. И нужно прибавлять, больше включаться, создавать моменты для ребят и себя.

— За год понял, почему Слуцкий претендует на звание лучшего российского тренера?

— У Леонида Викторовича к каждому футболисту свой подход. Он всегда общается в разной форме, в том числе шуточной, легкой. Поэтому игрокам легче осваиваться, легче принимать информацию.

— Лично Слуцкий позвал тебя в «Рубин». Как это было?

— Да, я тогда отдыхал. Мне позвонил агент и сказал, что есть интерес «Рубина». На следующий день проснулся и увидел сообщение от Слуцкого: «Это Леонид Викторович, перезвони мне, когда будет время».

Было ощущение, что это сон. Очень неожиданно. Я, наверное, не осознавал, что это происходит по-настоящему: «Мне пишет Слуцкий, просит позвонить. Да не может быть такого! Может, обманывают?»

— Что было дальше?

— Моментально его набрал. Леонид Викторович сказал, что у него есть интерес и он хочет видеть меня в команде. Тренер спросил, есть ли у меня желание перейти в «Рубин». А я незамедлительно сказал, что да, конечно, хочу перейти.

Чтобы мне лично звонил тренер и звал в команду — такое у меня в карьере второй раз. До этого в «Торпедо» так же приглашал Сергей Игнашевич.

А Слуцкий — это главный фактор, почему я в «Рубине». Когда тебя зовет такой тренер, работавший в Англии и Голландии, это непередаваемые эмоции. Нужно было показать самоотдачу и себя на поле, когда он давал мне шанс.

«Отец всегда говорил, что я могу играть на высоком уровне»

— Дебютный гол в РПЛ ты забил на тяжелом поле в Саранске, разобравшись очень технично.

— Я не повторю такой удар! Получилось так, что я принял мяч и бил не сразу с лету, а после отскока. Был вариант, что он мог отскочить в другую сторону. Поэтому не обошлось без везения.

— Ты посвятил гол отцу. Расскажи о нем.

— Когда я полюбил футбол, то не мог попасть в академию или школу, потому что был совсем маленьким. Мне было четыре года, и я играл с ребятами во дворе. В семь лет у меня появилась мысль, что хочу серьезно этим заниматься.

У меня ведь стадион был через дорогу в Реутове. И там был просмотр, куда приводили 20-30 детей каждого возраста. Тренер смотрел на игровые качества и пытался разобрать, на что способен ребенок. Я попал туда сразу: прошел просмотр и на следующий день начал тренироваться.

С того момента отец, который профессионально занимался плаванием, посвятил себя тому, чтобы я стал футболистом. Находил экипировку, бутсы, постоянно был со мной на тренировках, поддерживал на играх. Он всегда был рядом и помогал мне, направлял, подсказывал.

Отец всегда говорил, что я могу играть на высоком уровне, мне это по силам. Я никогда не забывал его слова и поддержку.

— Каким человеком ты его запомнил?

— Это один из самых добрых людей, которых только можно было встретить. Хотя я от него и получал. Папа не злопамятный, всегда шел навстречу, был открыт людям. У него не было качеств, которые могли бы оттолкнуть.

— Что с ним случилось?

— У папы были боли в груди. Он посетил врача, а потом приехал домой собрать вещи. Я в тот момент был дома и спросил, что случилось. Он сказал, что нужно обследовать сердце, что его кладут в больницу. Мы договорились, чтобы он сказал номер палаты — нужно было навестить его, привезти фрукты и проведать.

Папа уехал, и по приезде в больницу оказалось, что не было свободной палаты. Нужно было подождать полчаса, когда ее освободят. Он вышел покурить. В тот момент у него оторвался тромб в сердце...

— Насколько это тебя изменило?

— Я старший сын и сразу понял, что теперь семья на мне. Маме тяжело тянуть двух сыновей, тем более после такой потери. В голове у меня щелкнуло: «Валять дурака больше не получится». Мне было 19 лет. Тогда я понял, что надо развиваться и двигаться вперед.

Младшему брату сейчас 17. Он тоже пробовал силы в футболе, но не сложилось. Потом занимался единоборствами, а сейчас готовится к ЕГЭ.

— Как ты из любительского футбола пробился в РПЛ, где играешь у Слуцкого? Как не сдаться и добраться до такого уровня?

— Это из-за отца. Был переломный момент, когда я поставил цель, что ради него должен играть на высоком уровне. Папа этого хотел, и я должен был сделать это. Должен был доказать, что могу помогать семье, могу стать мужчиной в доме, кормильцем.

— Мама сильно переживает за тебя?

— Она постоянно смотрит матчи. Мы каждый день с ней созваниваемся, на связи постоянно. Мама после каждой игры мне пишет, поддерживает. Она уже начала разбираться в футболе, и нам всегда есть что обсудить.

Она приезжала ко мне в Казань один раз на мой день рождения. Мама приехала с сестрой и братом, гуляли по центру Казани, набережной, в Кремле, заходили в центр семьи «Казань». Им все понравилось.

«В матче ЛФЛ мужик влетел мне в опорную ногу. Пришлось откачивать кровь»

— Пять лет назад ты играл в ЛФЛ за «Русич». Как это было?

— Когда выпустился из детской школы, сразу попал в любительскую команду клуба. Но не хватало игровой практики, а ребята постарше играли в ЛФЛ, и через какое-то время меня тоже позвали — в «Русич». Потихоньку ездил, совмещал тренировки с играми в ЛФЛ.

— Закалило?

— В ЛФЛ непредсказуемый футбол: ты можешь играть против хорошей команды, и она будет тебя валтузить, а со средней командой, если у нее что-то не получается, начинаются стычки, провокации. В тебя постоянно прыгают, и риск травмы гораздо выше, чем в профессиональном футболе. Там же мужики играют.

2016-й год. Илья Самошников в игре любительской футбольной лиги Юго-Востока @lfluvao делает потрясный хет-трик за команду «Русич». А сегодня этот парень забил первый и победный гол за «Рубин» @fcrk в РПЛ!?



PS. В том же матче забил Виталий Гришин, долго игравший в РПЛ.

ЛФЛ — ?? pic.twitter.com/F0kD353FAv — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) December 13, 2020

— Были неприятные случаи?

— Да, у меня была травма в матче ЛФЛ. Я принял мяч и бил по воротам, а в опорную ногу на всей скорости влетел мужичок. Диагноза точного не было, просто распухла вся нога, и мне откачивали оттуда кровь.

— Что сказал тому мужику?

— Да ничего не сказал! Удаления не было, дали ему желтую. В момент удара у меня сразу нога онемела: боль невероятная, какие там разборки. Еле ушел с поля.

— Долго лечился?

— Недели две я еле ходил, полтора-два месяца не играл. Напрягать и вставать на ногу было тяжело — сразу боли.

— Когда тебя заметили на профессиональном уровне?

— Я был в «Велесе», и у меня не было ни агентов, ни представителей. В какой-то момент на меня вышел человек, который помогал «Арарату» находить игроков. Я сначала не хотел. «Велес» заявлялся во вторую лигу, но возникла сложная ситуация.

Я считался воспитанником школы, и за мой переход по регламенту полагалась компенсация. Но у «Велеса» не получалось ее выплатить, так что мог играть во второй лиге только без профессионального контракта. Это был риск. В итоге согласился на предложение «Арарата».

«Трабукки сказал: «Если хочешь играть в «Оренбурге», я должен быть твоим агентом»

— Расскажи, что за проект был в «Арарате»?

— Амбиции были очень большие, задача — выход в премьер-лигу. А потом вдруг заявили, что команда должна переехать в Армению. И так все закончилось.

— Ты же застал Григоряна. Каким он там был?

— Когда он приходил, мы тоже слышали разные истории о нем. Но ничего особенного в итоге не увидели. Тренировки проходили нормально. Да, он «пихал», но как и другие тренеры.

— Павлюченко, Измайлов, Лебеденко, Ребко — голова не кружилась после ЛФЛ?

— Я ведь пропустил сбор с ними, потому что у меня не было загранпаспорта, начал тренироваться только в Москве. Когда попал на тренировку, смотрю: Павлюченко ходит, Измайлов с ним. Думаю: «Куда я попал?» Только вчера «8 на 8» играл, а теперь с такими людьми тренируюсь.

Но для меня это был колоссальный опыт. Я смотрел на них, многому учился. Они мне подсказывали, делились опытом. С Измайловым мы очень хорошо общались, с Ромой Павлюченко тоже. Мне было очень полезно с ними работать. Они всегда помогали. Не было такого, что держались обособленно от молодых и шли с высоко поднятой головой. Нет, они каждого поддерживали.

— Арам Габрелянов «пихал»?

— Да, он приходил на каждую игру, а в раздевалке всегда говорил напутственные слова. Бывали моменты, когда устраивал разносы. Например, когда мы не побеждали, а играли вничью.

Для Арама Ашотовича ничья — это неприемлемый результат. Он мог собрать команду на заезде в другом городе и там устроить головомойку. Пройтись по каждому. Но это нормально, он переживал за команду.

— Как ты решил уйти?

— Долго решался вопрос с переездом в Армению. Руководители мне говорили, что надо дальше выступать за «Арарат», но я отвечал, что не хочу в соседнюю страну.

У меня было несколько предложений из ФНЛ на тот момент — «Шинник», «Спартак-2» и одно — от клуба чемпионата Бельгии.

Получилось так, что более конкретно к делу подошел «Шинник». Но там тоже ситуация была непростая: я не попадал в заявку, долго не играл.

— Позже последовал твой скандальный переход в «Оренбург», за который ты в итоге так и не сыграл. Расскажи свою версию событий.

— Да, я перешел в команду и даже жил вместе с Деспотовичем в одном номере. Мы с клубом договорились о переходе. Трансфер был практически оформлен, и все документы были на руках. В день отъезда со сборов появился Марко Трабукки. Даже не знаю, как эту ситуацию сейчас назвать... Он говорил, что будет представлять мои интересы, поменяет условия контракта. Трабукки сказал: «Если ты хочешь играть в «Оренбурге», я должен быть твоим агентом». На что я сказал, что так не получится.

— Что было потом?

— Я улетел в Москву и остался дома. За день до сбора написал администратору вопрос: «Как мне быть?» У меня имелись все документы, переход должен был быть оформлен, как я думал. В итоге администратор сказал: «Я узнаю». И ответа за полтора года я так и не дождался. На этом все закончилось.

— Что сделали с твоим контрактом?

— Не знаю, что они сделали. За два дня до вылета на сборы с «Оренбургом» мной был подписан контракт, который клуб мне прислал. Не знаю, что они с ним потом сделали, так и не понял. Но из-за этого случая я просто потерял полгода карьеры.

— Больше с Трабукки не пересекался?

— Нет. Видел его как-то, но мы больше не общались.

— В РФС признали твою правоту. От «Оренбурга» какая-то реакция последовала?

— Да, я выиграл дело. Но от клуба ничего не было, никаких объяснений и извинений так и не получил.

«Марселу — пример для меня. Всю жизнь следил за ним»

— Ты обращаешь внимание, что о тебе стали больше говорить, оценивают чуть ли не как будущего игрока сборной России?

— Особо не обращаю внимания ни на похвалу, ни на критику. Да, раньше смотрел, читал что-то, следил. Но когда читаешь про себя негатив, это на тебе негативно же и сказывается. Так же и с похвалой. Поэтому я отстранился от всего, стараюсь не обращать внимания. Но в сборную хочет попасть каждый футболист, и я не исключение.

— Самый неожиданный отклик на твою игру?

— Когда я забил победный гол в ворота «Тамбова», то мне написало больше людей, чем в мой день рождения. Писали во всех соцсетях, я старался ответить каждому. Если кого-то обидел, то простите.

— Кто твой ориентир в футболе?

— Всю жизнь следил за игрой Марселу в «Реале». Это пример для меня. Он и в отборе, и в атаке выглядит невероятно. Бразилец — топовый футболист мирового класса, играет на высоком уровне уже много лет. Если речь идет о левом защитнике, то у меня одна ассоциация — Марселу.

Но в последний год очень удивил Альфонсо Дэйвис — это топ-защитник. Быстрый и везде успевает.

— У тебя тоже есть скорость. Работал над этим?

— Это врожденное, видимо. Я с детства быстро бежал, скорость со мной до сих пор. Специально бегом не занимался и не развивал. Это качество у меня был всегда.

— На какой позиции ты начинал?

— В школе играл центрального защитника, потом опорника. Когда попал в ЛФЛ, переместился на позицию крайнего хавбека, а последние полгода — второго опорника.

— Ты играешь слева, хотя рабочая нога у тебя правая. Трудно?

— Сейчас уже проще, хотя сначала было непросто отдать пас, навесить. Но я работал над ней, над ведением мяча, диагональной передачей. Пытался развивать навыки. Сейчас владею левой ногой получше, хотя надо многое улучшать.

«Хвича — лучший игрок РПЛ. У него нет потолка»

— Кто в РПЛ тебя впечатлил в твой дебютный сезон?

— Влашич, потому что по мышлению и скорости принятия решения он играет на высоком уровне. Это универсальный футболист, у которого много сильных мест. Он крупный и при этом с такими габаритами очень резкий, быстрый.

— Кто лучший игрок РПЛ?

— Конечно, Хвича.

— В чем его феномен?

— Как объяснить его феномен, если он меня на первых тренировках отвалтузил по всей бровке? Я вообще не понимал, кто это, как он это делает. Хвича — очень быстрый, резкий, здорово контролирует мяч на скорости. Он постоянно развивается, у него нет потолка. Квара постоянно хочет играть, тренироваться, ему всегда нужен мяч.

Да, у Хвичи могут быть небольшие спады, но это нормально. Против него очень тяжело играть, потому что он непредсказуемый. Может убрать мяч под любую ногу, исполнить какой-то неожиданный финт, прокинуть мяч между ногами. Технически очень силен.

— Как в команде реагируют на то, что он часто теряет мячи и команде приходится возвращаться в оборону?

— А если взять ситуацию, когда он в матче с «Ростовом» в прошлом сезоне обыграл троих и чуть не забил? Я воспринимаю так, что его нельзя ограничивать.

Мы играем с Хвичей на одном фланге, и я пытаюсь с ним наладить связь, чтобы помогать своим движением в такие моменты. Защитнику тяжелее, когда в атаке два футболиста, а не один. Но в любом случае соперники будут встречать Хвичу вдвоем-втроем, потому что понимают, какую угрозу он несет.

В любой ситуации после потерь мяча Хвича возвращается и отрабатывает в защите, помогает партнерам, вступает в борьбу. Негатива в его сторону у команды точно нет.

— Какое у него будущее?

— Европа его ждет — это сто процентов. Он станет очень-очень хорошим футболистом. Хвича и сейчас классный исполнитель, но ему лишь 19 лет, он будет гораздо сильнее.

«На сборах прочитал биографию Варди»

— Как ты проводишь время между тренировками?

— Могу поиграть в Counter-Strike либо читаю книги — в основном биографии футболистов.

— Например?

— Последнее, что прочитал, — биография Джейми Варди. Очень интересно. А сейчас лежит про Стивена Джеррарда, буду читать ее.

— Болеешь за «Ливерпуль»?

— Нет, я с детства за «Манчестер Юнайтед» и в целом люблю смотреть чемпионат Англии. Хотя раньше в Италии следил за «Миланом», когда там играли Мальдини, Пирло, Индзаги и другие топы.

— Были их футболки?

— Нет, у меня была майка бразильской формы с фамилией Роналдо — гонял во дворе в ней. И еще майка «Милана» до сих пор дома лежат.

— Меняешься сейчас с кем-то?

— Еще ни разу не менялся.

— Неудобно?

— Нет, просто пока не получалось. Если захочу майку какого-то футболиста, то подойду и спрошу. Или через знакомых из команды поменяюсь. Но пока у меня нет ни одной майки — не было случая.

— Знаешь, кого в «Рубине» считают лучшим левым защитником в истории?

— Ансальди, наверное. Я ведь смотрел матчи, когда «Рубин» выиграл чемпионат, когда обыгрывал «Барселону». Помню, что он играл очень качественно и потом уехал в «Зенит», в Италию. Это высокий уровень.

«Ни разу в жизни не ходил на хоккей. Хочу попасть на «Ак Барс»

— Как тебе в Казани?

— Когда переехал, то было непривычно. В Москве постоянно движение, высокий темп жизни. Люди громкие, шумные, активные. Когда приехал в Казань, заселился в квартиру, нужно было докупить какие-то вещи. Я поехал в торговый центр, и там такая тишина — непривычно очень.

— Куда-то сходить удалось?

— Пока ничего не успел посетить. У меня был период адаптации, сконцентрировался на команде. Но очень хочу сходить на «Ак Барс». Я ведь вообще за 23 года ни разу не ходил на хоккей даже в Москве. Еще хочу побывать на волейболе. Мне нравится, потому что в школе играл немного.

— Что ты можешь сказать парням из ЛФЛ, которые ждут шанса ворваться в РПЛ? Как не сдаться и не разочароваться?

— Когда футбол появляется в жизни, то невозможно его разлюбить. Нельзя опускать руки и перестать верить. Если поставил цель играть на высоком уровне, то никогда сдавайся. Да, бывает, что нужны деньги, требуется кормить семью, зарабатывать. Но можно совмещать: тренироваться, играть в выходные и развиваться.

— Какие у тебя ожидания от этого года?

— Хочу дальше расти как футболист и добиться с «Рубином» высокого места в таблице. Знаю, что нам это под силу. У нас отличный коллектив, сплоченная команда. Мы реально можем побороться за высокие места.