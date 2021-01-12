Вакцинация футболистов сборной России «Спутником V». За и против

Футболисты сборной России, вероятнее всего, будут привиты вакциной «Спутник V», и произойдет это в ближайшие недели.

«Единственный способ обезопасить спортсмена от COVID»

В понедельник стало известно, что Российский футбольный союз начал переговоры с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством о вакцинации игроков сборной России от коронавируса. «РФС ведет переговоры с Минспорта и ФМБА о возможности добровольной вакцинации футболистов национальных мужских и женской, а также молодежной сборной», — заявили «СЭ» в службе по коммуникациям РФС.

Планируется, что участие в вакцинации также примут члены тренерско-административных штабов. На данный момент вопрос находится на стадии обсуждения. В РФС рассчитывают провести вакцинацию футболистов в ближайшее время, до конца перерыва в соревнованиях.

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов уточнил, что футболисты национальной команды, вероятнее всего, будут привиты вакциной «Спутник V». «Скорее всего, это будет отечественная вакцина «Спутник V». В январе и феврале практически все футболисты будут на сборах со своими командами в разных городах. Это осложняет логистику, но речь идет о ближайших неделях», — рассказал Безуглов РИА Новости.

«Все клубы объективно оценивают ситуацию и понимают, что вакцинация — единственный способ обезопасить спортсмена от COVID и сохранить должный уровень его функционального состояния», — добавил Безуглов.

Лига, в свою очередь, готова оказать содействие клубам в вопросе вакцинации. Однако решение о необходимости и сроках вакцинации в любом случае принимается медицинскими штабами каждого из клубов.

«Лучше вакцинироваться в перерыве летом»

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков считает, что прививать футболистов сейчас не стоит. «Мы до конца не знаем, в какую сторону удар по иммунитету от этой вакцины, — пояснил он в беседе с «СЭ». — Лучше вакцинироваться в перерыве летом. Тут еще надо изучить вопрос, какая вакцина подходит для игроков молодого возраста. Если это делать на принудительной основе, то ничего не получится. Да и никто руки скручивать не будет, футболисты сами за себя отвечают. Все надо делать добровольно».

«Не рекомендую именно сейчас вакцинировать футболистов, тут и осложнения могут быть, ведь у них сейчас большие нагрузки, и играть уже через месяц, — продолжил Васильков. — Футболисты изолированы от общества, находятся за рубежом, за ними ведется постоянное наблюдение, своеобразный мониторинг, они и так в какой-то степени защищены. Отыграют три месяца с небольшим, сама жизнь напрашивается делать это в летний перерыв».

Сборная России в марте начнет выступление в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Первый матч команды запланирован на 24 марта, в этот день россияне на выезде сыграют со сборной Мальты. Первые официальные встречи российских клубов на внутренней арене состоятся 20-22 февраля, в эти дни пройдут игры 1/8 финала Кубка России.