РФС ведет переговоры с Минспортом о вакцинации футболистов сборных

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) начал переговоры с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о вакцинации игроков сборной России от коронавируса.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил о возможности добровольной вакцинации футболистов национальных команд от covid-19.

«РФС ведет переговоры с Минспортом и ФМБА о возможности добровольной вакцинации футболистов национальных мужских и женской, а также молодежной сборной», — заявили «СЭ» в службе по коммуникациям РФС.

За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 436 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 786 человек.

(Севастиан Терлецкий)