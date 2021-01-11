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Экс-врач «Спартака» Васильков не рекомендует вакцинировать футболистов в зимнюю паузу

12:56
Сборная России. Фото Александр Федоров, "СЭ" Станислав Черчесов и игроки сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сборная России. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков в беседе с «СЭ» прокомментировал возможную вакцинацию футболистов сборных страны в зимнюю паузу.

Ранее РФС сообщил «СЭ», что организация начала переговоры с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о вакцинации игроков национальных команд от коронавируса.

— На мой взгляд, сейчас этим не стоит заниматься. Мы до конца не знаем, в какую сторону удар по иммунитету от этой вакцины. Лучше вакцинироваться в перерыве летом. Тут еще надо изучить вопрос, какая вакцина подходит для игроков молодого возраста. Если это делать на принудительной основе, то ничего не получится. Да и никто руки скручивать не будет, футболисты сами за себя отвечают. Все надо делать добровольно.

Не рекомендую именно сейчас вакцинировать футболистов, тут и осложнения могут быть, ведь у них сейчас большие нагрузки и играть уже через месяц. Футболисты изолированы от общества, находятся зарубежом, за ними ведется постоянное наблюдение, своеобразный мониторинг, они и так в какой-то степени защищены. Отыграют три месяца с небольшим, сама жизнь напрашивается делать это в летний перерыв.

(Звенигородская Екатерина)

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