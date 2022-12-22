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Сегодня, 19:15

Играть или не играть — вот в чем вопрос. Альтернативы Азии нет

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Переход Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию не решит одним махом всех сегодняшних проблем. Но поможет создать условия для выступления в международных турнирах. А в УЕФА все надолго в режиме «ждите ответа».

Мнение

Нам с вами сейчас будто предлагают вступить в дискуссию — где играть, переходить из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) или лучше набраться терпения и ждать изменения ситуации. Да не о чем уже дискутировать и нечего больше ждать.

Мы живем в новой реальности. Уже не первый месяц. Какой УЕФА, какие еврокубки, кто нас там ждет, зачем идти к ним на поклон? Перед вами захлопнули дверь, а вы будете сидеть под дверью в надежде, что щелкнет, открываясь, замок?

Боснийцы потянулись было к защелке, пытаясь организовать подобие товарищеского матча, но получили по рукам. Ни одна федерация из пяти с лишним десятков не выступила громко в поддержку РФС.

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Уже остались без Евро-2024, никто не собирается пускать сборную России в европейский отборочный турнир чемпионата мира-2026, ни одна из команд, женских и мужских, не выступит в обозримом будущем ни в одном соревновании под эгидой УЕФА. Неужели еще есть те, кто верит в обратное, надеется проснуться и увидеть перед собой приветственно машущего рукой и мило улыбающегося Александера Чеферина?

Наивные. Вы верите в то, что он самостоятельная фигура, нисколько не зависящая от политиков, Евросоюза и так далее (продолжите список сами)? Надеетесь, что он стукнет кулаком и прикажет допустить Россию во все турниры? Вы, видимо, спите и видите сны.

Очнитесь! Мир и был другим, а теперь это все только обнажилось и раскрылось. И завтра-послезавтра ничего не окончится, не прекратится и не вернется в привычную вам реальность. Нет!

Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты сборной России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет пять, десять, двадцать. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу. А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать.

Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам все равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом.

А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА?

Флаг России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Флаг России.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идет российский спорт. Там, а не в радужной Западной Европе, сохраняются традиционные для православных христиан и мусульман ценности. Туда, в Азию, пойдут и российские футбольные команды. Это объективная реальность, нравится она всем и каждому или нет.

Да, будет непросто, в первую очередь психологически — все другое, необычное, не такое.

Дмитрий Баринов, Даниил Хлусевич, Далер Кузяев, Николай Комличенко, Даниил Уткин, Максим Глушенков. Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?

Но не нужно исподволь настраивать себя на то, что мы словно прощаемся с жизнью. Не стоит раз за разом заниматься противопоставлением: в Западной Европе с УЕФА нам «светило» бы, а в Азии нам «грозит». Чувствуете разницу, ощущаете подтекст в заголовках с такими глаголами и выражениями? Когда вам говорят, чем грозит переход РФС в АФК, вы невольно, уже только прочитав или услышав эти слова, напрягаетесь и наполняетесь негативом.

Давайте поставим вопрос иначе: что нам даст переход в АФК. Он даст воздух, возможность дышать — играть, соревноваться, участвовать, обмениваться опытом, развиваться. Пусть и с другими, пусть и в другой части огромного мира футбола.

Разве это плохо?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Футбол
Сборная России по футболу
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