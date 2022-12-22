В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу

Эпоха, когда мы шли по европейскому пути, подходит к концу. Дальше — Азия и неизвестность.

Мнение

Историческое заседание исполкома Российского футбольного союза состоится 23 декабря. По информации «СЭ», по его итогам с высокой долей вероятности будет принято решение о запуске механизма перехода РФС из УЕФА в АФК. Окончательно «переезд» в Азию оформят, скорее всего, в марте, а пример футбола станет в ближайшем будущем ориентиром для наших федераций по другим видам спорта. А вместе со «сменой прописки» останутся в прошлом неоправданные траты, раздутые бюджеты клубов, жизнь не по средствам. Новые реалии обещают стать гораздо жестче.

Сам путь в Азию не так прост, как может показаться. Сначала ФИФА должна одобрить упрощенный вариант перехода и дать гарантии, что наша сборная примет участие в отборе на ЧМ-2026, а клубы станут участниками азиатских континентальных турниров. Если хотя бы один из пунктов не соблюдается, то смысла в немедленном «трансфере» практически не остается. При этом с учетом дефицита времени и отношения к нам определенных членов ФИФА, в перспективы быстрого выполнения условий верится с трудом.

Но даже если все будет одобрено и осуществлено в кратчайшие сроки, российский футбол тут же потеряет все, что еще не успел после ввода Fan ID. Сравнивать финансовые поступления для клубов и федерации (от турниров сборных) в Европе и Азии смешно — о царских заработках в Лиге чемпионов можно забыть. Почувствуйте разницу: призовые за ОДНУ победу на групповом этапе в европейской ЛЧ составляют порядка 3 миллионов долларов, а за выигрыш ВСЕЙ азиатской ЛЧ — 4 миллиона.

Матч «Зенита» и «Челси» в Лиге чемпионов. Фото ФК «Зенит»

В связи с появлением совершенно новой логистики придется задуматься об изменениях расписания внутренних соревнований. Совершать 7-8-часовой полет в одну сторону в середине недели, когда лидеры РПЛ начнут участвовать в азиатских кубках, не так просто, а с учетом наших ежегодных проблем с составлением календаря, хорошего тут не ждешь. Также значительная часть средств команд станет уходить на перелеты, которые автоматически увеличиваются практически в два раза. Нельзя забывать и о климате: играть, условно, в пустыне Катара или Саудовской Аравии, а потом возвращаться в привычную погоду не так просто. Времени же на восстановление у футболистов практически не останется.

Помимо всего перечисленного, российский футбол сильно потеряет в уровне сопротивления, в классе соперников, а это добьет и без того невысокий интерес. Встречи «Спартака», «Зенита», ЦСКА с «Барселоной» или «Реалом» способны заинтересовать наших болельщиков, но матчи с «Аль-Ахли» и ему подобными точно большого внимания публики не привлекут.

Так что, на мой взгляд, плюсов от возможного перехода из Европы в Азию практически нет. Кажется, что в данный момент лучше не спешить с принятием решений, дабы не потерять наш футбол окончательно.

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