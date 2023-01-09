Что стоит за разворотом РФС в Европу. Колонка Казакова
В 2023 год наш футбол въехал на теме, которая оставалась главной все декабрьские дни, но сейчас почти полностью пропала с новостных лент.
«Трансфер» РФС из Европы в Азию казался таким близким, а события развивались столь стремительно, что впору было писать о нем картину — вроде знаменитого полотна Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Хрестоматийное описание шедевра всемирно известного русского живописца вызывает знакомые ощущения: «Тревога людей в задних рядах переходит в откровенный страх, и только вера в успех толкает их вперед. Кто-то перед спуском крестится, однако внизу на лицах — только решимость».
Решимость у тех, кому предстояло голосовать по вопросу ухода из УЕФА в АФК, оказалась практически единогласной. Среди тех, кто причастен не напрямую к выбору, но к нашему футболу в целом, часто встречалось альтернативное мнение. Тем не менее почти все пребывали в уверенности, что исполком РФС под Новый год примет решение о переходе. Но его не случилось.
Больше того, разворот обратно в сторону Европы если и не произошел окончательно, то сделано все для того, чтобы подобное стало реальностью. И здесь прячется загадка: почему все пошло по такому сценарию? Что изменилось в самом конце 2022-го? Давайте разбираться.
Если говорить о возвращении не только российского футбола, а всего нашего спорта в международные турниры, то главным маркером здесь должно быть решение о допуске к отбору на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже. И открыто, и в кулуарах звучат мнения о высокой вероятности этого, но по-прежнему без флага и гимна. Не только от отечественных чиновников — публичное (в интервью The Wall Street Journal) высказывание на эту тему первого лица НОК США Сюзанны Лайонс сложно забыть и недооценить. Стопроцентной гарантии нет, но шансы, на удивление, высоки. Правда, в РФС считают, что его позиция здесь автономна — насколько это возможно в принципе. И футбол у нас в роли ледокола — что в процессе «переезда» в Азию, что в ситуации с ограничениями в период пандемии.
Очевидно, что в РФ выбор у спорта номер один прост: либо сидеть и неопределенное время ждать, либо получить возможность хотя бы где-то играть. Ясно, что и УЕФА, и ФИФА по максимуму умыли руки. Обе организации — предельно бюрократические; политически находящиеся в состоянии поиска даже не общего равновесия, а идеальной консервации состояния своего покоя. И любую инициативу встречающие сдержанно. Судя по всему, их в условиях дефицита времени следовало расшевелить. Вероятно, все эти высказывания перед исполкомом РФС об АФК могли быть частью сложной игры. Стремительно ускорившаяся тема перехода в Азию выглядела, не исключено, как эмоциональный порыв. Но вряд ли им была на самом деле.
Почему такая версия имеет право на жизнь? Хотя бы потому, что нас — спортивные федерации и все важное вокруг них — постоянно мониторят на Западе. Каждую цитату от любого официального лица. Одно дело — кулуарные встречи, разговоры, прощупывание почвы. Другое — официальная позиция перед важным событием.
Безусловно, это не могло быть шантажом. Скорее некая дорожная карта. Если вы не отвечаете на наши предложения конкретикой — хорошо, тогда будет так.
АФК все еще остается рабочим вариантом — там нам рады. Для официального оформления перехода нужно, чтобы за нового члена проголосовали 50 процентов участников конфедерации плюс один голос — нет сомнений, что этот барьер Россия легко преодолела бы. Вместе с тем для УЕФА терять страну с населением почти в 150 миллионов человек, да еще в ситуации, когда раньше никто не выходил, — шок.
Результатом такого давления стало создание общей с УЕФА рабочей группы по возможному возвращению наших клубов и сборных на международные соревнования. Не надо путать эту историю с тем детским турниром, который под эгидой Европейского футбольного союза пройдет в Волгограде в 2023 году — то, что происходило вокруг него, вряд ли говорит о какой-то помощи западных инстанций. Рабочая группа создана, чтобы понять, готова ли УЕФА к постепенной «разморозке». Не абстрактно, а к конкретному сроку — началу апреля.
Сейчас, сразу после каникул, она начнет свою работу. Задача простая (как формулировка) и сложная (как поиск решения) — понять есть ли у РФС какие-то варианты, чтобы остаться в Европе. Если нет, тогда весной нас ждет вступление в АФК. Минимум лет на десять — дальнейший горизонт планирования вряд ли уместен.
Да, мы не развернулись назад в Европу. Решение последует в марте.
Но — уже при участии УЕФА, а не просто при взгляде из Ньона со стороны.
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