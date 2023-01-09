Что стоит за разворотом РФС в Европу. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о стратегии нашего футбольного союза по вопросу выбора между УЕФА и АФК.

В 2023 год наш футбол въехал на теме, которая оставалась главной все декабрьские дни, но сейчас почти полностью пропала с новостных лент.

«Трансфер» РФС из Европы в Азию казался таким близким, а события развивались столь стремительно, что впору было писать о нем картину — вроде знаменитого полотна Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Хрестоматийное описание шедевра всемирно известного русского живописца вызывает знакомые ощущения: «Тревога людей в задних рядах переходит в откровенный страх, и только вера в успех толкает их вперед. Кто-то перед спуском крестится, однако внизу на лицах — только решимость».

Решимость у тех, кому предстояло голосовать по вопросу ухода из УЕФА в АФК, оказалась практически единогласной. Среди тех, кто причастен не напрямую к выбору, но к нашему футболу в целом, часто встречалось альтернативное мнение. Тем не менее почти все пребывали в уверенности, что исполком РФС под Новый год примет решение о переходе. Но его не случилось.

Больше того, разворот обратно в сторону Европы если и не произошел окончательно, то сделано все для того, чтобы подобное стало реальностью. И здесь прячется загадка: почему все пошло по такому сценарию? Что изменилось в самом конце 2022-го? Давайте разбираться.

Фото Global Look Press

Если говорить о возвращении не только российского футбола, а всего нашего спорта в международные турниры, то главным маркером здесь должно быть решение о допуске к отбору на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже. И открыто, и в кулуарах звучат мнения о высокой вероятности этого, но по-прежнему без флага и гимна. Не только от отечественных чиновников — публичное (в интервью The Wall Street Journal) высказывание на эту тему первого лица НОК США Сюзанны Лайонс сложно забыть и недооценить. Стопроцентной гарантии нет, но шансы, на удивление, высоки. Правда, в РФС считают, что его позиция здесь автономна — насколько это возможно в принципе. И футбол у нас в роли ледокола — что в процессе «переезда» в Азию, что в ситуации с ограничениями в период пандемии.

Очевидно, что в РФ выбор у спорта номер один прост: либо сидеть и неопределенное время ждать, либо получить возможность хотя бы где-то играть. Ясно, что и УЕФА, и ФИФА по максимуму умыли руки. Обе организации — предельно бюрократические; политически находящиеся в состоянии поиска даже не общего равновесия, а идеальной консервации состояния своего покоя. И любую инициативу встречающие сдержанно. Судя по всему, их в условиях дефицита времени следовало расшевелить. Вероятно, все эти высказывания перед исполкомом РФС об АФК могли быть частью сложной игры. Стремительно ускорившаяся тема перехода в Азию выглядела, не исключено, как эмоциональный порыв. Но вряд ли им была на самом деле.

Фото Global Look Press

Почему такая версия имеет право на жизнь? Хотя бы потому, что нас — спортивные федерации и все важное вокруг них — постоянно мониторят на Западе. Каждую цитату от любого официального лица. Одно дело — кулуарные встречи, разговоры, прощупывание почвы. Другое — официальная позиция перед важным событием.

Безусловно, это не могло быть шантажом. Скорее некая дорожная карта. Если вы не отвечаете на наши предложения конкретикой — хорошо, тогда будет так.

АФК все еще остается рабочим вариантом — там нам рады. Для официального оформления перехода нужно, чтобы за нового члена проголосовали 50 процентов участников конфедерации плюс один голос — нет сомнений, что этот барьер Россия легко преодолела бы. Вместе с тем для УЕФА терять страну с населением почти в 150 миллионов человек, да еще в ситуации, когда раньше никто не выходил, — шок.

Результатом такого давления стало создание общей с УЕФА рабочей группы по возможному возвращению наших клубов и сборных на международные соревнования. Не надо путать эту историю с тем детским турниром, который под эгидой Европейского футбольного союза пройдет в Волгограде в 2023 году — то, что происходило вокруг него, вряд ли говорит о какой-то помощи западных инстанций. Рабочая группа создана, чтобы понять, готова ли УЕФА к постепенной «разморозке». Не абстрактно, а к конкретному сроку — началу апреля.

Сейчас, сразу после каникул, она начнет свою работу. Задача простая (как формулировка) и сложная (как поиск решения) — понять есть ли у РФС какие-то варианты, чтобы остаться в Европе. Если нет, тогда весной нас ждет вступление в АФК. Минимум лет на десять — дальнейший горизонт планирования вряд ли уместен.

Да, мы не развернулись назад в Европу. Решение последует в марте.

Но — уже при участии УЕФА, а не просто при взгляде из Ньона со стороны.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.