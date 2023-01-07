«Не хочу верить, что Россия перейдет в Азию!» Мнение из Италии

Интервью «СЭ» дал звездный комментатор Sky Sport Italia.

Массимо Марианелла — один из самых звездных и опытных комментаторов Sky Sport Italia. И его смело можно назвать главным специалистом в этой системе именно по международному футболу, которому он посвящает большую часть своего рабочего времени.

В беседе с «СЭ» Марианелла поделился мнением о возможном переезде РФС в Азию, оценил трансфер Ловрена из «Зенита» в «Лион» и похвалил Головина.

— В конце декабря РФС сообщил, что создает рабочую группу на предмет проработки вопроса о переходе российского футбола под азиатскую юрисдикцию. Каково ваше отношение к гипотетическому уходу РФС в АФК?

— Не верю, что это случится. Не хочу верить! Я с большой симпатией отношусь к российскому футболу, мне много раз доводилось видеть живьем ваши команды и ваших игроков в заграничных клубах, работать на матчах с их участием. Особая симпатия у меня к вашей звезде Андрею Аршавину, поединки с участием которого в составе лондонского «Арсенала» я многократно комментировал в свое время на Италию. Считаю, что переход из Европы в Азию стал бы тяжелейшим ударом в первую очередь для ваших ведущих клубов, которые перестанут прогрессировать. Что касается сборной России, то и она рискует сделать шаг назад.

— Ну а что же делать российскому футболу, который попал в изоляцию?

— Мое мнение со стороны — вкладываться в детский и молодежный футбол, поднимать интерес к своему чемпионату и ждать возвращения в еврокубки. Я не очень понимаю, как можно сейчас уповать на Азию, если тамошние турниры все равно проводятся под эгидой ФИФА, которая изолировала Россию. Я пока, к сожалению, нигде не слышал и не читал, что ФИФА ведет предметные разговоры о вашем неминуемом возвращении в мировую систему. Считаю, что ваши футболисты, как и все остальные спортсмены, страдают несправедливо, но изоляция-то пока не исчезла. Честно говоря, до нашей предыдущей беседы, когда мы договаривались об этом интервью, я ни разу не слышал, что ваш футбол рассматривает возможность переезда в Азию. Да и мои коллеги — тоже: я специально у них спрашивал об этом. А ведь Sky Sport вещает на всю Европу, это международный концерн, который находится в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА по разным вопросам. Странно, что такая громкая тема, как потенциальный выход РФС из УЕФА, прошла мимо всех нас. Но раз у вас в стране создали рабочую группу, значит, видимо, вы всерьез рассматриваете такую возможность. Повторяю: мне лично не хотелось бы, чтобы ваш футбол уходил из Европы. Вы точно потеряете при этом больше, чем приобретете.

— Вы как-то говорили мне, что в вашей комментаторской коллекции уже более 3000 матчей. Как часто вам доводилось комментировать на Италию поединки азиатских команд или турниров из Азии за предыдущие десятилетия?

— В том-то и дело, что я такого не припомню! Разве что Олимпиада-1988, на которой победила сборная СССР. Мне довелось комментировать матчи того футбольного турнира, который проходил в Азии. В финальном поединке, на котором я работал в эфире, вы, кстати, обыграли очень сильную сборную Бразилии. В том вашем составе мне особенно нравился Добровольский, который затем, к сожалению, не прижился в серии А... Так вот. Мой личный многолетний телевизионный опыт только подтверждает, что азиатский футбол практически не вызывает интереса в Европе. Да, о нем вспоминают во время чемпионатов мира, ну и вот сейчас Криштиану Роналду подписал исторический контракт с клубом из Саудовской Аравии. Это громкая новость, никто не спорит: может быть, какие-то матчи с его участием даже попадут в европейский эфир, но все равно речь идет об исключении из правил.

— Если не ошибаюсь, ваш профильный чемпионат — это английская премьер-лига. Однако я знаю, что вам доводится работать и на матчах первенства Франции. Как вы оцените переход хорвата Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион»?

— Помню игру Ловрена еще по «Ливерпулю». Не сомневаюсь, что в России Деян был одним из сильнейших защитников всего чемпионата. На прошедшем чемпионате мира хорват сыграл отменно, за исключением одного матча. Не могу назвать Ловрена защитником топ-класса по мировым стандартам, но опыта и профессиональных навыков у него достаточно для того, чтобы отыграть еще парочку сезонов в Европе на приличном уровне, если позволит здоровье. У «Лиона» в конце ушедшего года возникли большие и неразрешимые проблемы с Жеромом Боатенгом, который покидает клуб. Французам срочно понадобился другой опытный центральный защитник, вот лионцы и не стали ждать, когда у Ловрена истечет контракт с «Зенитом». Что касается «Зенита», то он и без Ловрена должен выигрывать нынешний чемпионат России. Ну и потом, ведь ваш клуб наверняка найдет за эти два зимних месяца какую-то замену хорвату в условиях внутреннего первенства и при отсутствии еврокубков.

Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако». Фото AFP Фото AFP

— Каково ваше мнение об игре Александра Головина за «Монако»?

— Мне нравится этот футболист. Скажу больше: на мой взгляд, Головин перерос уровень амбиций нынешнего «Монако». Чтобы прогрессировать дальше, Александру надо менять клуб. Думаю, что и чемпионат тоже.