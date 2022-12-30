«УЕФА и футбольные люди Европы хотят видеть Россию». Дюков — об историческом решении РФС

Переход в Азию откладывается.

Сегодня состоялось заключительное заседание Исполкома РФС, после которого Александр Дюков ответил на вопросы журналистов — о возможном переходе в Азию, отношениях с УЕФА и участии сборной России в квалификации ЧМ-2026.

«Если поймем, что вернуться в соревнования УЕФА невозможно, рабочим вариантом будет переход в Азию»

— Какое решение принял Исполком РФС?

— Мы решили обратиться в УЕФА с предложением создать рабочую группу и делегировать туда трех представителей. Также приглашаем войти в нее представителей ФИФА и МОК.

Цель рабочей группы — анализ и выработка предложений, комплекса мер и создания дорожной карты для скорейшего решения вопроса о возвращении клубных команд и сборных в официальные международные турниры. Предполагается, что группа будет сформирована сразу после праздников.

Мы планируем, что разработка дорожной карты будет выполнена до 1 апреля. Письмо будет направлено сегодня. Предварительная договоренность с ФИФА о создании рабочей группы достигнута. Чуть позже мы решим, кто именно пригласит представителей МОК — УЕФА или РФС.

— Первое предложение по вопросу возвращения к международным матчам — создание рабочей группы. А каким было второе?

— Было предложение принять решение о смене конфедерации и начале процедуры выхода из УЕФА уже сегодня. Выступила половина членов Исполкома — они поддержали первый вариант, который предполагает создание рабочей группы. Никто не сказал, что он против данного решения.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Учитывалось ли мнение главного тренера сборной России Валерия Карпина в данном вопросе?

— Оно учитывалось. Его мнение — лучше играть, чем не играть. Наше решение ставит перед собой задачу найти возможность играть как можно раньше. Создание рабочей группы ускорит этот процесс. Мы можем пойти по пути двухсторонней дипломатии, общаться со всеми. А можем создать рабочую группу и договориться быстрее.

Представьте, мы ведем переговоры с УЕФА, договариваемся. Приходим к ФИФА, а они отвечают, что ничего не знают. Рабочая группа сможет ускорить этот процесс. Если мы поймем, что это не работает — пойдем по другому пути. Никто не знает, какой вариант лучше. Покажет только время.

— Вы говорили, что все клубы единогласно выступили за переход в Азию.

— Я говорил о том, что большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию. Ничего не изменилось.

— Можно ли сказать, что вопрос перехода в Азию закрыт?

— Создается рабочая группа, в состав которой войдут не только представители УЕФА, но и, надеемся, представители ФИФА и МОК. Мы ставим задачу найти решение для возвращения нашей сборной и наших клубов к официальным соревнованиям. Проработаем вариант скорейшего возвращения в соревнования УЕФА. Если поймем, что он невозможен — рабочим вариантом будет смена конфедерации и переход в АФК.

— Готовы ли представители ФИФА и МОК войти в состав рабочей группы?

— С ФИФА и МОК разговоров не было. Но нет сомнений, что они войдут в рабочую группу. Не обсуждается вопрос перехода в Азию. Мы ищем пути для возвращения к официальным соревнованиям. Этот вопрос обсуждался.

Тренерский штаб сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«И неделю назад, и полгода назад в УЕФА не хотели терять РФС»

— Почему вопрос о создании рабочей группы не был рассмотрен РФС раньше?

— Обсуждать вопрос, который мы рассматриваем сейчас, было невозможно еще 5-6 месяцев назад. Мы вели диалог, но не могли обсуждать вопрос создания рабочих групп. Многое изменилось. Что именно? Я считаю, что политика не должна влиять на футбол. Для РФС футбол и политика не связаны.

— Можно ли сказать, что в УЕФА пошли на конструктивный диалог, когда поняли, что могут потерять РФС?

— Это неконструктивная оценка. Мы говорили ранее, что один из вариантов — проработка вместе с УЕФА возвращения наших команд. Мы конкретизировали подходы, как будем вести работу. Совместное решение — создать рабочую группу. И неделю назад, и полгода назад в УЕФА не хотели терять РФС. Если бы у них было такое желание, они могли принять соответствующее решение. В отношениях с УЕФА ничего не изменилось.

— В футбольной среде решение о создании рабочей группы могут назвать трусливым. Есть мнение, что в УЕФА не хотят нас видеть.

— УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть. Если бы они не хотели, с нами вообще бы не сотрудничали. И более того — исключили бы.

Хочет ли Чеферин? Если мы договорились, что создаем рабочую группу... Да, хочет! Он хочет найти решение. Мосты не сожжены.

— Главная задача РФС сейчас — это участие сборной России в отборочных матчах на чемпионате мира-2026?

— Основная задача — начало участия в официальных соревнованиях. Конечно, важно сыграть на чемпионате мира-2026. Поэтому необходимо найти решение.

— Сколько вы готовы ждать для возвращения российских команд к международным соревнованиям?

— Непростой вопрос. Не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Я не готов долго ждать. Этот вопрос также нужно задать другим членам Исполкома РФС. У каждого свое представление. Для нас является важным принять участие в отборочных матчах ЧМ-2026. Я ставлю перед собой эту задачу.

Александр Дюков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Никто не гарантирует, что мы можем принять участие в отборочных матчах ЧМ-2026»

— Верно ли, что никто не гарантирует участие в отборе на чемпионате мира-2026 даже в случае перехода в АФК?

— Мы можем перейти в Азию, но никто не гарантирует, что мы примем участие в отборочных матчах чемпионата мира. Только ФИФА.

Азиатская конфедерация еще раз подтвердила, что готова нас принять. Гарантийных писем нет, но у нас нет оснований им не доверять.

— Смогут ли команды из России принять участие в клубных соревнованиях Азии?

— Есть большие сомнения, что это получится в следующем году. Это технический момент, мы можем не успеть совершить переход.

— Была информация, что РФС направил в УЕФА бумагу-уведомление о выходе. Так ли это?

— Я таких писем не подписывал. Уверен, что это дезинформация.

— Есть ощущение, что у вас изменилась риторика. Казалось, что ваша позиция на прошлом заседании была более жесткой.

— Неделю назад у нас было два варианта. И я тогда сказал, что нет очевидного решения. Возможно, это выглядело так, что я выступал за переход в АФК. Потому что вы задавали соответствующие вопросы. Я объяснял, почему такая возможность должна быть рассмотрена.

— Вы говорили о том, что мы идеологически расходимся с Европой. Что должно произойти, чтобы мы сошлись?

— Я не имел в виду УЕФА и футбол. Я говорил о политике. У нас будет три месяца, чтобы снова это проверить. Футбол и политика взаимосвязаны? Такое мнение сложилось. Политика влияет на футбол. Давайте поймем, насколько сильно.

— Что будет, если задача об участии сборной России в отборе ЧМ-2026 не решится? Какие дальнейшие шаги?

— Сначала нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы решить эту задачу. Будем работать над этим. Чемпионат мира — это одно соревнования. Есть большое количество соревнований, где участвуют наши клубные команды, юношеские и женские сборные.