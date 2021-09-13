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Уроки Хиддинка. Колонка Казакова

Илья Казаков
Илья Казаков
Колумнист
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Уроки Хиддинка»

№ 8523, от 13.09.2021

Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ» Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — об опыте работы в нашей национальной команде с великим голландским тренером, который решил завершить карьеру.
Гус Хиддинк.Хиддинк отрывается на Карибах. Голландец побеждает с Кюрасао и обещает исполнить танец живота

— Если посмотреть на всю историю российского футбола, если оглянуться на 30 лет назад и попытаться посчитать наши достижения, то, наверное, можем назвать победу над сборной Франции в 1999 году. Эта команда была тогда чемпионом мира. Мы успешно выступили на чемпионате Европы в 2008 году. Было удачное выступление на чемпионате мира в 2018 году.

Это недавние слова Александра Дюкова. Президент РФС подытожил все значимые успехи сборной России — и как ни крути, бронзовые медали Евро тринадцатилетней давности остаются пиком, до которого не дотягивает ни разовая победа, ни выход в четвертьфинал последнего ЧМ.

Несколько дней назад Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры тренера. По сути, она закончилась еще раньше, в 2015-м — ни работа с олимпийской сборной Китая, ни помощь голландской колонии Кюрасао не были чем-то по-настоящему весомым. Пришло время уходить из профессии — и дело не только и не столько в недавней болезни. Ковид — штука неприятная, переносил его Гус тяжело, но сейчас он по-прежнему весел и бодр.

Сегодня, когда настолько востребованы книги, лекции, семинары по мотивации, творческому и профессиональному росту, стоит задуматься над тем, что Хиддинк сумел сделать для игроков и команд, в которых работал. За годы общения довелось видеть его в разных ситуациях. Когда он адаптировался к новой среде и процесс шел поначалу натужно, когда находился в условиях большого стресса (речь о судебном процессе на родине по делу о неуплате налогов), когда пребывал на вершине славы и популярности и когда его подвергали хуле и критике. Безусловно, Гус — большой профессионал в чисто футбольных вопросах, от тактики до менеджмента. Но мировоззрение, принципы и методы голландца всегда оставались намного большим, чем просто набор качеств тренера.

И если говорить о наследии Хиддинка, правильно упомянуть не только победы и медали. А еще и тот опыт, который может пригодиться не только в футболе.

Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гус Хиддинк.«Хиддинк больше не будет вздрагивать от телефонного звонка, когда Абрамович уволит тренера». Реакция соцсетей на выход голландца на пенсию

Доверять молодым

Гус не раз говорил, что, принимая команду, обязательно надо вводить в состав молодых. С ними меньше шансов на конфликт, они более гибкие и обучаемые, когда речь заходит о чем-то новом: «Общаясь с молодежью, ты сам делаешься моложе». И спустя годы игрок, да и не только он, будет помнить, что именно ты открыл ему дорогу в футбол.

Работать на позитиве

Негативные эмоции — страх, жесткая дисциплина, давление — работают только на коротком отрезке времени. Вдолгую это не может дать результат. Потому что если люди не любят тебя и не доверяют тебе, они никогда не пойдут за тобой.

Держать бывшего лидера в запасе — риск

Недовольных в команде быть не должно. Если опытный человек перестает попадать в состав, то надо быть уверенным, что он готов со скамейки запасных работать на общую атмосферу. Любое недовольство может расколоть коллектив. Лучше расстаться сразу, чем закладывать мину замедленного действия.

Гус Хиддинк и&nbsp;Элизабет.Хиддинк и каша: овсянка, сэр! История одной фотографии

Готовиться к матчу так, чтобы ничто не застало врасплох

Перед каждой игрой надо прокручивать в голове все возможные варианты — быстрый гол, удаление, чужая замена, травма. Чтобы любая случайность не застала врасплох. Терять время по ходу встречи — непозволительная роскошь. Надо заранее знать, что ты сделаешь, если случится что-то непредвиденное. Иметь в голове не только план Б, но и ответ на каждый из вопросов, которые тебе может подкинуть матч.

На судей надо оказывать давление

Судьи — особые участника матча. Если не держать их в ситуации контролируемого давления, есть риск в спорной ситуации получить решение не в твою пользу. Когда ты несколько раз, не переходя границы допустимого поведения, поддушишь рефери, то рано или поздно он может принять решение в твою пользу. Чистая психология, ничего больше.

Гус Хиддинк после финального матча Кубка Англии между &laquo;Челси&raquo; и &laquo;Эвертоном&raquo; на&nbsp;стадионе &laquo;Уэмбли&raquo;, 30&nbsp;мая 2009 года, Лондон.
Игорь Акинфеев отражает решающий пенальти в&nbsp;1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.7 величайших матчей сборной России. От Франции до Испании

Если звезда приносит пользу, то все равно, как она тренируется

Результат в футболе делают звезды. Конфликт тренера с таким игроком не может закончиться победой. Когда Ромарио пришел в ПСВ, то мог зависать в ночном клубе, мог простоять часть тренировки, но он забивал — и голы, которые в итоге принесли в клуб Кубок чемпионов, важнее дисциплины и объема работы на занятиях. Но это правило распространялось только на бразильца.

Раздевалка — территория тренера

Никто и никогда не может отчитывать тренера в присутствии игроков. Или ты обозначаешь, что эта твоя территория и ты готов принять любую критику руководства, но наедине, или команда перестает тебя уважать как самостоятельную личность. Потерять уважение футболистов — значит потерять контроль над коллективом. Раздевалка — то место, где говорит тренер или говорят с разрешения тренера.

18&nbsp;ноября 2009 года. Марибор. Словения&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Одно из&nbsp;самых тяжелых поражений в&nbsp;карьерах Гуса Хиддинка (слева), Василия Березуцкого и&nbsp;Андрея Аршавина.Это страшное слово — «Марибор». Что случилось со сборной России в ноябре 2009-го?

Твоя дверь открыта, но ты не должен начинать объяснять сам

Футболисты часто недовольны тренером. Но разговор о проблемах начинать не ему. Игрок должен знать, что он всегда может подойти и обсудить свой вопрос, но надо объяснить, что у него проблемы не с тобой, а с футболом.

Конечно, это только часть принципов Хиддинка. Перечислены одни из главных, а так их намного больше. Надеюсь, сейчас, когда у него стало больше времени, Гус напишет книгу — как работал и как жил в футболе.

Все-таки единственная наша медаль за 30 лет была его медалью. Это тот опыт, который необходимо знать. И использовать.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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