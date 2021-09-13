Уроки Хиддинка. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе сборной России — об опыте работы в нашей национальной команде с великим голландским тренером, который решил завершить карьеру.

— Если посмотреть на всю историю российского футбола, если оглянуться на 30 лет назад и попытаться посчитать наши достижения, то, наверное, можем назвать победу над сборной Франции в 1999 году. Эта команда была тогда чемпионом мира. Мы успешно выступили на чемпионате Европы в 2008 году. Было удачное выступление на чемпионате мира в 2018 году.

Это недавние слова Александра Дюкова. Президент РФС подытожил все значимые успехи сборной России — и как ни крути, бронзовые медали Евро тринадцатилетней давности остаются пиком, до которого не дотягивает ни разовая победа, ни выход в четвертьфинал последнего ЧМ.

Несколько дней назад Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры тренера. По сути, она закончилась еще раньше, в 2015-м — ни работа с олимпийской сборной Китая, ни помощь голландской колонии Кюрасао не были чем-то по-настоящему весомым. Пришло время уходить из профессии — и дело не только и не столько в недавней болезни. Ковид — штука неприятная, переносил его Гус тяжело, но сейчас он по-прежнему весел и бодр.

Сегодня, когда настолько востребованы книги, лекции, семинары по мотивации, творческому и профессиональному росту, стоит задуматься над тем, что Хиддинк сумел сделать для игроков и команд, в которых работал. За годы общения довелось видеть его в разных ситуациях. Когда он адаптировался к новой среде и процесс шел поначалу натужно, когда находился в условиях большого стресса (речь о судебном процессе на родине по делу о неуплате налогов), когда пребывал на вершине славы и популярности и когда его подвергали хуле и критике. Безусловно, Гус — большой профессионал в чисто футбольных вопросах, от тактики до менеджмента. Но мировоззрение, принципы и методы голландца всегда оставались намного большим, чем просто набор качеств тренера.

И если говорить о наследии Хиддинка, правильно упомянуть не только победы и медали. А еще и тот опыт, который может пригодиться не только в футболе.

Гус Хиддинк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Доверять молодым

Гус не раз говорил, что, принимая команду, обязательно надо вводить в состав молодых. С ними меньше шансов на конфликт, они более гибкие и обучаемые, когда речь заходит о чем-то новом: «Общаясь с молодежью, ты сам делаешься моложе». И спустя годы игрок, да и не только он, будет помнить, что именно ты открыл ему дорогу в футбол.

Работать на позитиве

Негативные эмоции — страх, жесткая дисциплина, давление — работают только на коротком отрезке времени. Вдолгую это не может дать результат. Потому что если люди не любят тебя и не доверяют тебе, они никогда не пойдут за тобой.

Держать бывшего лидера в запасе — риск

Недовольных в команде быть не должно. Если опытный человек перестает попадать в состав, то надо быть уверенным, что он готов со скамейки запасных работать на общую атмосферу. Любое недовольство может расколоть коллектив. Лучше расстаться сразу, чем закладывать мину замедленного действия.

Готовиться к матчу так, чтобы ничто не застало врасплох

Перед каждой игрой надо прокручивать в голове все возможные варианты — быстрый гол, удаление, чужая замена, травма. Чтобы любая случайность не застала врасплох. Терять время по ходу встречи — непозволительная роскошь. Надо заранее знать, что ты сделаешь, если случится что-то непредвиденное. Иметь в голове не только план Б, но и ответ на каждый из вопросов, которые тебе может подкинуть матч.

На судей надо оказывать давление

Судьи — особые участника матча. Если не держать их в ситуации контролируемого давления, есть риск в спорной ситуации получить решение не в твою пользу. Когда ты несколько раз, не переходя границы допустимого поведения, поддушишь рефери, то рано или поздно он может принять решение в твою пользу. Чистая психология, ничего больше.

Если звезда приносит пользу, то все равно, как она тренируется

Результат в футболе делают звезды. Конфликт тренера с таким игроком не может закончиться победой. Когда Ромарио пришел в ПСВ, то мог зависать в ночном клубе, мог простоять часть тренировки, но он забивал — и голы, которые в итоге принесли в клуб Кубок чемпионов, важнее дисциплины и объема работы на занятиях. Но это правило распространялось только на бразильца.

Раздевалка — территория тренера

Никто и никогда не может отчитывать тренера в присутствии игроков. Или ты обозначаешь, что эта твоя территория и ты готов принять любую критику руководства, но наедине, или команда перестает тебя уважать как самостоятельную личность. Потерять уважение футболистов — значит потерять контроль над коллективом. Раздевалка — то место, где говорит тренер или говорят с разрешения тренера.

Твоя дверь открыта, но ты не должен начинать объяснять сам

Футболисты часто недовольны тренером. Но разговор о проблемах начинать не ему. Игрок должен знать, что он всегда может подойти и обсудить свой вопрос, но надо объяснить, что у него проблемы не с тобой, а с футболом.

Конечно, это только часть принципов Хиддинка. Перечислены одни из главных, а так их намного больше. Надеюсь, сейчас, когда у него стало больше времени, Гус напишет книгу — как работал и как жил в футболе.

Все-таки единственная наша медаль за 30 лет была его медалью. Это тот опыт, который необходимо знать. И использовать.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.