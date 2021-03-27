Сегодня сборная России сыграет против Словении в отборе на чемпионат мира-2022. В 2009 году наша команда в ответном матче за право сыграть на чемпионате мира-2010 (0:1) показала крайне невзрачный футбол. Вспоминаем, как это было.

Захович: «Россия нефутбольная страна»

В России результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира-2010 восприняли с оптимизмом. Кто-то со сдержанным, кто-то и с нескрываемым. Автор золотого гола в финале Кубка Европы-1960 Виктор Понедельник вообще назвал Словению «деревенской командой».

— Если считать Аршавина нападающим, то, безусловно, надо ставить его, Кержакова и Сычева. Против такой «деревенской» команды, не сомневаюсь, следует играть исключительно в три форварда.

Правда «колкость» Понедельника никак нельзя поставить в один ряд с заявлениями бывшего форварда словенцев Златко Заховича. Вот кто действительно тогда взорвал информационное пространство.

— Что думаете о жеребьевке, которая свела в стыковых матчах Россию и Словению? — спросил Заховича корреспондент «СЭ»

— Нормальный жребий. У России нет шансов, а мы поедем в Южную Африку.

— Вы так уверены в успехе из-за того, что обычно с командами из Восточной Европы Словения играет хорошо? Например, в ваше время не пустила Украину на Евро-2000.

— Нет. Здесь дело в другом. Украина была очень тяжелым соперником. И я полностью уверен, что Шевченко лучше, чем ваша главная звезда Андрей Аршавин. Россия — вообще нефутбольная страна. Я видел матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» в Лужниках. Там были полупустые трибуны! Значит, футбол у вас мало кому интересен. Москва — один из самых больших городов на земле. Вашему народу действительно больше подходит игра в хоккей.

Команда Гуса Хиддинка заняла второе место в своей отборочной группе, на четыре очка отстав от Германии. В обеих проигранных встречах с немцами мы смотрелись весьма достойно, показав качественный футбол. Ничья с Азербайджаном в заключительном туре цикла (1:1) никого не должна была вводить в заблуждение. Игра уже не имела турнирного значения, и голландский специалист выставил полуосноной состав.

При жеребьевке «стыков» мы оказались в числе «сеяных» и таким образом не могли попасть на Францию, Португалию и Грецию. В то же время был шанс встретиться с украинцами (Тогда ФИФА не разводила наши сборные), Ирландией и Боснией. Досталась в итоге Словения, занимавшая 49-е место в рейтинге ФИФА. Россия котировалась 12-й.

Аршавин претендовал на «Золотой мяч», Жирков и Павлюченко сидели в запасе

Лидер нашей сборной Андрей Аршавин потом признавался, что хотел получить в соперники именно эту команду. Заметим, что в октябре 2009 года атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» наряду с Криштиау Роналду, Дидье Дрогба, Самюэлем Это'О, Фернандо Торресом, Стивеном Джеррардом, Тьерри Анри, Златаном Ибрагимовичем, Андресом Иньестой, Кака, Фрэнком Лэмпардом, Лионелем Месси, Уэйном Руни и другими был включен в список 30 номинантов на «Золотой мяч».

— Уверен, что обладателем «Золотого мяча» в этом году станет Лионель Месси. (Так и получилось. — Прим. «СЭ»). Мне же трудно будет занять прошлогоднее шестое или более высокое место — хорошо уже, что в тридцатку попал, — скромно констатировал Аршавин.

За десять дней до первого матча со словенцами — в «Лужниках» — Андрей выдал три голевые передачи в матче Лиги чемпионов против АЗ (4:1), а 7 ноября отличился уже сам во встрече АПЛ с «Вулверхэмпотном» (4:1). Одним словом, находился в отличной форме. Это не могло не вселять в нас оптимизм.

В то же время серьезные опасения вызывало состояние двух других наших «англичан». Осенью Роман Павлюченко почти не играл за «Тоттенхэм». Вышел на поле лишь в двух (!) встречах, но результативными действиями не отметился. Еще хуже сложилась ситуация у Юрия Жиркова. В сентябре он залечивал травму колена. В октябре либо оставался в запасе, либо вообще не попадал в заявку «Челси».

Но Хиддинк не рискнул оставить в запасе героев Евро-2008. Павлюченко вышел на острие атаки, Жирков расположился слева в обороне и должен был на своем фланге взаимодействовать с Билялялетдиновым, который осенью здорово смотрелся в «Эвертоне».

Что касается линии защиты, то она накануне первого «стыка» вызывала определенные вопросы у ряда экспертов и болельщиков.

— Существует несколько проблем, которые в связи со сборной России обсуждают нынче все. В частности, экспертов и болельщиков очень тревожит отсутствие какой-либо конкуренции в линии обороны, где на четыре позиции претендуют от силы шесть исполнителей, — задали дискуссионный вопрос Аршавину.

— Эта проблема появилась не сейчас — она тревожит уже много лет. Если приходится переквалифицировать в левого защитника Юру Жиркова, то о чем можно говорить? Это следствие системных недостатков в детском футболе, существующих еще с 90-х годов.

— Схема — понятие достаточно условное, — так Роман Павлюченко охарактеризовал нашу расстановку в первом стыковом матче. — Мы играли фактически без правого полузащитника: вся бровка освобождалась для Анюкова. А вот левый хавбек в лице Билялетдинова присутствовал, хотя Динияр успевал и Жиркова страховать, и в центре нападения оказываться, как в случаях с обоими голами. Аршавину была уготована роль свободного художника, я же действовал на обычной позиции.

Павлюченко: «Билл исполнил как Пеле!»

Россия — Словения — 2:1 (1:0)

Голы: Билялетдинов, 40 (1:0). Билялетдинов, 52 (2:0). Печник, 87 (2:1).

Россия: Акинфеев, Анюков, В Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Зырянов, Денисов, Семак (Быстров, 60), Билялетдинов, Аршавин (к), Павлюченко (Сычев, 80).

Словения: Ханданович, Бречко, Шулер, Цесар, Йокич, Бирса (Стеванович, 77), Радосавлевич, Корен (к), Кирм (Печник, 82), Дедич (Любиянкич, 67), Миливое Новакович.

Судья: Ларсен (Дания).

Предупреждения: Аршавин, 45+1, Сычев, 82.

14 ноября 2009 года. Москва. Стадион «Лужники». 71600 зрителей.

Тяга Жиркова к атакующим действиям проявилась уже на 14-й минуте московского матча. Именно игрок «Челси» совершил впечатляющий слалом к воротам Хандановича и едва не переиграл голкипера гостей. Вратарь успел среагировать и выставить ногу. «Юра, бей с правой, с правой бы пробил!» — не мог скрыть своего разочарования комментатор встречи Георгий Черданцев.

Зато партнер Жиркова по левому флангу на глазах у премьер-министра России Владимира Путина все исполнил просто шикарно за пять минут до окончания первого тайма. После паса Павлюченко Билялетдинов, сместившийся в центр штрафной, одним финтом убрал двух опекунов и как раз-таки с правой ноги (к неописуемой радости комментатора) неотразимо пробил в правый от себя верхний угол. Блеск!

— В первом моменте перед голом я отскочил от защитника, чтобы принять мяч, а когда сделал это и повернулся, то с удивлением обнаружил впереди себя Билла, — рассказывал Павлюченко. — Как он там успел оказаться, даже сейчас не понимаю, но в тот момент сразу же проткнул ему мяч. А дальше он исполнил все так, как только Пеле, наверное, умел. Красавец! Мы смеялись потом, что он собирался пробить в один угол, а попал в другой, и это только дезориентировало вратаря. Но в любом случае гол получился очень красивым.

— Матчи английской премьер-лиги закалили его, в том числе физически, в жестких единоборствах, — не без гордости отмечал после матча Хиддинк, от которого мало кто ждал, что он выпустит одновременно в «старте» Жиркова и Билялетдинова. — Произвела на меня впечатление и его игра в матче с Азербайджаном — пусть и на месте крайнего защитника. Да, в первые 10-15 минут он чувствовал себя неуверенно, совершил одну-две ошибки. Но всеми последующими действиями словно заявлял: «Я стучусь в дверь стартового состава!» Дальнейшие матчи в премьер-лиге стали тому подтверждением. К тому же Билл — по-настоящему стильный игрок.

Зачем Хиддинк заменил Семака на Быстрова?

Очень мощно россияне провели и начало второго тайма. Аршавин опасно бил головой, Ханданович вытащил тяжелый мяч из-под перекладины после могучего выстрела со штрафного Игнашевича. Наконец, Билялетдинов, вновь оказавшийся в центре штрафной, воспользовался неразберихой в рядах словенцев и оформил дубль. 2:0! Как говорится, ничто не предвещало беды. Более того, Павлюченко после великолепного заброса Зырянова мог вообще убивать интригу, да головой пробил фактически во вратаря...

У словенцев ничего не клеилось впереди. Беспомощный удар Радосавлевича с центра поля в руки Акинфееву — яркое тому подтверждение. Куда реальнее и опаснее возник момент у Билялетдинова. Динияр был очень близок к хет-трику — мяч прошел рядом со штангой.

А вот концовка встречи России, откровенно говоря, не удалась. Некоторые эксперты потом винили Хиддинка в том, что тот снял с игры Семака и выпустил Быстрова. В итоге и атаку не усилил, и в разрушении наша сборная потеряла потенциал...

— Может, не стоило менять Семака на Быстрова? — спросили Хиддинка в декабре 2009-го.

— Мы опять начинаем говорить об отдельных игроках...

— Не совсем. Скорее о том, что, возможно, стоило сохранить счет 2:0, а не рисковать, стремясь увеличить преимущество.

— При счете 2:0 после замены у нас были очень хорошие шансы. В том числе у того же Быстрова. Я не из тех тренеров, которые ориентированы на оборону, и сутью стиля российской команды, который и принес ей результаты, является атака. Опыт работы в футболе подсказывал мне, что, допустим, если мы выпустим еще одного защитника, а соперник усилит атаку, то нам придется играть очень глубоко, у собственной штрафной. А в этом случае в том или ином эпизоде, но наша защита даст сбой. Поэтому я абсолютно не жалею об этой замене.

Тем не менее, начиная с 85-й минуты, словенцы трижды могли огорчить Акинфеева — забили один (но и этого гола хватило для победы по итогам двух матчйе). Тем обиднее, что наш голкипер справился со сложнейшим ударом Корена, однако первым на добивание успел Печник, которого упустил Жирков (все-таки сказалось отсутствие игровой практики в «Челси»?). А уже в компенсированное время Акинфеев совершил настоящий сэйв, не позволив Шулеру сравнять счет.

— Вы видели, что в конце у нас все получилось как обычно, — грустно сказал Акинфеев после финального свистка. — Не хватило в первую очередь везения и концентрации. Вроде бы смешное оправдание, но на самом деле именно так. В последние минуты команда зажалась, а это был такой матч, в котором каждый должен был стоять до конца. Очень расстроился. Радует, что хоть второй мяч не пропустили.

Аршавин: «В Москве у меня ничего не получилось. Что делать?!»

Именно скомканная концовка прежде всего обсуждалась экспертами после игры в «Лужниках». В итоге всегда улыбчивый и корректный Хиддинк не выдержал и немного «полыхнул» накануне ответной встречи.

— С какой стати мы должны паниковать, рвать волосы на голове, впадать в ступор?! — атаковал журналистов голландский специалист. — В конце концов, мы выиграли первый матч, а не уступили и даже не свели его вничью! А значит, надо исходить именно из этого факта. Непонятно, почему наша «армия» должна бросаться в бегство, а тем более капитулировать, если первая половина сражения осталась за нами. Да, вторая будет очень сложной, с этим никто не спорит. Но мы в очередной раз доказали, что способны забивать любому сопернику. Вне зависимости от того, сколько он пропустил в отборочном цикле (четыре мяча в групповом турнире. — Прим. «СЭ»). Или насколько грозен этот соперник и вместителен его стадион — забила же наша команда прошлой осенью в Германии! Два гола в ворота одной из самых надежных с точки зрения обороны команд Европы должны придать нам уверенности в том, что мы сможем сделать то же самое и в Мариборе. У нас есть все основания полагаться на свою способность забивать.

Еще один вопрос, который беспокоил специалистов после первого «стыка» — почему так бледно сыграл Аршавин?

— Просто ничего в этот вечер не получалось — обводка не удавалась, передачи не проходили, партнеры меня не понимали. Почему — сам не могу понять, — признал футболист лондонского «Арсенала» в разговоре с «СЭ»

— У вас в карьере было такое, что провальными оказывались две игры подряд?

— Не помню, но у меня в карьере чего только не было. Главное, что причины столь плохой игры не определишь. И перед ответным матчем со Словенией, если честно, я с меньшей опаской думаю о команде в целом — она-то готова неплохо. А вот что делать лично мне, чтобы не повторить такой матч, как в Москве?

Согласитесь, в словах лидера нашей сборной чувствуется неуверенность.

Хиддинк поспешил поддержать своего любимчика.

— Аршавин задал себе чрезвычайно высокий стандарт, — сказал голландец. — Бывают дни, когда получается не все. Но в любом случае это такой футболист, которого я по одному качеству могу сравнить с Ромарио. Когда я работал с бразильцем в ПСВ, то знал: даже если кажется, что он не на сто процентов в игре, обязательно возникнет момент, когда он проявит себя во всем блеске. И в субботу у Аршавина такой эпизод тоже был — с голевой передачей перед вторым мячом Биле. Этому факту не уделено достаточно много внимания, но ведь он был! Роль Андрея в том голе достаточно велика.

Люди ждут, что он, как машина, будет штамповать голы и передачи в каждом матче. Но так не бывает. И, что меня еще привлекает в этом парне, — после таких игр, как в субботу, он не пытается стать незаметным, спрятать голову в песок. Так и на поле: ошибаясь, Аршавин не скисает, а без сомнений использует следующую возможность себя проявить. Это означает, что он — личность. Яркая личность.

В перерыве матча в Мариборе Хиддинк признал ошибки со стартовым составом?

К сожалению, и в Мариборе Аршавин вновь практически ничего не показал. С другой стороны — а кто из наших сборников продемонстрировал там весь свой потенциал?

Хиддинк пошел на перестановки в составе. Слева в обороне вышел Янбаев, Жирков поднялся выше — в полузащиту. Автор дубля Билялетдинов сместился в центр поля, а Семак остался в запасе.

Словения — Россия — 1:0 (1:0)

Гол: Дедич, 44.

Словения: Ханданович, Бречко, Шулер, Цесар, Йокич, Бирса (Печник, 78), Радосавлевич, Корен (к), Кирм, Дедич (Стеванович, 90+4), Новакович.

Россия: Акинфеев, Анюков, В Березуцкий, Игнашевич, Янбаев (Семак, 46), Аршавин (к), Денисов, Зырянов, Билялетдинов (Погребняк, 77), Жирков, Павлюченко (Кержаков, 46).

Судья: Терье Хауге (Норвегия).

Предупреждения: Жирков, 7. Билялетдинов, 22. Бирса, 55. Ханданович, 66. Денисов, 73. Корен, 76.

Удаления: Кержаков, 66. Жирков, 90+2 (второе предупреждение).

18 ноября 2009. Марибор. Стадион «Людски врт». 12510 зрителей.

Дебют встречи получился обескураживающим. Никто так и не понял, как наши центральные защитники оставили Новаковича в гордом одиночестве перед Акинфеевым (видимо, пытались создать искусственный офсайд). Провал российской обороны, похоже, стал большим сюрпризом и для словенца — он пробил фактически в нашего вратаря, запоров убойнейший момент.

Дальше — больше. Последовала подача с фланга, мяч угодил в колено Игнашевичу и попал в штангу. Удача повернулась к нам лицом. В промежутке между этими эпизодами еще и Жирков заработал желтую карточку (вполне справедливую) за фол на чужой половине поля.

Впереди у команды Хиддинка абсолютно ничего не получалось. Если только не считать остроумный заброс с правого фланга Аршавина на Билялетдинова, однако Динияр не смог точно отдать пас под удар Павлюченко. Присутствовавший на трибуне Дмитрий Медведев откровенно скучал...

На 40-й минуте мы получили право на перспективный штрафной. Мощнейший удар Игнашевича пришелся в голову Новаковича и на пару минут вырубил высокого словенца.

И практически тут же россияне пропустили... Бирса с правого фланга забросил в центр штрафной. Игнашевич оказался в полупозиции, а Березуцкий с Анюковым не смогли помешать Дедичу переправить мяч в ворота. — 1:0. По сумме двух встреч на чемпионат мира пробивалась Словения.

В перерыве Хиддинк произвел сразу две замены. Вместо Павлюченко и Янбаева вышли Кержаков и Семак. Таким образом, Жирков опустился в защиту, Билялетдинов сместился из центра на левый фланг. Фактически мы вернулись к тактическому варианту первой игры.

Выходит, голландец признал ошибку при определении стартового состава? Значит, следовало с первых же минут насытить середину поля Семаком?

— Почему вы после первого матча пошли на перестановки в составе и схеме, последовавшие в связи с появлением Янбаева, и считаете ли вы это решение правильным? Ведь во втором тайме пришлось возвращаться к той же модели, что была в Лужниках, — спросили Хиддинка после игры.

— Мы хотели удивить соперника. И если вы посмотрите запись матча на DVD, то увидите, что в первые 20 — 25 минут было два-три эпизода, когда мы имели возможности с помощью одного паса вразрез вывести игрока один на один с вратарем. Но мы ими не воспользовались, поскольку с острым и своевременным последним пасом у нас не заладилось. А такая задача стояла. Нашей целью было «ужалить» словенцев в самом начале игры, не ждать, пока соперник начнет атаковать. Поэтому в состав и тактику и были внесены такие изменения. Мы должны были играть более активно.

— У оппонента из центра поля в атаку проходило множество легких пасов вразрез, что говорило об одном: сборная России играет очень некомпактно.

— Да, по первому тайму я в этом смысле полностью с этим утверждением согласен. Мы отошли слишком глубоко назад и действовали в обороне шире, чем было необходимо. Соперник этим пользовался.

— Нельзя ли в связи с этим сказать, что тактическая схема на второй матч оказалась слишком осторожной?

— Нет. Просто надо было перекрыть кое-какие зоны, в которых в Москве словенцы чувствовали себя вольготно. Когда мы проанализировали игру в Лужниках, то пришли к выводу, что, скажем, второй номер (Бречко. — Прим. «СЭ») подключался к атакам по своему правому флангу постоянно, особенно в последние полчаса. То есть в то время, когда словенцам нужно было уже не обороняться, а забивать. Дома перед ними стояла та же задача, а значит, эту зону нужно было заблокировать. Это стало одной из причин того, что Жирков был выдвинут в полузащиту, а в обороне на этом краю появился Янбаев. Кроме того, все знают, как остро Юрий умеет играть в атаке: «один в один» с ним практически никто не может сравниться. Но, увы, нам помешала реализовать наши планы недостаточная четкость исполнения последнего паса.

— Гус ошибся со стартовым составом? — это уже вопрос Аршавину через две недели посла мариборского кошмара.

— Говорить о Хиддинке плохо я не хочу и никогда не буду.

— Тем не менее, вы не сможете отрицать тот факт, что с двумя опорными — Денисовым и Семаком — у нас получалось гораздо лучше, чем с одним питерцем?

— Отрицать это было бы глупо как по московскому матчу, где мы сдали центр после замены Семака, так и по первому тайму мариборского, — сдался Аршавин.

Убивал ли нас судья Хауге? За что удалили Кержакова?

В начале второго тайма россияне немного прибавили в движении.

Жирков выгрыз мяч на левом фланге, продвинулся вперед, отдал Аршавину, тот очень тонко — пяткой отпасовал обратно Юрию. Резервист «Челси» ворвался в штрафную, оттеснил двух защитников, но немного не дотянулся до мяча.

«До конца иди, Юра, до конца! — что есть мочи закричал в эфире комментатор Виктор Гусев. — Эх... Немного не хватило. Совсем немножко... Может быть, сказалось больное колено. Не знаю...»

На 65-минуте Семак заработал штрафной, Аршавин навесил, Кержаков скинул головой на дальнюю штангу, но Василий Березуцкий не успел замкнуть передачу.

К сожалению, мы по-прежнему не доводили дело до ударов. Атаки словенцев получались более логичными, хотя их «выстрелы» не представляли особой угрозы для нашего вратаря.

А на 67-й минуте сборная России осталась в меньшинстве, сделав еще один очевидный шаг к непопаданию на чемпионат мира. Или нас все-таки «убил» норвежский арбитр Хауге?

Итак, что же произошло?

Последовал прострел Жиркова с левого фланга. Аршавин подправил мяч. Кержаков в падении его достал ногой и попытался протолкнуть мимо Хандановича — не вышло. Нашему нападающему, видимо, показалось, что голкипер не зафиксировал мяч, и вторым касанием, пытаясь добить, уже попал в самого вратаря... На нашего уже лежачего форварда налетели возмущенные защитники хозяев. Подскочили и россияне, завязалась небольшая потасовка. Когда «дым рассеялся», Кержаков увидел перед собой... красную карточку.

— Хауге продолжает свою печальную серию против нашей сборной, — воскликнул Виктор Гусев. — У меня просто нет слов... Я бы возмущался даже желтой карточкой! Совершенно игровой момент. Травмой даже не пахло! Ханданович даже не имитировал боль.

— Более того, как мне показалось, сам вратарь нанес травму Кержакову... — дополнил коллегу по репортажу бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин.

Так о какой же черной серии говорил Гусев? Дело в том, что ранее Хауге уже удалял в составе нашей сборной Сергея Овчинникова (в игре Португалия — Россия на чемпионате Европы-2004) и Аршавина (в отборочном цикле ЧЕ-2008 в поединке с Андоррой), из-за чего Андрей вынужден был пропустить две первых встречи на Евро-2008 — с Испанией и Грецией.

Хиддинка сразу после матча, естественно, спросили про работу норвежского рефери.

— Красная карточка Кержакову была несправедливой.

— Я не видел этого...

- Мы уже смотрели запись: форвард не наносил умышленного удара Хандановичу и не толкал его!

— ...Не могу дать точную оценку этому эпизоду, поскольку сам его еще не просматривал. Кержаков полностью опровергает то, что сделал что-то подобное. Он сказал, что вратарь его атаковал, он же никаких ответных действий не предпринял. Я этого, повторяю, пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Но я должен доверять своим игрокам. И если так все и было, то судья принял неправильное решение и тем самым оказал большое влияние на ход поединка. Опять норвежский арбитр (грустно усмехается)...

В начале декабря Хиддинка вновь спросили про судейство Хауге, и он был уже более конкретен: «Не думаю, что судейство напрямую повлияло на результат. Скажем, Кержаков принял не самое мудрое решение, пойдя ногой на уже зафиксировавшего мяч вратаря. Прямого удара не было, но была атака на голкипера, владеющего мячом. Мне кажется, этот фол тянул на желтую карточку. Тем не менее не стал бы говорить, что, будь предъявлено именно предупреждение, итог матча оказался бы иным»

Сразу после игры в ряде СМИ появилась информация, что в подтрибунном помещении Хауге извинился перед нашим главным тренером за удаление Кержакова. Но, похоже, она не соответствовала действительности. Во всяком случае, норвежский арбитр в разговоре с корреспондентом «СЭ» через пару дней после игры в Мариборе выразил уверенность, что поступил верно.

— Словенский голкипер овладел мячом, а Кержаков скользил в его сторону, — рассказывал Хауге. — Я расценил это как опасную игру и остановил встречу. И уже после моего свистка Кержаков нанес удар ногой в сторону вратаря. На мой взгляд, сделал он это преднамеренно. И поскольку мяч был у голкипера, а не в игре, у меня не возникло сомнений в том, что я должен предъявить красную карточку. Повторяю: уверен, что он сделал это нарочно. В этот момент меня обступили игроки, и я посчитал необходимым показать желтую карточку и вратарю.

Почему же нельзя было играть так раньше? Почему мы ничему не учимся?!

Как это ни удивительно, но, оставшись вдесятером, сборная России, начала активнее прессинговать. Хиддинк какое-то время не выпускал на поле центрального нападающего — эту роль выполнял Билялетдинов. Но Динияр раз за разом упирался в защитников и не мог их пройти.

На 77-й минуте голландец бросил в бой Погребняка. И именно Павлу суждено было нанести первый удар в створ ворот хозяев (за 10 минут до финального свистка): после подачи Аршавина нападающий «Штутгарта» перевисел в воздухе всех, но пробил головой несильно и по центру. Ханданович мяч забрал.

На табло по-прежнему горели роковые для нас 0:1. Досадно. Ведь словенцы ничего сверхъестественого не показывали. Играли просто, где-то даже примитивно. Но эффективнее...

И все-таки мы могли спасти ту игру. 86-я минута. Погребняк выиграл «второй этаж», скинул Жиркову. Юрий отпасовал Аршавину, который в касание вывел его на ударную позицию. Игрок «Челси» бил под острым углом метров с трех с левой ноги, Ханданович среагировал, а Погребняк не успел на добивание...

89-я минута. Все тот же Жирков заработал опасный «стандарт». В штрафную прибежал даже Акинфеев, но Аршавин неудачно выполнил подачу.

Все закончилось конфузом. Жирков, возмущенный тем, что болл-бой долго не отдавал ему мяч на бровке, оттолкнул его. Парень упал (возможно, картинно). Эпизод попал в поле зрения Хауге. И Юрий получил предупреждение, которое стало для него вторым. России пришлось доигрывать этот бесславный матч вдевятером...

— Жалею только об одном своем решении, — признал через несколько дней после поединка Хауге. — Речь о ситуации, в которой я удалил 18-го номера российской сборной (Юрия Жиркова. — Прим. «СЭ»). Он побежал забрать мяч у одного из запасных сборной Словении, стоявшего за пределами поля. Запасной взял мяч в руки, затем выпустил. 18-й номер продолжал на него надвигаться, так что я был вынужден показать россиянину вторую желтую карточку. Но спровоцировал-то ситуацию словенец, и я должен был вынести предупреждение и ему. К сожалению, не видел, кто именно из запасных участвовал в эпизоде, иначе он тоже получил бы желтую карточку. Вот это и есть та единственная ситуация, о которой я сожалею.

Но даже в такой ситуации гости смогли создать еще один опасный момент. Сработала армейская связка. Акинфеев выбил мяч далеко от ворот, Игнашевич головой переправил его дальше, и Березуцкий уже в падении из пределов штрафной пытался переправить его в дальний угол. Неточно...

Финальный свисток возвестил о том, что сборной России не будет на чемпионате мира в ЮАР.

Приведем отрывок из материала обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

«Все в этом матче шло для нас не так. Только вроде бы начали перехватывать инициативу, как Хауге изгнал с поля проведшего на нем всего 20 минут Кержакова. Места в ложе прессы как раз неподалеку от словенских ворот позволяли сделать вывод: Хандановича, уже овладевшего мячом, наш форвард действительно лягнул. И объятиями, в которые заключил нападающего при выходе с поля Корнеев (по-человечески очень трудный шаг) делу было уже не помочь. Меньшинство при 0:1 — это казалось уже катастрофой. Концом.

И тут вдруг наши словно сбросили с себя цепи. Начали прессинговать. На какой-то момент зажали словенцев у своей штрафной. Создали, наконец, свой первый голевой момент, когда Ханданович отразил выстрел Жиркова. Ну почему, почему нельзя было играть так раньше? Почему мы ничему не учимся, и устраиваем в Словении, зная и пройдя уже через все опасности, еще один Израиль?

Кратковременный всплеск ни во что не вылился — и, по всем футбольным законам, не должен был. Мы заслужили это поражение. И не дай бог кто сейчас начнет пенять на судью, который, возможно, желтые карточки действительно давал словенцам неохотно, зато и пенальти за толчок Дедича Василием Березуцким не назначил, и Денисова не удалил, хотя мог. Сборная России проиграла этот матч сама и только сама — пусть и выглядело с трибуны странным удаление Жиркова в добавленное время"

" Такая у меня судьба. Главный виновник поражения — обычно Аршавин"

Спустя две недели после фиаско в интервью «СЭ» Хиддинк, как показалось, так и не понял до конца причины неудачи.

— В Москве мы должны были выиграть со счетом 2:0 или даже 3:0. В этом матче все были сконцентрированы до предела. В Мариборе, к сожалению, такого не было. Словенцы больше жаждали победы. Причем касается это как первого, так и второго тайма. Мы не представляли собой кулак, которым можно со всей силы ударить по сопернику.

— Но почему?

— Такое иногда случается. Для всей команды был плохой день. Многие игроки не смогли показать то, на что способны. Отдельные футболисты сами признались, что не могут демонстрировать свою привычную игру. А вот почему — до конца нам только предстоит разобраться.

— Проблема была в физподготовке или психологии?

— Одно неотделимо от другого. Команда проигрывала единоборства, играла слишком пассивно. И, повторюсь, во втором тайме по сравнению с первым мало что изменилось.

Аршавин оказался более конкретным в оценке мариборской катастрофы.

— Сборная Словении оказалась более организованной, чем мы, и смогла навязать удобный ей футбол. Нам просто не дали разбежаться, а свой шанс соперник реализовал. И в итоге заслужил победу по итогам двух матчей больше, чем мы.

— Но почему мы не смогли этому противостоять?

— Потому что играли недостаточно агрессивно, а в первом тайме попросту осторожно.

— Было даже ощущение, что к нашим игрокам вернулась давно уже позабытая дрожь в коленках. Это так?

— Нет, дрожи не было, а вот чрезмерная осторожность действительно была. Что не позволило сразу же организовать необходимый прессинг и навязать сопернику свой футбол.

— Откуда шла эта осторожность? Из головы?

— Трудно сказать. Мы понимали, что удерживать 0:0 нам противопоказано, однако в первом тайме все выглядело так, что мы занимались именно этим.

Свои действия Аршавин оценил весьма критично.

— Лично вы осознавали, что находитесь далеко не в лучшем состоянии?

— Конечно. Это, если помните, я сказал вам еще до игры. В обоих матчах со Словенией ноги просто не бежали.

— Почему?

— Если бы разобрался, то выглядел бы в Мариборе гораздо лучше, чем в Москве. Но этого, к сожалению, не произошло.

— Тем не менее история спорта знает случаи, когда проблемы с «физикой» компенсировались за счет морально-волевых качеств. Почему у вас и всей нашей сборной этого не произошло?

— С историей я в принципе согласен. Скажу одно: я делал все, что мог на тот момент.

— Может, этого было мало и вам как лидеру команды надо было вывернуться наизнанку, но добиться своего?

— Если вы думаете, что я этого не хотел, то сильно ошибаетесь. А что касается личных претензий, то такая у меня судьба: выигрывает всегда команда, а главный виноватый в проигрыше — обычно Аршавин. Уже привык. Футбольных претензий ко мне по матчам со Словенией действительно много, и я готов их признать и обсуждать. Очень сожалею, что мы не оправдали надежд всей страны и своих собственных. Но гораздо больше ведь претензий нефутбольных, что, впрочем, тоже понятно — независимых людей в нашей стране не любят. Думаю, некоторые просто ждали, когда наступит такой, как сейчас, момент...

Кальянный скандал

О нефутбольных причинах фиаско сборной России открыто заговорили уже зимой 2009 года.

4 декабря на Первом канале вышла программа «Человек и закон», в которой ведущий Алексей Пиманов представил скандальный сюжет о нашей национальной команде накануне первого «стыка» в Лужниках (2:1)

Пиманов: «Накануне матча со Словенией несколько наших игроков курили кальян, что-то попивая»

— Когда мне сказали об этом первый раз, я не поверил, — сразу заинтриговал зрителей Пиманов. — Такого просто не могло быть! Но мой знакомый слишком серьезный человек, чтобы шутить или что-то придумывать в этой ситуации. Он все видел своими глазами. Что видел? То, как в ночь перед первым матчем со Словенией в «Лужниках» несколько игроков сборной до глубокой ночи сидели в одном из ресторанов на Тверской и курили кальян. Что-то еще при этом попивая...

Итак, зафиксируем первое обвинение телеведущего: футболисты в ночь перед матчем засиделись в кафе чуть ли не до утра, нарушая спортивный режим.

Пиманов, по его словам, решил провести расследование и попросил своих корреспондентов проверить информацию.

Репортеры со скрытой камерой отправились в ресторан, чтобы расспросить очевидцев.

Дальше в программе показали комментарий бармена кафе (лица человека не видно, голос изменен), сам он не знал, что его снимали. Молодой человек рассказал, что наши игроки накануне важнейшего «стыка» курили кальян: «Я расстроился... Курят кальяны, потом бегать не могут». По свидетельству бармена, сборники просидели в заведении где-то до трех часов ночи, а потом, по его предположению, «поехали дальше тусить».

Пиманов в эфире попросил прощения у этого парня за то, что записали его слова без разрешения. При этом заметил, что управляющий ресторана отказался от каких-либо комментариев.

Корреспонденты программы решили также опросить работников отеля «Мариотт», где останавливалась сборная. Но опять же — лиц интервьюируемых не видно, голоса изменены, качество видео мутное. Опять скрытая камера?

А вот их реплики действительно произвели на многих эффект разорвавшейся бомбы: «Очень много понтов у этих дядей! На пустом месте. Аршавин первый раз сюда заехал и сказал: «Я — Аршавин!», — заявил сотрудник гостиницы.

Слухи о довольно высокомерном поведении капитана нашей национальной команды, атакующего полузащитника лондонского «Арсенала» появлялись еще по ходу отборочного цикла. После фиаско в Мариборе Аршавин прояснил ситуацию в интервью «СЭ».

Аршавин: «Мы что — сумасшедшие, чтобы убивать свою мечту?!»

— В СМИ и интернете гуляет версия о грубом нарушении вами и еще двумя игроками режима уже в Словении. Что можете сказать по этому поводу? — спросили Аршавина через 10 дней после непопадания сборной на чемпионат мира в ЮАР (т.е. еще до выхода скандального сюжета).

— Когда меня спросили об этом в Англии, ответил словом rubbish. То есть «мусор». К подобным сплетням не то что серьезно нельзя относиться, их даже слушать смешно. Мы что, сумасшедшие, чтобы самим убивать свою же мечту?

Знаете, обычно такие слухи возникают тогда, когда есть хоть какой-то, пусть даже самый ничтожный факт, вот его моментально и раздувают до гигантских размеров. Но здесь ничего подобного вообще не было и не могло быть, вот что удивительно. В этой сборной никто не может пить, а уж тем более напиваться перед играми. Никто. А если бы такое вдруг случилось, этот день стал бы последним для футболиста в команде. Но, видимо, в сознании некоторых комментаторов трафареты готовы заранее.

— Тем не менее находятся «очевидцы», утверждающие, что вы не просто загуляли, но еще и утром послали на три буквы Александра Бородюка, который высказал вам претензии?

— За все то время, что знаю Александра Генриховича, не сказал ему ни одного грубого слова. А чтобы посылать... Такого даже представить не могу. Почему, кстати, очевидцы не спросят у самого Бородюка, было ли это? Видимо, тем, кто сочиняет все эти фантазии, подтверждений не нужно.

А вот отрывок из интервью Романа Павлюченко «СЭ» от 28 ноября 2009 года.

— Получи мы путевку, были бы белыми и пушистыми, а раз проиграли, сразу стали чудовищами и изгоями. Ничего нового. На Европе все нас любили, сейчас ненавидят, хотя команда-то не изменилась. Как и атмосфера в ней. Но теперь и футболисты никуда не годятся, и даже тренер стал никудышным. Знаю, что горе-эксперты в разных телепередачах советуют Гусу, как надо было играть, и указывают на его многочисленные ошибки. Но где Хиддинк — и где эти эксперты?!

— А что скажете по поводу того, что футболисты перестали слушаться Хиддинка? Мол, установки в последних играх давал Аршавин, а единственным, кто пытался ему противиться, были как раз вы?

— Бред! Гус, как и его помощники Александр Бородюк и Игорь Корнеев, были в команде непререкаемыми авторитетами. Представить, что кто-то может отодвинуть их в сторону и сказать: «Ты посиди, а говорить буду я» — не могу, даже подключив всю свою фантазию. Более того, когда кто-то из тренеров говорил, никто и рта не смел раскрыть.

— И вы никогда ничего не говорили Аршавину на сей счет?

— Зачем? Ничего подобного Андрюха себе не позволял.

«А мы потом удивлялись, почему же они встали в последние 15 минут?»

Вернемся к сюжету программы «Человек и закон».

«Погребняк три дня отмечал здесь день рождения. А самые такие из этой сборной — эти... Братья Березуцкие... Любители девушек, — говорит сотрудник отеля «Мариотт», — Перед играми футболисты на ночь заказывали две бутылочки пива, чтобы спалось получше... Представляете, там два дня или три бухать, а потом на матч выйти... Как они говорят, уехали на игру, и забыли одного в номере просто... Видать, он был запасным, но все-таки. До двух часов ночи Гус сидел в лобби, следил. А вот после... Сидели, в мафию играли».

«А мы потом удивлялись, почему же они встали в последние 15 минут московского матча и пропустили тот злосчастный мяч, который в конце концов все и решил. А еще мы удивлялись, почему они стояли через три дня в Словении, когда мимо проносились сверхмотивированные хозяева. Просто чудес на свете не бывает. Спорт высших достижений такого не прощает. Это вам скажет любой профессионал. Похоже, многие наши сборники, получив многомиллионные контракты, совсем потеряли голову!», — подытожил резонансный сюжет Пиманов.

Отчасти, по словам тележурналиста, в ситуации виноват и Хиддинк. Точнее не он сам, а его менталитет: «Больше всего в этой ситуации жаль Хиддинка. Вот уж кто точно не заслужил такой участи. Он совершил настоящий прорыв. Российский футбол до и после него — две большие разницы. Но Хиддинк со своим западным менталитетом не просчитал одного — что его любимцы в момент, когда на карту поставлено все, окажутся столь непрофессиональными, что им все еще нужна жесточайшая рука...»

Хиддинк: «Когда игроки пьют до пяти утра, они бегают всего 10 минут»

Хиддинка, естественно, не могли не попросить прокомментировать обвинения в адрес его футболистов.

— Первый канал, на мой взгляд, уважаем в России. Ему не пристало тиражировать неподтвержденные обвинения и слухи, — заявил голландец в интервью «СЭ» 4 декабря. — Должны быть прямые доказательства. Повторяю: именно прямые. Заявления, будто футболисты сидели в ресторане в пять утра в день игры, весьма серьезны. Если бы я получил точные подтверждения, что такое было, каждый из этих игроков был бы отлучен от сборной до тех пор, пока я ею руковожу.

В свое время у нас в команде были минимальные инциденты, после которых я предупредил игроков: не делайте глупостей, иначе последствия будут серьезными. С тех пор все было в порядке. Никаких доказательств иного у меня не было и нет. Одно дело — предъявлять веские доказательства, другое — предъявлять ложные обвинения, которые ведут к созданию враждебной атмосферы вокруг сборной. Если этим занимаются «дешевые» СМИ — к их информации все соответствующим образом и относятся. Но когда речь идет о федеральном канале, который смотрит вся страна, — нужна четкая и предметная аргументация. И я через «СЭ» хотел бы потребовать от Первого канала и его боссов такой аргументации. То, что прозвучало на данный момент, по моему мнению, таковой не является.

— Вы абсолютно убеждены, что ваши футболисты во время подготовки к игре вели себя как настоящие профессионалы?

— Естественно, я не сплю в комнатах футболистов. И не буду спать. Но факт, что во время матча в Москве наша команда выглядела отлично, в том числе и физически. Когда игроки пьют до пяти утра, они десять минут побегают — и больше не могут. Здесь же такого не было и в помине. То же касается и домашнего матча с Германией.

— Со всех сторон сейчас доводится слышать, что нельзя сборной России готовиться к матчам в отеле, расположенном в центре Москвы. Нужна, мол, атмосфера загородного затворничества.

— Это психология 50-х годов XX века. Разве мы плохо сыграли домашний матч со Словенией? Разве мы провалили матч с Германией? Разве мы вышли неподготовленными на домашние поединки с Финляндией в этом цикле и с Англией — в предыдущем? А ведь ко всем этим матчам мы готовились именно в гостинице на Тверской улице. Так что не надо связывать вещи, которые не имеют между собой ничего общего.

Капков: «Советовал Гусу — с командой надо жестче, запирать, не пускать жен...»

Виталий Мутко, покинувший пост главы РФС в конце ноября 2009 года, уверял тогда журналистов, что причина поражения — явно не в плохом микроклимате внутри сборной.

— Эти публикации принадлежат тем, кто «поддерживает» сборную всегда, — заметил Виталий Леонтьевич. — Таким образом легко приобрести популярность, но популярность та очень дешева. Вот чем сильны словенцы? На стадионе в Мариборе они были едины — все, от премьер-министра до рядового болельщика. И остались бы едины в случае поражения — в этом я могу вас заверить. У нас же сразу начинается пляска на костях.

В нашей команде был прекрасный микроклимат — я лично тому свидетель. Коллектив стал дружным, в нем исчезли группировки, все были заряжены одной целью. И после игры в Словении футболисты были просто убиты — минут двадцать сидели в раздевалке, не переодеваясь, в полной тишине. Некоторые плакали. И вы хотите сказать, что им все было безразлично? Имейте совесть!

А вот бывший вице-президент РФС Сергей Капков в традиционной рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам» в 2013 году подтвердил единичный факт нарушения нашими сборниками режима, однако выразил уверенность, что в Мариборе мы провалились не из-за этого.

— Мы много разговаривали с Хиддинком. Я как советский человек ему советовал: с командой надо жестче, запирать, не пускать жен. Хиддинк качал головой: «Я им не нянька, они профессионалы. Хороший нападающий всегда негодяй...» Это был конфликт идеологий! Гус не сомневался, что их воспитает. В стратегическом плане он был прав. Если забыть про кальяны.

— Как вы узнали про кальянную историю?

— Алексей Пиманов рассказал на следующий день после случившегося. Сначала слух прошел, затем выяснилось, что есть видео.

— С игроками обсуждали?

— Это не моя работа.

— Но вы уже поняли, что будет в Мариборе?

— Послушайте, это вообще никак не связано!

— Почему же проиграли?

— У ребят сдали нервы. Вспомните, как вели себя на поле в том матче.

Березуцкий: «Если бы кто-то нарушал режим, это бы давно уже увидели по ТВ»

18 декабря 2009 года программа «Футбол России» выпустила свой сюжет в пику обвинениям «Человека и закона».

Журналист Мурад Латипов тоже отправился на Тверскую и записал легальное интервью с менеджером ресторана «Горки» Владиславой Федотовой.

— 13 ноября (за день до первого матча со Словенией. — Прим. «СЭ») я работала, это была моя смена. Действительно был заказ. Люди пришли сюда в количестве шести человек. Сидели они недолго. Пришли где-то в 8 часов. Футболисты ушли в 9, остались жены. Такого не было, чтобы они выпивали. Пили только жены и пили только сухое вино, — рассказала менеджер.

— Были трое футболистов с супругами, — дополнил рассказ Федотовой бармен заведения Артур Кудояров. — Они сидели спокойно, пили чай. Супруги молодых людей заказывали вино непосредственно для себя.

— А что с кальяном? Заказывали?

— Да. Был один кальян. Могу сказать только одно. Тот человек, который курил кальян, даже не вышел в основе и непосредственного участия в матче не принимал. Игроки ушли в девять часов вечера, а их жены остались и стол был закрыт примерно в 22.45.

А это уже «показания» Василия Березуцкого, которого «Человек и закон» выставил любителем клубнички.

— И так все переживают из-за того, что не попали на чемпионат мира. А надо было еще больше добавить чего-то. Может, раскрутиться за счет этого, за счет какого-то пиара о том, что кто-то нарушал режим. Поверьте, если бы кто-то нарушал режим, это давно бы уже увидели и по телевизору, и во всех газетах, и со снимками, и со всем чем угодно, — таким образом в разговоре с Латиповым защитник ЦСКА парировал нападки журналистов Первого канала.

Одноклубника в этой же программе поддержал Игорь Акинфеев: «Люди профессиональные понимают, что это действительно ложь и неправда. Но, с другой стороны, я комментировать ничего не буду. Потому что никому ничего не докажешь. Да я и не собираюсь доказывать. Поэтому здесь разговоры излишни. Если хотят про это говорить, писать, пусть делают сколько им угодно. Ну а что ребята могут сказать? Если футболисты начинают что-то говорить, все сразу: вот они отмазываются, значит, они ходили, пили, курили и все остальное делали. Да? Я думаю, нельзя ввязываться в такие интриги. Все это и организовано для того, чтобы футболисты начали реагировать, отвечать».

Позже стало известно, что братья Березуцкие подали иск о защите чести и достоинства к ведущему программы «Человек и закон» Пиманову и ЗАО «Останкино», но суд в итоге не удовлетворил их претензии.