Хиддинк отрывается на Карибах. Голландец побеждает с Кюрасао и обещает исполнить танец живота

Ждем на ЧМ-2022 в Катаре?

Гус Хиддинк тренирует уже почти 40 лет, был в разных клубах и сборных, но сейчас, пожалуй, он оказался в самом экзотическом месте. Просидев почти год без работы после увольнения из олимпийской сборной Китая, 1 сентября 2020 года 74-летний специалист возглавил сборную Кюрасао. А сейчас, в марте 2021-го, команда под его руководством провела первые матчи и набрал шесть очков из шести возможных в отборе к ЧМ-2022. Летучий Голландец снова устремился на чемпионат мира?

Но для начала неплохо бы уточнить, что такое вообще Кюрасао и где находится эта страна. Кюрасао — небольшое государство, расположенное на одноименном острове в Карибском море в группе Малых Антильских островов. Остров расположен в 80 километрах от побережья Венесуэлы, но на чемпионат мира сборная Кюрасао отбирается через зону КОНКАКАФ, вместе с командами из Северной и Центральной Америки.

Кюрасао выступает под таким названием только с 2011 года. Дело в том, что до октября 2010 года государство было частью Нидерландских Антильских островов. Страна и сейчас входит в состав королества Нидерланды.

Население Кюрасао насчитывает около 150 тысяч человек, что может сравниться с некоторыми подмосковными городами. Как и во многих других странах Карибского бассейна, состав сборной во многом комплектуется футболистами из бывшей метрополии. Так, из 24 игроков, вызванных на мартовские матчи, только пятеро родились на Кюрасао.

Один из немногих игроков, родившихся на острове, — опорник «Валвейка» Вурнон Анита. 31-летний полузащитник в свое время выступал за «Аякс» и «Ньюкасл». В 2010 году Анита провел три игры за сборную Голландии, в том числе и официальный матч в отборе на Евро-2012. С тех пор в главную команду страны он не вызывался, но благодаря новым правилам ФИФА по смене футбольного гражданства у полузащитника появился шанс сыграть за сборную Кюрасао.

До 2020 года игроки, выходившие за сборную в официальном матче, не могли менять страну. Сейчас у футболистов есть шанс поменять сборную даже после трех официальных матчей, чем и воспользовался Анита. Хиддинк был очень заинтересован в полузащитнике и первым поздравил его. В играх с командами Сент-Винсента и Гренадин (5:0) и Кубой (2:1) опорник провел все 180 минут, а с кубинцами даже отметился голевой передачей на Леандро Бакуна.

Капитан сборной Кюрасао сидит без клуба уже почти год. Он свободный агент с 1 июля 2020 года, когда закончился его контракт с «Эвертоном». В маленьких странах такое не редкость: у островной команды сейчас три футболиста не играют ни за один клуб.

Хиддинк быстро влился в местную культуру, да и кто бы так не сделал? Погода в Виллемстаде — столице Кюрасао — превосходная. Жизнь в тропическом климате настраивает на позитив. Это иллюстрирует история с автобусом сборной, который оценил и сам тренер.

« Они говорили: „Возможно, он захочет другой автобус“. Однако когда я увидел его, это был фантастический момент. Это старый американский школьный автобус с крупным водителем, который в ширину такой же, как сам автобус в высоту. Одной рукой он держит руль, а другой переключает музыку. Меня все устраивает. Такие вещи ни в коем случае нельзя менять, ведь это часть культуры» , — радостно рассказал Хиддинк изданию netherlandsnewslive.com.

«Я никогда не был на Карибах, мои первые впечатления довольно позитивные. Жалко, что мы не смогли провести товарищеские матчи перед отборочными играми из-за коронавируса», — продолжил Хиддинк.

Игра с Сент-Винсентом и Гренадинами, которая открывала отборочный турнир, по идее не должна была стать сложной для Кюрасао — сборные разделяет почти 100 строчек в рейтинге ФИФА (76-е место против 168-го). Так и получилось: команда Хиддинка выиграла со счетом 5:0.

Перед встречей с Кубой голландский тренер придал своим футболистам отличную мотивацию. В интервью ESPN Хиддинка спросили, исполнит ли он танец живота в случае победы над кубинцами.

«Если выиграем, я станцую. Я буду лучшим в танце живота», — без колебаний ответил тот.

Wat gaat Guus Hiddink doen als Cura? ao wint van Cuba??? pic.twitter.com/ZnhO3EI3ro — ESPN NL (@ESPNnl) March 26, 2021

Сборная Кюрасао выиграла со счетом 2:1, но тренер пока не танцевал. Ждем.

Впрочем, и без того настроение у футболистов должно быть отличное — они лидируют в своей отборочной группе. В июне подопечным Хиддинка предстоят матчи с Британскими Виргинскими Островами и Гватемалой, которая также одержала на старте две победы.

Если Кюрасао сохранит первое место, то встретится с победителем одной из пяти других групп в двухматчевом противостоянии. Те, кто окажется сильнее в стыках, попадут в финальный раунд, где их уже ждут сборные США, Мексики, Коста-Рики, Ямайки и Гондураса. Восемь команд проведут двухкруговой турнир, и три сильнейшие отправятся в Катар. Сборную, ставшую четвертой, ждут стыковые матчи.

Сборная Кюрасао никогда не выходила даже в финальную стадию отбора, так что прорваться туда будет для нее уже успехом. Ну а для большего необходимо волшебство.

Леонид Александров