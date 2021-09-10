«Хиддинк больше не будет вздрагивать от телефонного звонка, когда Абрамович уволит тренера». Реакция соцсетей на выход голландца на пенсию
Знаменитый голландский тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры. 74-летний специалист сказал об этом в телевизионном интервью, которое цитирует издание Voetbal International.
«Я собираюсь остановиться. Совсем. Собираюсь ли я поступить как Дик Адвокат? Нет-нет», — сказал Хиддинк.
Он начинал тренерскую карьеру в роли ассистента в клубе «Де Графсхап», после чего возглавлял ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси», «Анжи», сборные Нидерландов, Кореи, России, Турции, олимпийскую сборную Китая и национальную команду Кюрасао, которая стала последним местом его работы.
Вместе со сборной России Хиддинк завоевал бронзу Евро-2008, с Нидерландами занимал четвертое место на ЧМ-1998, а с Кореей — на ЧМ-2002.. Он шестикратный чемпион Нидерландов с ПСВ, четырехкратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка европейских чемпионов-1988, обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Англии.
Главная реакция на новость о выходе Хиддинка на пенсию — благодарность.
«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник», — написал официальный аккаунт сборной России.
Такого же мнения придерживается и большинство болельщиков. Волшебный Евро-2008 ассоциируется у них с именем Хиддинка куда больше, чем мрачный Марибор-2009.
Похожая реакция и в других странах, где работал голландец. Вот, например, теплый твит от официального аккаунта сборной Австралии, которую Хиддинк вывел на ЧМ-2006, где «соккеруз» дошли до 1/8 финала:
«Настоящий австралиец Гус. Ты заставил нас всех поверить и помог Австралии добиться чего-то действительно особенного. Наши поздравления с легендарной карьерой и всего хорошего на отдыхе».
Твит заканчивается хэштегом #ThanksGuus, по которому можно найти много приятных слов от простых фанатов.
Похожая реакция и в Корее, которую он довел до полуфинала на домашнем ЧМ-2002 (в такой день глупо вспоминать возмутительное и скандальное судейство в матчах с Италией и Испанией, но из песни слов не выкинешь).
«Гус работал со многими национальными командами. Но только одна страна относится к нему как к национальному герою. Страна, которую он вывел в полуфинал чемпионата мира. Он — единственный человек в мире, который стал почетным гражданином Кореи, а его именем назван стадион в Гванджу», — пишет YiKbnL.
Кто-то вспоминает и такие уникальные факты:
«Гус Хиддинк завершил карьеру. Он привел ПСВ к треблу всего лишь на второй сезон работы в качестве главного тренера. Только Гвардиола делал требл быстрее — в первый же год».
Вспоминают теплым словом Хиддинка и болельщики «Челси»:
«Гус Хиддинк — настоящий спасатель. Всегда приходил и спасал нам сезон».
Несмотря на то что Луи ван Гал и Дик Адвокат еще продолжают работу, возглавляя сборные Нидерландов и Ирака соответственно, кто-то уже начинает скучать по ним троим:
«Луи ван Гал, Гус Хиддинк, Дик Адвокат. Непревзойденное поколение голландских тренеров. Мы будем скучать».
Ну и где-то грустит один Роман Абрамович, без которого Хиддинк никогда бы не приехал в Россию.
«Гус Хиддинк больше не будет вздрагивать от телефонного звонка, когда Абрамович уволит тренера».
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