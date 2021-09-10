«Хиддинк больше не будет вздрагивать от телефонного звонка, когда Абрамович уволит тренера». Реакция соцсетей на выход голландца на пенсию

Очень много слов благодарности.

Знаменитый голландский тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры. 74-летний специалист сказал об этом в телевизионном интервью, которое цитирует издание Voetbal International .

«Я собираюсь остановиться. Совсем. Собираюсь ли я поступить как Дик Адвокат? Нет-нет», — сказал Хиддинк.

Он начинал тренерскую карьеру в роли ассистента в клубе «Де Графсхап», после чего возглавлял ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси», «Анжи», сборные Нидерландов, Кореи, России, Турции, олимпийскую сборную Китая и национальную команду Кюрасао, которая стала последним местом его работы.

Вместе со сборной России Хиддинк завоевал бронзу Евро-2008, с Нидерландами занимал четвертое место на ЧМ-1998, а с Кореей — на ЧМ-2002.. Он шестикратный чемпион Нидерландов с ПСВ, четырехкратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка европейских чемпионов-1988, обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Англии.

Главная реакция на новость о выходе Хиддинка на пенсию — благодарность.

«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник», — написал официальный аккаунт сборной России.

Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник ??? pic.twitter.com/SJ0svPWaCb — Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2021

Такого же мнения придерживается и большинство болельщиков. Волшебный Евро-2008 ассоциируется у них с именем Хиддинка куда больше, чем мрачный Марибор-2009.

Гус Хиддинк завершил свою карьеру тренера. Возможно самый лучший тренер сборной России за ее небольшую историю. Бронза Евро дорогого стоит. Просто хочется сказать спасибо.

Thank you, Gus?? — Гениальный Лентяй? (@WjbQ1yRA4rmvaO0) September 10, 2021

Гус Хиддинк закончил карьеру. Хорошей пенсии и спасибо за 2008 — Михаил Реус (@Gibisskus) September 9, 2021

Гус Хиддинк завершил карьеру. Сам факт того, что его прозвали «Гус Иванович» говорит обо всем. Здоровья дядьке. — Дежурный Стрелочник (@BelyiTroll) September 9, 2021

Похожая реакция и в других странах, где работал голландец. Вот, например, теплый твит от официального аккаунта сборной Австралии, которую Хиддинк вывел на ЧМ-2006, где «соккеруз» дошли до 1/8 финала:

«Настоящий австралиец Гус. Ты заставил нас всех поверить и помог Австралии добиться чего-то действительно особенного. Наши поздравления с легендарной карьерой и всего хорошего на отдыхе».

Твит заканчивается хэштегом # ThanksGuus , по которому можно найти много приятных слов от простых фанатов.

To Aussie Guus.



You made us all believe and helped Australia achieve something truly special.



Congratulations on a legendary career, and wishing you all the best in retirement.#ThanksGuus pic.twitter.com/r2DJkOfTXs — Socceroos (@Socceroos) September 9, 2021

Похожая реакция и в Корее, которую он довел до полуфинала на домашнем ЧМ-2002 (в такой день глупо вспоминать возмутительное и скандальное судейство в матчах с Италией и Испанией, но из песни слов не выкинешь).

«Гус работал со многими национальными командами. Но только одна страна относится к нему как к национальному герою. Страна, которую он вывел в полуфинал чемпионата мира. Он — единственный человек в мире, который стал почетным гражданином Кореи, а его именем назван стадион в Гванджу», — пишет YiKbnL.

Guss was a manager of a few national teams. But only one country treats him like a real hero. The country he took to the semis of d WC! He is the only person in the world to be given honorary Korean Citizenship and there is a Guus Hiddink Stadium in Gwangju! — Yi KbnL (@YiKbnL) September 10, 2021

Кто-то вспоминает и такие уникальные факты:

«Гус Хиддинк завершил карьеру. Он привел ПСВ к треблу всего лишь на второй сезон работы в качестве главного тренера. Только Гвардиола делал требл быстрее — в первый же год».

Guus Hiddink has retired.



He led PSV to a treble in only his 2nd season as a senior team manager. Only Guardiola did better (first season). https://t.co/yXQWuv36Jw — adil (@Barca19stats) September 9, 2021

Вспоминают теплым словом Хиддинка и болельщики «Челси»:

«Гус Хиддинк — настоящий спасатель. Всегда приходил и спасал нам сезон».

Guus Hiddink the rescue team. Always came through to salvage the season — Ja Kano (@OgendoOyugi) September 10, 2021

Несмотря на то что Луи ван Гал и Дик Адвокат еще продолжают работу, возглавляя сборные Нидерландов и Ирака соответственно, кто-то уже начинает скучать по ним троим:

«Луи ван Гал, Гус Хиддинк, Дик Адвокат. Непревзойденное поколение голландских тренеров. Мы будем скучать».

Louis Van Gaal

Guus Hiddink

Dick Advocaat



An unrivalled generation of Dutch football managers. He will be missed! — The Black Fish (@SAMBIRI9) September 9, 2021

Ну и где-то грустит один Роман Абрамович, без которого Хиддинк никогда бы не приехал в Россию.

«Гус Хиддинк больше не будет вздрагивать от телефонного звонка, когда Абрамович уволит тренера».