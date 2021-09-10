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«Хиддинк больше не будет вздрагивать от телефонного звонка, когда Абрамович уволит тренера». Реакция соцсетей на выход голландца на пенсию

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 11:20
Гус Хиддинк. Фото Getty Images
Гус Хиддинк. Фото Getty Images
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Очень много слов благодарности.

Знаменитый голландский тренер Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры. 74-летний специалист сказал об этом в телевизионном интервью, которое цитирует издание Voetbal International.

«Я собираюсь остановиться. Совсем. Собираюсь ли я поступить как Дик Адвокат? Нет-нет», — сказал Хиддинк.

Гус Хиддинк после финального матча Кубка Англии между &laquo;Челси&raquo; и &laquo;Эвертоном&raquo; на&nbsp;стадионе &laquo;Уэмбли&raquo;, 30&nbsp;мая 2009 года, Лондон.

Он начинал тренерскую карьеру в роли ассистента в клубе «Де Графсхап», после чего возглавлял ПСВ, «Фенербахче», «Валенсию», «Реал», «Бетис», «Челси», «Анжи», сборные Нидерландов, Кореи, России, Турции, олимпийскую сборную Китая и национальную команду Кюрасао, которая стала последним местом его работы.

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Вместе со сборной России Хиддинк завоевал бронзу Евро-2008, с Нидерландами занимал четвертое место на ЧМ-1998, а с Кореей — на ЧМ-2002.. Он шестикратный чемпион Нидерландов с ПСВ, четырехкратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка европейских чемпионов-1988, обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Англии.

Главная реакция на новость о выходе Хиддинка на пенсию — благодарность.

«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник», — написал официальный аккаунт сборной России.

Такого же мнения придерживается и большинство болельщиков. Волшебный Евро-2008 ассоциируется у них с именем Хиддинка куда больше, чем мрачный Марибор-2009.

Похожая реакция и в других странах, где работал голландец. Вот, например, теплый твит от официального аккаунта сборной Австралии, которую Хиддинк вывел на ЧМ-2006, где «соккеруз» дошли до 1/8 финала:

«Настоящий австралиец Гус. Ты заставил нас всех поверить и помог Австралии добиться чего-то действительно особенного. Наши поздравления с легендарной карьерой и всего хорошего на отдыхе».

Твит заканчивается хэштегом #ThanksGuus, по которому можно найти много приятных слов от простых фанатов.

Похожая реакция и в Корее, которую он довел до полуфинала на домашнем ЧМ-2002 (в такой день глупо вспоминать возмутительное и скандальное судейство в матчах с Италией и Испанией, но из песни слов не выкинешь).

«Гус работал со многими национальными командами. Но только одна страна относится к нему как к национальному герою. Страна, которую он вывел в полуфинал чемпионата мира. Он — единственный человек в мире, который стал почетным гражданином Кореи, а его именем назван стадион в Гванджу», — пишет YiKbnL.

Кто-то вспоминает и такие уникальные факты:

«Гус Хиддинк завершил карьеру. Он привел ПСВ к треблу всего лишь на второй сезон работы в качестве главного тренера. Только Гвардиола делал требл быстрее — в первый же год».

Вспоминают теплым словом Хиддинка и болельщики «Челси»:

«Гус Хиддинк — настоящий спасатель. Всегда приходил и спасал нам сезон».

Несмотря на то что Луи ван Гал и Дик Адвокат еще продолжают работу, возглавляя сборные Нидерландов и Ирака соответственно, кто-то уже начинает скучать по ним троим:

«Луи ван Гал, Гус Хиддинк, Дик Адвокат. Непревзойденное поколение голландских тренеров. Мы будем скучать».

Ну и где-то грустит один Роман Абрамович, без которого Хиддинк никогда бы не приехал в Россию.

«Гус Хиддинк больше не будет вздрагивать от телефонного звонка, когда Абрамович уволит тренера».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Зенит
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1.61

Обе забьют - да

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17%

1.63
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