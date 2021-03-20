Обозреватель «СЭ» — о кадровой ситуации в сборной России.

Как-то на раз-два, в течение одного дня выяснилось: сборная России на важнейший матч со Словенией, первый домашний в отборочном цикле ЧМ-2022, останется без двух ключевых полузащитников — Романа Зобнина и Александра Головина. Спартаковец пропустит все три мартовские игры из-за травмы, полученной в матче с «Уралом». Александру французская лига, как и всем своим футболистам, запретила выезжать за пределы ЕС, в противном случае — карантин и пропуск матчей чемпионата страны.

Головин, как и 99% современных футболистов — не бунтари а-ля Джордж Бест или Диего Марадона, и, наверное, слава богу. Не стоит думать, что полузащитник «Монако» мог сказать — нет, я за возможность сыграть за родину брошу любой чемпионат Франции и сделаю все, что захочу, наплевав на свой клуб и его интересы. Отборочный матч со Словенией — не то, ради чего кто-либо стал бы уничтожать свою европейскую карьеру.

Все это грустно и тревожно, поскольку тому же Головину адекватной замены нет (теоретически это Алексей Миранчук, только пока никак этого не докажет). В связи со всей этой ситуацией возникает вопрос о Евро-2020. Как при таких раскладах, когда тебя вот так запросто могут лишить важнейшего футболиста, играть турнир в десятке с лишним стран, далеко не каждая из который входит в Евросоюз?

Что же касается конкретных матчей, то 0:5 от Сербии в прошлом ноябре четко показали, насколько узок у нас выбор основных футболистов. Головин не играл всю осень, Зобнина дисквалифицировали как раз на Сербию. Да и вообще в той встрече было всего четверо основных игроков образца отборочного цикла чемпионата Европы. Результат вам известен.

Сейчас выбор игроков у Станислава Черчесова, бесспорно, больше. Но кто, например, без Головина будет исполнять стандарты с его, извините за тавтологию, стандартом качества?

Нет, понятно, что катастрофического проседания по позициям нет, как это было бы в случаях с некоторыми другими амплуа и основными игроками, называть которых не буду из-за суеверия. Вместо Головина под нападающим появится Миранчук, вместо Зобнина — скорее всего, наработавший на это Даниил Фомин. Но проблема даже не столько в качестве игроков-заменителей, сколько в их не самой органичной сыгранности с футболистами основы.

Беда, в общем, пришла откуда ни возьмись. Еще днем ранее казалось — травм нет, зато, в отличие от осени, есть отличная зимняя подготовка.

Теперь же все выглядит гораздо сложнее. Еще дали бы всей сборной, кроме Головина, нормально вылететь с Мальты. Сейчас уже чем богаты, тем и рады.