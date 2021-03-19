Дама с собачкой за автографом Черчесова, Рыжий Иванушка в отеле и неожиданная открытость для прессы. Как в Сочи работает сборная России

Репортаж спецкора «СЭ» со сбора национальной команды.

«Иванушка» на рыжей «Ниве»

...Сборная России отъезжала на первую тренировку в Сочи, и у входа в гостиницу «Камелия Swiss Resort», где под парами стоял автобус, стояла дама с собачкой на руках. Как ни странно, она ждала тренеров и футболистов — за автографами. «Для мужа», — объясняла она. Ей не отказали ни Мариу Фернандес, ни Станислав Черчесов. Галантной улыбки главный тренер сборной не излучал, шутками не сыпал, но просьбу дамы с собачкой выполнил.

Дама, впрочем, была такая одна. Правда, в какой-то момент у меня возникло ощущение, что случится наплыв знаменитостей, желающих пообщаться со знакомыми футболистами. Произошло это минуты за две до прибытия к «Камелии» автобуса с первой группой игроков сборной. Ко входу в отель подрулила оранжевая «Нива» с кучей развеселых надписей, откуда вышел Андрей Григорьев-Аполлонов, солист группы «Иванушки International» — тот самый Рыжий. Но родившийся в Сочи певец огляделся, увидел старшего тренера сборной Мирослава Ромащенко и меня, ожидающих команду, на ходу бросил: «Здесь кого-то ждут?» — и направился по своим делам в отель. К сборной его появление никакого отношения не имело.

Нельзя сказать, что к национальной команде в эти дни приковано внимание СМИ и болельщиков. У входа в «Камелию», когда сборная подъезжала туда из аэропорта в четверг в середине дня, из журналистов команду ждал вообще я один — при том что никаких запретов находиться в этом месте у непостояльцев гостиницы не было. С тем количеством изданий и сайтов, которые сейчас есть, подобное было полнейшим сюрреализмом.

Парой часов позже, на тренировку, конечно, десятка полтора коллег собрались, но ажиотажа все равно не ощущается. В какой-то мере, наверное, потому, что сборная начала работать прямо по ходу тура чемпионата России, еще одна причина — не самый, мягко говоря, статусный первый соперник — Мальта. Ну и Сочи, а не Москва, в качестве дислокации — тоже фактор.

Вопрос в другом — есть ли сейчас у публики большой интерес к сборной в целом? Не наступило ли после 0:5 в Сербии тотального охлаждения к ней, которое можно преодолеть только успешной игрой в отборе к ЧМ в Катаре, а главное — в уже финальной стадии Евро?

Ответы даст только жизнь, в частности — посещаемость матча со Словенией, куда по текущим ковид-ограничениям на посещение массовых мероприятий в Краснодарском крае смогут прийти 30 процентов от вместимости «Фишта». С 5 апреля разрешено будет уже 50 процентов, но игра состоится до послаблений. То есть на арену-хозяйку четвертьфинала ЧМ-2018 Россия — Хорватия смогут прийти максимум 15 тысяч человек. И если даже такой аудитории не соберется...

На этом стадионе Черчесов тренировал «Жемчужину», а еще недавно тренировались регбисты

Это мы узнаем через восемь дней. Пока же сборная тренируется на другом сочинском стадионе — имени Славы Метревели. Том самом, на котором в 1990-е годы в высшем дивизионе чемпионата России при душевнейшем человеке Арсене Найденове, а на стыке 2000-2010-х — в ФНЛ — играла местная «Жемчужина». Причем в последнем случае ее тренировал... Черчесов.

Именно в этих теплых краях он впервые объединил в тренерском штабе Ромащенко, Гинтараса Стауче и Владимира Паникова — то есть на стадионе Метревели начала трудиться вместе та команда, которая менее чем за десять лет прошла путь от первого дивизиона российского первенства до четвертьфинала чемпионата мира. И продолжает работать сейчас.

Сегодня стадион Метревели — часть федерального центра спортивной подготовки Минспорта «Юг-Спорт». Направляясь на футбольное поле, ты проходишь, например, мимо зала для тяжелоатлетов. Поскольку учреждение это государственное, то и законы из-за ковидных времен — суровые. Просто так сюда и мышь без отрицательного теста на коронавирус не проскочит.

Чтобы журналист попал на тренировку национальной команды на «Юг-Спорте», он должен предоставить организаторам отрицательный тест, сданный максимум за трое суток до первого занятия сборной. Мой тест пришел аккурат часа за три до него, а вот одному из коллег даже сегодня не повезло — и он проехал мимо второй тренировки, поскольку все еще дожидался результата.

Не знаю уж, каким был здешний газон во времена Черчесова — тренера «Жемчужины», но сейчас он — словно в Англии, травинка к травинке. И сам Станислав Саламович не преминул похвалить поле, отметив при этом, что солнца тут в последнее время было мало.

Едва зайдя на арену, я издали увидел импозантного человека в шляпе, которого не заметить было просто невозможно. Это был мой старый знакомый Глеб Гутиев, с которым мы когда-то играли в футбол на различных журналистских и прочих турнирах. Сейчас он — специалист по уходу за футбольными полями, и на стадионе имени Метревели ему явно было чем гордиться. Задача была непроста — вплоть до середины февраля на этом поле ежедневно занималась сборная России по регби, которую после переговоров Александра Алаева с федерацией регби удалось перевести на другое поле.

После команды по такому контактному виду спорта поле нуждалось в серьезном уходе — а тут Краснодарский край после теплого января накрыли холода, постоянно сопровождавшиеся осадками. Пусть они и не сравнимы с нынешней московской зимой, но продолжаются до сих пор. Как в таких обстоятельствах удалось подготовить такое поле — понять сложно.

— Регбисты занимались здесь до 11 февраля, — рассказывает Гутиев. — После этого мы провели весь комплекс работ по восстановлению: аэрацию, посев 300 килограммов специальной смеси трав, «пескование» (внесли сто тонн песка), удобрение, стимуляторы роста, укрыли специальным материалом от заморозков...Мои ребята работали по 12 часов, начинали с рассветом, заканчивали при прожекторах. За три дня после регбистов успели все сделать — и тут пошли ледяные дожди. Счет шел на часы — но успели! У меня работает Сергей Нозиков, игравший в «Жемчужине» в 90-е, — так он говорит, что, если бы в игровые годы знал, как делается поле, то относился бы к нему иначе.

Убежден, что читателю важно знать такие детали о людях, которые не находятся на футбольной авансцене и чьи имена мало кому известны. Но именно благодаря им национальная команда не вынуждена работать на полях, где, как любит выражаться Олег Романцев, «корова мениск получит».

Сегодня часть тренировки, кстати, тоже прошла под сильным холодным дождем. Поняв, насколько промозгло, главный дед сборной Юрий Жирков перед началом тренировки с мученическим выражением лица рванул в раздевалку за утеплением. В Сочи, конечно, всем хотелось тепла, и утешает футболистов одно: во всей остальной России сейчас намного хуже.

Скрывать от журналистов сборной пока нечего. Но скоро начнется тактика

По правде говоря, я опасался, что сборная России перед мартовскими матчами будет представлять собой осажденную крепость, тренеры с игроками будут глядеть на журналистов волками, и наше общение с ними будет сведено к минимуму. Тем более что это можно было бы оправдать временами ковида и стремлением в связи с этим дуть на воду.

К счастью — ничего подобного. Об отрицательном тесте не более чем за три дня до первой тренировки уже сказано выше — в остальном же работа ведется, как в нормальные времена, а где-то даже и лучше. Например, планировалось, что сегодняшнее занятие будет открытым для прессы только на 15 минут. Но, когда пресс-атташе сборной Игорь Владимиров перед началом тренировки подошел к Черчесову, чтобы в этом убедиться, тот сказал ему: занятие будет открытым полностью. Как и вчерашнее.

Разумеется, это означало, что на нем не будет никакой тактики в преддверии предстоящих матчей. Учитывая, что тур чемпионата России еще продолжается, части команды еще физически нет на месте, и проводить тактические занятия не было никакого смысла. Но многие тренеры и в таких ситуациях действуют по принципу «как бы чего не вышло» и полагают, что чем меньше увидят и услышат журналисты, тем лучше.

Здесь же, что удивило еще больше, пресс-служба сборной и «Юг-Спорт» не просто разрешила прессе присутствовать на всем занятии, но сегодня и провела нас на дальнюю часть поля, почти вплотную к работавшей команде. Никаких ограничений по видеосъемке также не было, и, допустим, квадрат «шесть — два» в одно касание можно было снимать сколько угодно.

Обратило на себя внимание, что сам Черчесов говорил во время упражнений мало, предпочитая наблюдать, — зато Ромащенко все время был «с голосом», комментируя едва ли не каждое действие игроков. А из них самих, когда они приходят на флеш-интервью после тренировок, не нужно вырывать клещами каждое слово. На все темы, касающиеся и клубов, и сборной, они говорят вполне охотно. Чуть более других скуп на слова был Андрей Семенов — но защитник «Ахмата» в принципе достаточно молчалив, да и вопросов ему задавали меньше других. Интересным показался его пассаж про «нефутбольные моменты», из-за которых он временно выпадал из состава «Ахмата».

Вчера Далер Кузяев, а сегодня Ильзат Ахметов подробно прокомментировали грубый фол второго на первом в матче ЦСКА — «Зенит», а их совместное фото после первой тренировки расставило все точки над i в вопросе, что извинения принесены и ситуация улажена. Обратила на себя внимание и фраза Ахметова в ответ на мой вопрос о том, готов ли ЦСКА биться за Виктора Гончаренко. Полузащитник не просто сказал, что готов он сам, но и сделал это во множественном числе, выразив ему вдобавок «только уважение и благодарность».

Александр Соболев охотно рассуждал и о двух пенальти, которые он по-разному пробил за «Спартак» в ворота «Урала», и о резких изменениях в игре красно-белых. Рассказал, что футболисты сели и поговорили между собой, решив, что будут играть по-другому, «прессингом напрягать соперника все 90 минут». Спич на этот счет самый результативный игрок второй части чемпионата заключил фразой: «Спартак» так должен играть всегда!"

Артем Дзюба к журналистам пока не выходил, но на сегодняшней тренировке появился на улыбочке. Днем ранее дотошные коллеги интересовались у его одноклубника Кузяева, почему не слышно громогласного смеха капитана. Тот отвечал, что это мы его не слышали, поскольку в тот раз нас к другой части поля не вели. Но, исходя из моих наблюдений, Дзюба на первом сборе национальной команды после ноябрьского скандала не выглядит как-то иначе, чем обычно.

Спартаковцы прилетели в пять утра, легионеры прибудут уже на Мальту

Этот сбор — сложнейший по логистике. УЕФА не дала национальным командам обычного времени на подготовку, и сборные сейчас начали готовиться к своим матчам, не дожидаясь конца туров.

Единственный чартер со всем персоналом сборной России (лишь Ромащенко и секьюрити ждали команду уже на месте) прилетел днем в четверг. На борту были футболисты ЦСКА и «Зенита», накануне игравшие между собой, и Семенов из «Ахмата». Там-то Ахметов с Кузяевым и успели все уладить.

Остальные добираются рейсовыми самолетами. Спартаковцы после 5:1 над «Уралом» прилетели в Сочи в пять утра — что, замечу, не помешало им в 11.30 как ни в чем не бывало тренироваться, а потом Соболеву и общаться с прессой. Роман Зобнин, получивший травму во встрече с екатеринбуржцами, остался на МРТ в столице — и по его результатам было решено полузащитника в Сочи не отправлять. Ему предписано 10-дневное лечение.

«Краснодар» и «Динамо» — еще одна пара команд, игравшая в этом туре, — объединили своих представителей в одном самолете, и те добрались до расположения сборной уже утром. Как и Рифат Жемалетдинов, добиравшийся из Уфы после встречи его «Локо» в столице Башкирии. Остались два игрока «Сочи», которым никуда лететь не надо, и после домашнего матча с «Тамбовом» они просто доедут до «Камелии», а также два футболиста «Рубина» и один — «Химок». К субботней тренировке они уже должны быть в расположении команды.

А вот четверо легионеров из-за всех нынешних обстоятельств присоединятся к команде уже на Мальте (после первой тренировки Черчесов дал на это «96 процентов»). Эта маленькая страна сейчас ввела жесткие антиковидные ограничения и отменила все общественные мероприятия, но для игроков сборной России сделано исключение, а самолеты туда продолжают летать. Из того же Стамбула, откуда полетит Федор Кудряшов, два рейса в день, из Франции и тем более соседней Италии — еще больше. В сборную пришли бумаги с конкретизацией мальтийских ограничений вроде «больше четырех вместе не собираться», но главное, что игра состоится.

Но будет в ней другая особенность. С максимальной долей вероятности на Мальте не будет работать вообще ни одного российского журналиста и телекомментатора. Не впервые ли в истории нашей сборной?