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Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России

12:49
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Полузащитники Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Даниил Фомин («Уфа») вызваны в сборную России, сообщает официальный Twitter команды. Жемалетдинов уже вызывался в команду на предыдущие матчи, но в итоге его пришлось заменить из-за травмы. Полностью состав — здесь.

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

Команда Станислава Черчесова уже обеспечила себе путевку в финальный турнир Евро-2020, жеребьевка которого пройдет 30 ноября.

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