Агапов — о попадании в расширенный список сборной: «Нужно работать, чтобы попасть в окончательный состав»
Защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном.
— Первые ощущения от вызова? Как узнали об этом?
— Прислали в общий чат команды. Порадовался, когда нашел себя в общем списке. Мне нужно работать больше, чтобы попасть в окончательный список.
— Галактионов не говорил с тобой?
— Нет.
— А с Карпиным общался?
— Нет.
— Как поздравляли в команде?
— Как обычно. Пожелали попасть в окончательный список.
— Где были, когда узнали об этом?
— Был дома. Был очень рад.
— Есть надежда, что попадешь в окончательный список?
— Не знаю. Нужно работать, что тренер это увидел.
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