Джикия назвал причины неудачной игры сборной России в последних товарищеских матчах

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» объяснил невыразительную игру национальной команды в матчах с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

«Мы собираемся за три дня, а тренируемся нормально только в один — предыгровой. Кто-то приезжает с травмой, на кого-то рассчитывали, а он уехал, кого-то еще что-то беспокоит... Плюс Таджикистан встречает матч с нами как игру десятилетия. А у нас более спокойный настрой», — сказал Джикия.

По словам футболиста, новички сборной, особенно молодежь, воспринимают попадание в национальную команду иначе, чем было несколько лет назад.

«Молодые немного не понимают всей ситуации, но это им не в упрек. Поколение другое — сто процентов. Даже восемь лет назад, когда я приехал в Пермь, все было иначе. Там были старшие ребята, с которыми за столом оказываешься только через год... Сейчас молодежь совершенно другая», — заявил Джикия «СЭ».

В 2022 году национальная команда России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

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