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Сегодня, 11:30

Джикия о Левандовски, поддержавшем отказ Польши играть с Россией: «Есть мнение — оставь его при себе»

Джикия поделился мнением о словах Левандовски, поддержавшем отказ Польши играть с Россией
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» отреагировал на слова капитана сборной Польши Роберта Левандовски о нежелании играть с Россией.

«Может, Левандовски хочет стать политиком... Странно, что футболисты, которые всегда говорили, что спорт вне политики и правильно себя вели, вдруг так переобулись. Когда ты спортсмен такого уровня, то как минимум не надо агитировать и настраивать. Есть мнение — оставь его при себе. Те же боснийцы публично заявили, что не будут с нами играть в товарищеском матче. Ну, вы свяжитесь со своей федерацией и решите это там у себя. Чего вы хайпуете?» — сказал Джикия «СЭ».

Также Джикия ответил на вопрос, пожмет ли руку Левандовски в случае очной встречи.

«Да, спокойно. Захочет ли он пожать в ответ или нет — пусть сам решает», — добавил Джикия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. После этого, президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена проводить стыковой матч ЧМ-2022 против России. Встреча должна была пройти в Москве 24 марта. Левандовски назвал данное решение правильным, заявив, что не может представить матч со сборной России.

ФИФА и УЕФА 28 марта отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Сборная Польши отыграв единственный матч плей-офф отборочного турнира против Швеции (2:0) пробилась на чемпионат мира в Катаре, где вылетела в 1/8 финала, проиграв Франции (1:3).

В полуфинале стыкового турнира чемпионата мира 2022 года сборная России должна была сыграть с командой Польши 24 марта.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Роберт Левандовски
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Сборная России по футболу
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