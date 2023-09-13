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13 сентября, 23:38

Радченко: «Карпину надо сделать выводы, те ли люди были приглашены в сборную»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко оценил важность прошедшего сбора национальной команды.

«Проведенные матчи очень информативны для Валерия Карпина. Понятно, что от игры команды многие ожидали большего. Но как раз и надо разбираться, почему сборная сыграла так неудачно. Делать выводы, те ли люди были приглашены, готовы ли они в данной ситуации играть и защищать цвета сборной или нет. Так что, повторюсь, все было весьма информативно», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-karpinu-nado-sdelat-vy-vody-te-li-lyudi-by-li-priglasheny-v-sbornuyu/
Дмитрий Радченко
Сборная России по футболу
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