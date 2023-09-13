Экс-генсек РФС Воробьев: «Перед игрой сборной России надо пить боярышник»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев отреагировал на ничью сборной России в матче с Катаром (1:1).

«Я думаю, что футбольным экспертам надо, если они смотрят подобный футбол, принимать перед игрой сборной боярышник. На его фоне и вкусе все будет не так печально. А виски «Макаллан» и другой футбол оставьте для Линекера и других экспертов», — цитирует Воробьева «Евро-Футбол.Ру».

Также в сентябре другой состав сборной России из игроков не старше 23 лет провел две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2.