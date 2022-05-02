Запашный — о санкциях против российского футбола: «Там, где в спорте стоит частный бизнес, все тихо и спокойно»

Народный артист РФ Эдгар Запашный, прокомментировал решение УЕФА, который отстранил российские клубы и сборные от всех международных турниров.

«Это было ожидаемо. Под всеми этими федерациями стоят государства. Там, где в спорте стоит частный бизнес, все тихо и спокойно. Это и НХЛ, это UFC, Bellator. Плевать они на все хотели.

Лозунг «Спорт вне политики» ни один иностранный чиновник уже не имеет права произносить. Это все лицемерие и вранье. Спорт — это инструмент в их грязных и непорядочных руках. Они делают все, что угодно, лишь бы раскачать политическую ситуацию в нашей стране», — сказал Запашный «КП».

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз будет разбираться с санкциями, наложенными УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.