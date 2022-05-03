Геркус объяснил, как России вступить в Азиатскую конфедерацию

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» отметил, как Россия сможет вступить в Азиатскую конфедерацию для участия с международных соревнованиях.

— У себя в Telegram вы активно агитируете в пользу перехода России в Азиатскую конфедерацию. А пустят ли нас туда? Ждут ли нас там?

— Надо работать в этом направлении. Смотрите, там 47 членов конфедерации. Нам нужно получить большинство. Думаю, все довольно реально. Как минимум там уже есть четыре среднеазиатские федерации футбола. Все они нас поддержат. Плюс есть Китай, Монголия, Иран, Сирия, Северная Корея, Вьетнам, Камбоджа. С остальными можно тоже вести переговоры. То есть как минимум союзников у нас хватает. Индия к нам позитивно относится.

— Но есть и Япония.

— Допустим, Япония и Австралия будут против. Возможно, и Южная Корея. Но, насколько понимаю, нам нужно заручиться поддержкой половины членов конфедерации. Это число набирается. Арабские страны по большей части за нас. Мы же живем не в абстрактном мире. Так? Где нам реальнее сейчас набрать половину голосов? В УЕФА или в Азии? По-моему, ответ очевиден. Ну кто в Европе встанет в этом вопросе на нашу сторону? Сербия, Венгрия, Черногория? Может быть, Молдавия, Греция...

— Но при этом вашу идею по поводу азиатского вектора поддерживают далеко не все.

— Понимаю это. Но предлагайте тогда свои аргументы.

— Процитирую вам почетного президента РФС Вячеслава Колоскова: «Для понимания ситуации нужно вспомнить разницу между классами «А» и «Б». Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже».

— Готов поспорить. Это не так. Мы хотим из класса «Ноль» перейти в класс «Б». Сейчас, увы, мы — нигде. Если есть выбор, остаться ни с чем или попробовать пробиться в Азию, то я за второй вариант. Мне кажется, это логично. Если бы был реальный выбор между Европой и Азией, то Колосков, безусловно, был бы прав. Но сейчас мы имеем то, что имеем...