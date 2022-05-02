Тарханов — о санкциях в адрес российского футбола: «Если будем молчать, нас будут давить еще»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал решение УЕФА об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 и сборной России от участия в Лиге наций.

«Сейчас все против нас действуют. Спорт должен быть вне политики, но политика вмешивается во все дела. Было бы очень плохо, если бы навсегда отстранили, а так — можем играть через год, как снимут санкции. Надо подавать в апелляцию в CAS, через суды нужно добиваться справедливости. Если будем молчать, нас будут давить еще. Мы должны бороться, чтобы спорт был вне политики. Ничего страшного не произошло, все это закончится, скоро снимут все санкции и в футбол будем играть», — сказал Тарханов Metaratings.ru.

2 мая УЕФА на своем официальном сайте опубликовал пакет ограничительных мер по отношению к российскому футболу. Так, от участия в еврокубках-2022/23 отстранены российские клубы, а национальная команда исключена из Лиги наций на будущий сезон.