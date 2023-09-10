Юшин: «Вызов в сборную России дает дополнительную мотивацию, глоток свежего воздуха»

Полузащитник «Урала» Александр Юшин рассказал, что для него значит вызов в сборную России. Он отметил, что адаптация проходит хорошо.

«Вызов в сборную много для меня значит. Это дает дополнительную мотивацию, глоток свежего воздуха. Адаптация в сборной проходит хорошо, ребята все общительные», — цитирует Юшина Sport24.

28-летний Юшин выступает за «Урал» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 9 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

11 сентября Россия сыграет в Каире против сборной Египта.