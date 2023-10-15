Чанов: «Поставил бы Помазуна в матче с Кенией, я в нем уверен»

Чанов сказал, кто должен играть в воротах в матче с Кенией

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, кто должен играть в воротах в матче с Кенией.

«Думаю, сборная России выиграет у Кении. Раньше у нашей команды были только проблески в игре, а сейчас уже что-то вырисовывается. Кто сыграет в воротах в матче с Кенией? Я бы поставил Помазуна. Сафонов в очередной раз доказал, что он первый номер. Хотелось бы посмотреть на остальных вратарей, как они взаимодействуют с командой. Про Помазуна я знаю больше, и в нем уверен», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Встреча Россия — Кения пройдет в Анталье (Турция) 16 октября. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан», который вмещает 7428 болельщиков. Матч рассудит бригада арбитров из Турции. Начало — в 19.00 по московскому времени.