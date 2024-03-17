Волков рассказал, что приехал в сборную России с позитивными мыслями после матчей «Краснодара»

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков ответил на вопрос «СЭ» о сложном отрезке клуба в РПЛ.

— С какими мыслями ты приехал в расположение сборной после сложного отрезка в чемпионате?

— Всегда очень позитивные. Рад вернуться сюда, показать, в чем спрогрессировал, что умею. Очень нравится здесь атмосфера и работа.

13 марта «Краснодар» отправил в отставку главного тренера клуба Владимира Ивича. До конца текущего сезона место сербского специалиста занял Мурад Мусаев. После 20 туров РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.