Виктор Онопко озвучил главную задачу для нового тренерского штаба сборной России

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» обозначил первостепенную задачу, которую на первых порах должен решить новый тренерский штаб команды.

— Что сейчас главное для новой тренерской команды сборной?

— Скорее это вопрос к главному тренеру. Со своей стороны скажу, что одной из важнейших задач станет выстраивание отношений с футболистами на основе полного доверия и уважения друг к другу. И уже на этом фундаменте выстраивать игру. Еще очень важно наладить контакт с тренерами клубов, чтобы иметь полную информацию о состоянии всех кандидатов в сборную.

В прошлую пятницу было объявлено, что новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. В его штаб вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, а также Луис Мартинес и Джонатан Альба.

Полное интервью с Онопко читайте — здесь