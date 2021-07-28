Виктор Онопко озвучил главную задачу для нового тренерского штаба сборной России
Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» обозначил первостепенную задачу, которую на первых порах должен решить новый тренерский штаб команды.
— Что сейчас главное для новой тренерской команды сборной?
— Скорее это вопрос к главному тренеру. Со своей стороны скажу, что одной из важнейших задач станет выстраивание отношений с футболистами на основе полного доверия и уважения друг к другу. И уже на этом фундаменте выстраивать игру. Еще очень важно наладить контакт с тренерами клубов, чтобы иметь полную информацию о состоянии всех кандидатов в сборную.
В прошлую пятницу было объявлено, что новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. В его штаб вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, а также Луис Мартинес и Джонатан Альба.
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