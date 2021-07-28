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Онопко назвал матчи ближайшего тура РПЛ, которые посетят помощники Карпина

18:34
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Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко в интервью «СЭ» рассказал, какие матчи второго тура РПЛ планируют посетить представители тренерского штаба национальной команды.

— Обязанности в тренерском штабе уже распределены?

— Только в общих чертах. В деталях все будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и состоится подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах. Пока же в связи загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты. Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином».

В прошлую пятницу было объявлено, что новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. В его штаб вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, а также Луис Мартинес и Джонатан Альба.

Полное интервью с Онопко читайте — здесь

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