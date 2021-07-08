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Ветеран ЦСКА призвал назначить иностранца главным тренером сборной России

19:50
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Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«У нас нет ни игры, ни результата, так что отставка давно назрела. Но поздновато это сделали. Надо было это делать, когда провалили Лигу наций — с того момента результаты пошли вниз. У нас не было переходного периода, не привлекали активно ребят из молодежной сборной. Если бы перед Евро-2020 сделали какие-то перестановки, то, возможно, и результат был бы другой.

Надо привлекать иностранца. Мы видели, как играют Италия и Испания, как они хорошо готовы и физически, и тактически. И нужно искать тренера таких прогрессивных взглядов, который мог бы заставить нас играть в такой футбол», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/08/n_16218566.shtml

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