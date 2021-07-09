Салихова уверена: Семак и Виллаш-Боаш столкнулся в сборной России с тотальным хейтом

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. По ее мнению, на замену не стоит приглашать Сергея Семака и Андре Виллаш-Боаша.

«Станислава Саламовича нужно отпустить с добрым, легким сердцем, пожелав ему удачи в тренерской карьере. Еще раз вспомнить самые лучшие эмоции 2018 года, когда вся страна пела: «Ты просто космос, Стас». И не забывать об этом.

Но одной сменой тренера Российский футбольный союз не должен ограничиваться. Наш футбол нуждается в срочной модернизации — продуманной, но ускоренной.

И сейчас самый главный вопрос, который интересует всю страну: кто же будет следующим тренером нашей сборной. Если остановятся на кандидатурах Боаша и Семака, это вызовет тотальный хейт и неприятие всех, кроме болельщиков из Санкт-Петербурга.

Потому что Боаш уходил из всех команд, и в принципе сложно назвать его успешным тренером. И всегда вызывался раздор среди болельщиков и внутри команды. Поэтому я считаю, что нужно приглядеться к другим кандидатурам, более очевидным", — сказала Салихова в интервью Telegram-каналу «Кровавая барышня».