Валуев отреагировал на материалы CNN об отказе Дзюбы от сборной России

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал материалы американских СМИ об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России по футболу.

«CNN — политическая помойка! Абсолютно односторонняя подача информации . Что они там пишут про Дзюбу... Мне без разницы» , — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Дзюба заявил «СЭ», что отказался от вызова в национальную команду по семейным обстоятельствам. CNN и NBC утверждали, что футболист не поедет в сборную по политическим мотивам.