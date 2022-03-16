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Сегодня, 12:30

Валуев отреагировал на материалы CNN об отказе Дзюбы от сборной России

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал материалы американских СМИ об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России по футболу.

«CNN — политическая помойка! Абсолютно односторонняя подача информации . Что они там пишут про Дзюбу... Мне без разницы» , — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Дзюба заявил «СЭ», что отказался от вызова в национальную команду по семейным обстоятельствам. CNN и NBC утверждали, что футболист не поедет в сборную по политическим мотивам.

Артем Дзюба. Фабрика фейков дошла до спорта. Запад зацепился за отказ Дзюбы от сборной

Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
Николай Валуев
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