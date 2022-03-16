Российские и швейцарские юристы представляют интересы РФС в суде по искам к ФИФА и УЕФА

Российский и швейцарский офисы юридической компании SILA International Lawyers представляют интересы Российского футбольного союза (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении апелляций на решения ФИФА и УЕФА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

«Наши интересы в CAS представляет компания SILA, а именно ее офисы в Москве и Невшателе», — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения. 10 марта в РФС сообщили, что международные организации отказались от рассмотрения апелляций в ускоренном порядке.

15 марта CAS сообщил, что оставил в силе запрет УЕФА на участие российских команд в турнирах организации.