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«Любая негативная новость про Россию будет раздута». Журова высказалась о ситуации с Дзюбой

Журова высказалась о материалах американских СМИ об отказе Дзюбы от вызова в сборную России
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала материалы американских СМИ об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России по футболу.

«Сейчас они будут цепляться за все, это информационная война. Будут придумывать все, что угодно, в том числе про спорт. К сожалению, так сейчас происходит. В этой обстановке всем людям нужно проверять все новости, ибо они рассчитаны на первую человеческую реакцию. Так что надо быть повнимательнее. Им сейчас без разницы, какая аудитория будет читать, главное выложить подобную информацию. Даже можно их придумать, не важно. Любая негативная новость про Россию будет раздута. Мы сейчас в ответ освещаем позитивные истории. Причем, когда мы начинаем говорить про людей за рубежом, которые поддерживают Россию, сразу у них проблемы начинаются. Получается, что мы хотим поддержать, а в итоге это ему идет во вред. Это все очень неприятно», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Дзюба заявил «СЭ», что отказался от вызова в национальную команду по семейным обстоятельствам. CNN и NBC утверждали, что футболист не поедет в сборную по политическим мотивам.

Артем Дзюба. Фабрика фейков дошла до спорта. Запад зацепился за отказ Дзюбы от сборной
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
Светлана Журова
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