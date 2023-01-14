Кечинов заявил, что будет смотреть матчи сборной России в 2023 году

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что национальная сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

— На ваш взгляд, нужно ли вообще проводить эти матчи, когда нет возможности выступать на международной арене в официальных играх?

— В любом случае футболистам нужно собираться, встречаться, общаться и играть. Тренерскому штабу необходимо смотреть на новых футболистов для сборной. Это в любом случае нужно, несмотря на то, что нет никаких международных соревнований. Думаю, пять игр в самый раз. Собираться раз в два месяца. Допустим, несколько дней сборов и игра. Мне кажется, этого вполне достаточно. Но в любом случае это общение, которое необходимо для сборной.

— Будет ли у игроков мотивация демонстрировать свой лучший футбол в ничего незначащих играх?

— Понимаете, это национальная сборная России, и я думаю, что каждый футболист, начинающий, играющий или чего-то достигший, все-равно мечтает играть за национальную команду. Раз такой шанс появляется, то мотивация должна быть сама собой. Несмотря на то, что нет никаких серьезных международных соревнований. Пусть это будут товарищеские игры, но все-равно это игра для своей страны, на тебя смотрят миллионы, поэтому — это самая лучшая мотивация.

— Вам будет интересно следить за этими матчами?

— Ха-ха, да мне все интересно. Ну а что делать? У нас такая ситуация сложилась. Что теперь, вообще отворачиваться от футбола и не смотреть ничего? Конечно, буду смотреть. Пусть пока товарищеские игры, ничего страшного. Наступит тот момент, когда нас допустят, и мы будем играть в официальных соревнованиях. Поэтому буду смотреть, буду переживать, — цитирует Кечинова «Спорт День за Днем».