Булыкин о товарищеских матчах сборной России: «Я думаю, пока рано рассчитывать на сильных соперников»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о том, с какими соперниками теперь может сыграть национальная команда страны.

«Я думаю, пока рано рассчитывать на сильных соперников. Конечно, было бы здорово, если бы были сделаны какие-то серьезные шаги со стороны УЕФА по поводу российского футбола. Но пока об этом думать рано. И в то же время хочется, чтобы наша российская сборная играла. Чтобы не терялось поколение молодых футболистов, чтобы у них была мотивация попадать в сборную. Потому что это очень серьезное подспорье для молодежи, которая попадает в главную команду страны. Потом эти ребята возвращаются в свои клубы и хотят прогрессировать и снова играть в сборной», — рассказал Булыкин «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что в планах РФС значится пять товарищеских матчей для национальной сборной России в 2023 году. Первая игра должна состояться в марте.