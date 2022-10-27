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Балахнин: «Зобнин не отказывается от игры за сборную. Он говорит, что пока не может»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал заявление полузащитника «Спартака» Романа Зобнина о том, что он попросил Валерия Карпина пока не вызывать его в сборную России.

— Естественно, я этого не понимаю. Как поберечь здоровье? Ты живешь в этой стране, она тебя воспитала, тебе дали большую честь. А ты берешь: «Не хочу играть. Мое здоровье дороже. В клубе я буду тратить здоровье, а в сборной нет».

— Зобнин уточнил, чтобы его пока не вызывали. Видимо, когда будут официальные матчи, тогда можно приглашать.

— Может быть, у него действительно какие-то проблемы со здоровьем. Мы же всего не знаем.

— Но он играет в «Спартаке».

— Я знаю массу случаев, когда играют на уколах. Так скажем, на одном крыле, но играют. Осуждать Зобнина трудно, но вообще-то отказ от сборной, даже временный — это ненормально.

— Вы не опасаетесь, что после слов Зобнина и другие ведущие игроки начнут отказываться от выступления за сборную России?

— Зобнин не отказывается. Он говорит, что пока не может.

— Остальные тоже могут сказать: «Пока не надо нас трогать».

— Это будет плохо. Такие вещи надо наказывать. На мой взгляд, они должны быть неприемлемы, — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-osuzhdat-zobnina-trudno-no-otkaz-ot-sbornoj-e-to-nenormal-no/
Роман Зобнин
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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