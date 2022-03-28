Главный тренер Валерий Карпин рассказал, как прошел сбор национальной команды в Новогорске.

«Главный итог сбора в том, что нам удалось впервые собраться после четырехмесячной паузы, вспомнить те требования, которые предъявляются к футболистам. Поработали над принципами ведения игры, напомнили про поведение в быту.

Все, что было запланировано, мы выполнили. Но работа не завершается окончанием сбора, важно, чтобы игроки продолжали следовать требованиям и в своих клубах», — рассказал Карпин.

Сборная России проводила мартовский сбор в Новогорске с 21 по 27 марта. 26 марта команда минимально обыграла молодежную сборную в товарищеском матче со счетом 1:0.