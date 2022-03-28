Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:26

Карпин — о мартовском сборе: «Все, что было запланировано, мы выполнили»

Карпин рассказал, как прошел мартовский сбор национальной команды
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер Валерий Карпин рассказал, как прошел сбор национальной команды в Новогорске.

«Главный итог сбора в том, что нам удалось впервые собраться после четырехмесячной паузы, вспомнить те требования, которые предъявляются к футболистам. Поработали над принципами ведения игры, напомнили про поведение в быту.

Все, что было запланировано, мы выполнили. Но работа не завершается окончанием сбора, важно, чтобы игроки продолжали следовать требованиям и в своих клубах», — рассказал Карпин.

Сборная России проводила мартовский сбор в Новогорске с 21 по 27 марта. 26 марта команда минимально обыграла молодежную сборную в товарищеском матче со счетом 1:0.

Источник: https://tass.ru/interviews/14203335
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Массаж гуаша: очередной тренд из Tik Tok или cредство для подтянутой кожи?
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самедов: «Тренерский штаб не должен забывать общаться с ребятами»

Карпин: «Сборная России по футболу в идеале должна получить право сыграть в стыках»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости