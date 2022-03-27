Самедов: «Тренерский штаб не должен забывать общаться с ребятами»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил тренировочный сбор, который провела национальная команда в марте в Новогорске.

«Нужен ли был сбор с учетом отсутствия официальных матчей? По идее, особых причин не было. Но, видимо, тренерский штаб посчитал, что, наверное, неизвестно, когда еще можно будет собраться, все меняется, ребята не должны забывать требования. Тренерский штаб не должен забывать общаться с ребятами, проведенная неделя, наверное, всем пошла на пользу», — сказал Самедов ТАСС.

Российская команда провела сбор с 21 по 26 марта.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.