Карпин: «Сборная России по футболу в идеале должна получить право сыграть в стыках»
Карпин заявил, что сборной России должны дать право сыграть в стыках ЧМ-2022
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что команда все еще надеется на возможное участие в стыковых матчах.
«При идеальном варианте мы должны получить право на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира. А как это будет выглядеть, наверное, не мне решать. Мы обсудили с руководством РФС этот вопрос и решили пока не загадывать. Подождем две-три недели, а там посмотрим», — цитирует Карпина ТАСС.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.
В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют со Швецией, которая обыграла Чехию (1:0).
Источник: https://tass.ru/interviews/14203335
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