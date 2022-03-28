Карпин: «Сборная России по футболу в идеале должна получить право сыграть в стыках»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что команда все еще надеется на возможное участие в стыковых матчах.

«При идеальном варианте мы должны получить право на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира. А как это будет выглядеть, наверное, не мне решать. Мы обсудили с руководством РФС этот вопрос и решили пока не загадывать. Подождем две-три недели, а там посмотрим», — цитирует Карпина ТАСС.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.

В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют со Швецией, которая обыграла Чехию (1:0).