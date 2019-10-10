Валерий Газзаев: «Сегодня в сборной России собран оптимальный набор исполнителей»

Интервью знаменитого отечественного тренера, сейчас депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева — об успехах «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», проблемах «Динамо», селекции и новом тренере «Спартака» и составе сборной.

— Сборная практически гарантировала себе Евро-2020. На ваш взгляд, за счет чего удалось решить эту задачу?

— Прежде всего, за счет грамотного подбора игроков тренерским штабом. Сегодня в национальной команде собран оптимальный набор исполнителей, которые способны стабильно показывать качественный футбол. Да, молодых игроков в составе не так много, но сейчас и нет времени на эксперименты. В данном случае это необходимость. Когда у сборной есть всего два-три дня для совместных тренировок перед важной игрой, абсолютно уместна ставка на опыт и сыгранность состава.

Что касается разговоров о привлечении молодых игроков, то они должны качественно сыграть за молодежную сборную, потому что у этой команды тоже есть перспективы участия в чемпионате Европы для своего возраста. Сейчас у главной сборной страны есть хороший шанс решить задачу досрочно и спокойно готовиться к финальной части Евро. А уже потом можно будет и молодежь посмотреть.

Хотя вот сейчас получил травму Смолов — и появилась возможность вызвать в сборную Соболева, который, как я уже говорил, демонстрирует завидную результативность. А молодежь должна пробиться на свой чемпионат Европы, это ближайший резерв главной команды, для него важен опыт таких турниров. Тогда у нас будет логичное и правильное развитие футболистов. (Дмитрий Симонов)

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